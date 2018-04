Zamiast wspólnego budżetu

Nagłaœniajšc postulat powołania Centralnego Funduszu Stabilizacyjnego, szefowa MFW włšczyła swojš instytucję do dyskusji o pożšdanym kierunku reform w strefie euro.

W dniu 26 marca na stronie internetowej Międzynarodowego Funduszu Walutowego pojawił się interesujšcy materiał, do którego już dzień póŸniej w publicznym wystšpieniu w Niemczech nawišzała szefowa MFW Christine Lagarde. Artykuł, sygnowany przez pięciu autorów, opublikowany został w ramach serii „Staff Discussion Notes" (SDN). Teksty tam zamieszczane, pomimo towarzyszšcych im rytualnych zastrzeżeń, noszš z reguły charakter bardziej oficjalny niż seria „Working Papers" i wyrażajš opinie, z którymi identyfikuje się kierownictwo Funduszu.

Nagłaœniajšc postulat powołania Centralnego Funduszu Stabilizacyjnego (CFC), zgłaszany przez grupę ekonomistów Funduszu, Lagarde włšczyła MFW do aktywnego udziału w otwartej dyskusji na temat pożšdanego kierunku reform w strefie euro. Temat – jak wolno przypuszczać – będzie dzięki temu żywo dyskutowany w trakcie zbliżajšcej się wiosennej sesji Funduszu i Banku Œwiatowego w Waszyngtonie, a póŸniej w maju w Brukseli podczas szczytu europejskiego.

Artykuł, którego treœć chciałbym tu przybliżyć, podejmuje intensywnie obecnie dyskutowany na œwiecie wštek instytucjonalnego przygotowania gospodarki strefy euro do kolejnego kryzysu. Inaczej przy tym niż rozważania polityków, sprowadzajšce się do rytualnych zaklęć w rodzaju: budżetu dla strefy euro albo ministra finansów dla strefy euro – dyskusje ekonomistów sš merytoryczne i często również bardzo techniczne .

Tak też jest w przypadku artykułu ekonomistów Funduszu. Odwołujšc się do poczucia solidarnoœci krajów w strefie euro i traktujšc aktualnš fazę cyklu koniunkturalnego jako „okienko możliwoœci", autorzy proponujš odkładanie stosunkowo niewielkich kwot z budżetów narodowych po to, by stworzyć bufor na gorsze czasy.

Ta propozycja jest alternatywš dla wielu już istniejšcych, takich jak: wspólny fundusz ubezpieczeń od bezrobocia (UIF), fundusz pożyczkowy (BLS) czy wreszcie wydzielony budżet dla strefy euro. Autorzy po analizie wad i zalet poszczególnych propozycji, twierdzš, że CFC ma nad nimi przewagę.

Substytut wspólnej polityki fiskalnej

W telegraficznym skrócie najważniejsze elementy propozycji funduszu stabilizacyjnego, łšczšcego zadania współudziału w ponoszeniu ryzyka fiskalnego z niezbędnymi zmianami w regułach fiskalnych, wyglšdajš następujšco:

- kraje wnoszš na rzecz CFC regularne kontrybucje z budżetów narodowych. Sš one finansowane w sposób, jaki każdy z członków strefy uzna za najlepszy. Œrodki wydatkowane na rzecz CFC oraz otrzymywane z funduszu stabilizacyjnego sš jednak księgowane w budżetach jako wydatki i dochody, a nie plasowane „pod kreskš". Kontrybucje mogš być stałe lub fluktuować wraz z cyklem. W pierwszym wypadku oznaczałoby to wydatek o charakterze procyklicznym. W drugim – mniejsze fundusze w sytuacjach awaryjnych;

- CFC inwestuje zgromadzone œrodki w bezpieczne i płynne aktywa;

- wielkoœć rocznych kontrybucji krajowych do CFC skalibrowana została modelowo, a jej wysokoœć (oszacowana na bazie skutków poprzednich recesji) ustalono na 0,35 proc. PKB. Taki wkład wystarcza do zapewnienia skutecznego działania automatycznych stabilizatorów, jest jednak zbyt mały dla zaabsorbowania dużych wstrzšsów. Stšd CFC musi mieć zdolnoœć zacišgania pożyczek na rynku finansowym;

