Nikt nie pilnuje naszych granic - komentuje Mateusz Rzemek

Jeœli rzšd nie zainwestuje w ochronę naszych granic i pełnš kontrolę nad osobami, które wpuszczamy do Polski, już niedługo może się sprawdzić ponury żart dyrektora jednego z poœredniaków: „Niewydolnoœć funkcjonujšcego od poczštku tego roku systemu jest taka, że nawet nie zorientujemy się, kiedy do Polski wjedzie armia zielonych ludzików".

Poniżej dalsza częœć artykułu

Uszczelnienie zasad sprowadzania cudzoziemców ze Wschodu do pracy w Polsce to absolutna koniecznoœć i chwała rzšdowi, że podjšł się tego zadania. Rzecz w tym, że obecnie to czysta fikcja. W tym wyimaginowanym œwiecie od stycznia mamy supernowoczesny system informatyczny i podłšczone do niego polskie konsulaty za granicš, które wystawiš w tym roku nawet 3 mln wiz uprawniajšcych do wjazdu do naszego kraju i podjęcia tu pracy. Swojš wtyczkę ma Straż Graniczna, która zanotuje w systemie moment przekroczenia granicy przez takiego pracownika. Sporo do powiedzenia majš także powiatowe urzędy pracy, które rejestrujš daty podawane przez firmy: kiedy dokładnie cudzoziemiec zgłosił się do pracy i kiedy zakończył zatrudnienie na polskiej ziemi. ZUS podaje informacje o ubezpieczeniu cudzoziemca, a skarbówka raportuje, czy płaci on podatki. W razie potrzeby do systemu zaglšda także policja namierzajšca cudzoziemców, którzy przekroczyli granicę, ale nie zgłosili się w miejscu pracy.

W praktyce okazuje się, że wymiana informacji między poszczególnymi służbami odbywa się za poœrednictwem Poczty Polskiej! Jeden z powiatowych urzędów pracy wysłał ostatnio zapytanie do Straży Granicznej w sprawie cudzoziemca budzšcego wštpliwoœci lokalnych urzędników. Przyjęta po 1 stycznia 2018 r. procedura zakłada, że gdy SG nie odpowie w cišgu pięciu dni, oznacza to zielone œwiatło – po upływie tego terminu urzšd wyraził zgodę na zaproszenie cudzoziemca do Polski. Po trzech tygodniach dotarło do niego pismo Straży Granicznej, że nazwisko cudzoziemca figuruje na liœcie osób niepożšdanych na terytorium naszego kraju.

Wywołało to lawinę zdarzeń. W zeszłym tygodniu dyrektorów poœredniaków zobowišzano, aby każdy z nich wskazał pełnomocnika do spraw informacji niejawnych. Tylko wtedy wymiana informacji między urzędami pracy a SG będzie się mogła odbywać drogš elektronicznš. Podobno dyrektorzy dostali czas na powołanie pełnomocników do końca marca.

Dlaczego to poœredniaki, podlegajšce samorzšdowi terytorialnemu, majš się zajmować pilnowaniem bezpieczeństwa państwa? Dlaczego stosownej kontroli nie może przeprowadzić konsul wystawiajšcy wizę cudzoziemcowi lub strażnik graniczny unoszšcy przed nim szlaban na granicy? Dlaczego żadna z publicznych służb, np. policja, nie chce lub nie może pilnować cudzoziemców przebywajšcych w Polsce (choćby było ich kilka milionów)? Może dlatego, że nie ma pieniędzy na stworzenie sprawnego systemu kontroli przyjezdnych, których będzie z roku na rok więcej.

Czytaj więcej

Znikajš po przekroczeniu granicy

Pracownicy ze Wschodu tylko na papierze