- CFC uzyska politycznš akceptację wyłšcznie wówczas, kiedy da gwarancję uniknięcia permanentnych transferów netto. Można to osišgnšć na kilka sposobów: kraje korzystajšce ze œrodków muszš zapłacić premię za ich wykorzystanie po zwrocie cyklu (jest to uproszczona reminiscencja pomysłu Lerricka automatycznego funduszu wyrównawczego). Ustanowiony zostaje maksymalny limit dla skumulowanych transferów netto;

- zapobieżenie „pokusie nadużycia" jest fundamentem, na którym posadowione być muszš lepsze niż dzisiejsze procykliczne reguły fiskalne. Proste, przejrzyste i skuteczne reguły dyscyplinujšce sš niezbędne, ponieważ pomoc uzyskiwana z CFC może być oczywiœcie większa niż kontrybucje netto wnoszone przez kraj. Ekonomiœci z MFW w kwestii reguł odwołujš się do wspomnianej wczeœniej propozycji grupy ekonomistów francuskich i niemieckich, gdzie zastosowana została antycykliczna reguła wydatkowa, limitujšca w œrednim okresie wzrost nominalnych wydatków poniżej celu, jakim jest spadek relacji długu do PKB. Jeœli budżet jakiegoœ kraju nie respektuje reguły wydatkowej i wydatki przekraczajš cel, to muszš one zostać sfinansowane z emisji tzw. junior bonds, które przenoszš częœć ryzyka kredytowego na inwestorów, a przez to majš niższe ceny i niezerowš wagę ryzyka w bilansach nabywców;

- korzystanie z CFC, które jest automatyczne, niedyskrecjonalne i transparentne, opatrzone zostaje warunkami wstępnymi. I tak obowišzywać ma zasada, że dostęp do CFC dla krajów tracšcych konkurencyjnoœć, z permanentnymi nierównowagami, jest zamknięty. Tacy pacjenci uzyskać mogš warunkowš pomoc z europejskiego mechanizmu stabilizacyjnego (ESM), który nadzoruje przebieg niezbędnych reform strukturalnych.

Bezrobocie wyzwalaczem transferów?

Kwestiš o znaczeniu fundamentalnym jest oczywiœcie wyznaczenie wskaŸnika, który decydowałby o automatycznym uruchomieniu œrodków z funduszu. Innymi słowy: odchylenie od czego powinno przesšdzać o automatycznej, antycyklicznej pomocy fiskalnej z CFC? Z pewnoœciš takim „wyzwalaczem" nie mogš być ani odchylenia PKB od trendu, ani zmiany w wielkoœci luki produktowej (output gap). W obu przypadkach mamy do czynienia ze zmiennymi nieobserwowalnymi, trudnymi do precyzyjnego i wiarygodnego oszacowania, o czym zaœwiadcza gigantyczna, bo sięgajšca œrednio 1,5 proc. PKB historyczna korekta pomiarów luki dla krajów UE.

Ekonomiœci z Funduszu jako proxy dla luki produktowej proponujš fluktuujšcš wraz z cyklem stopę bezrobocia. A ponieważ – zgodnie z prawem Okuna – warunki na rynku pracy nie zawsze sš perfekcyjnie skorelowane z cyklem gospodarczym, wskaŸnikiem właœciwym powinno być odchylenie bezrobocia od œredniej ruchomej. Ta œrednia nie może być zbyt krótka, bo pomiar znajdowałby się pod wpływem bieżšcych zmian w wielkoœci bezrobocia. Nie może też jednak być za długa, bo transfery z CFC adresowane by były wówczas mniej do cyklu, a bardziej do zmian w strukturalnym bezrobociu.

Kompromis badawczy wskazał, że wskaŸnikiem właœciwym do uruchomienia finansowania z CFC byłyby odchylenia bieżšcej stopy bezrobocia od siedmioletniej œredniej ruchomej. Jest to zresztš zgodne z badaniami długoœci cyklu w strefie euro przez Europejski Bank Centralny, które wskazujš na cykl szeœcio–dziewięcioletni. Podobnie, bo na osiem lat, szacuje œredniš długoœć cyklu na obszarze dzisiejszej strefy euro od 1974 r. renomowany CEPR Business Cycle Dating Committee.

Do rozstrzygnięcia pozostaje jeszcze kwestia sposobu pomiaru cyklicznych odchyleń od œredniej ruchomej stopy bezrobocia. Odchylenia procentowe nie dajš takich samych transferów do poszczególnych krajów, co mierzone jest punktami procentowymi. I to nawet wówczas, jeœli zagregowane transfery dla całej strefy euro sš w przypadku odchyleń procentowych i w punktach procentowych jednakowe. Ekonomiœci Funduszu opowiadajš się raczej za odchyleniem bezrobocia od œredniej ruchomej mierzonym w punktach procentowych.

Œwiadczš o tym konkretne liczbowe szacunki przeprowadzone w celu kalibracji „wyzwalacza" transferów. Roczne transfery netto (brutto uszczuplone o wkład kraju do CFC) generowane zostajš przy przyjęciu następujšcych zasad:

- za każdy punkt procentowy odchylenia stopy bezrobocia od siedmioletniej œredniej ruchomej przysługuje transfer w wysokoœci 0,5 proc. PKB;

- bezrobocie musi być 0,75 pkt proc. powyżej œredniej ruchomej;

- kontrybucja krajowa do CFC wynosi 0,35 proc. PKB.

Badania empiryczne dowodzš, że transfery oparte na tych zasadach stanowiš duże antycykliczne wsparcie dla krajowej polityki fiskalnej. Choć, przy takiej kalibracji „wyzwalacza", CFC nie kompensuje w pełni negatywnych skutków cyklu, znaczšco je jednak łagodzi.

Propozycja ekonomistów MFW nie wišże transferów z konkretnymi finansowanymi z nich wydatkami. Takie usztywnienie jest jednak oczywiœcie możliwe. A jako wskazane cele służyć mogš inwestycje publiczne czy choćby cykliczne wydatki na redukcję bezrobocia. Z całš pewnoœciš transfery nie mogš służyć finansowaniu wzrostu konsumpcji. Sugerowałoby to potrzebę ograniczenia swobody wykorzystania pieniędzy z CFC.

Co to znaczy być poza strefš wspólnej waluty

Propozycje stworzenia namiastki wspólnej polityki fiskalnej w strefie euro wcišż nie znajdujš akceptacji zamożnych i dobrze zarzšdzanych krajów. Zastrzeżenia dotyczš uwspólnotowienia ryzyka fiskalnego przy zróżnicowanej jakoœciowo polityce gospodarczej w poszczególnych krajach. Każda ze zgłaszanych propozycji uzupełnienia architektury strefy euro o aspekt fiskalny musi to brać pod uwagę. Stšd zarówno warunkowoœć korzystania ze wsparcia, jak też odwoływanie się do dyscyplinujšcych politykę fiskalnš mechanizmów rynkowych.

Nie ulega jednak wštpliwoœci, że nasilenie dyskusji o sposobach przygotowania do kolejnego kryzysu, a przede wszystkim próby instytucjonalnego oprzyrzšdowania strefy euro do zmagania się z cyklem i asymetrycznymi szokami, doprowadzš doœć szybko do stworzenia w strefie euro powszechnie akceptowanego mechanizmu solidarnoœci fiskalnej, wspartego na dyscyplinujšcej roli rynku. Polski, znajdujšcej się poza strefš wspólnego pienišdza, ten mechanizm nie będzie obejmował. A to oznacza istotny wzrost ryzyka makroekonomicznego w przypadku szoków zewnętrznych.

Problemem naszej wštłej dyskusji o kosztach i korzyœciach przynależnoœci do strefy euro jest ahistorycznoœć. Znakomita większoœć padajšcych argumentów odnosi się bowiem nie do strefy euro jaka będzie, ale tej, jaka była i nigdy już nie powróci.

Autor jest głównym ekonomistš Polskiej Rady Biznesu