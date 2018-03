Rząd wpływa na sąd. Europa to widzi - komentuje Wojciech Tumidalski

Krytyki polskich reform sšdownictwa ze strony organu Rady Europy, jakim jest Grupa Państw Przeciw Korupcji (GRECO), można się było spodziewać. Alarm w Warszawie powinno jednak wzbudzić tempo, w jakim GRECO podjęła uchwałę, którš opisujemy dziœ w „Rzeczpospolitej". Władze w Polsce majš wyraŸnie usłyszeć, że zmienione zasady wyboru sędziów do Krajowej Rady Sšdownictwa i powierzenie politykom decyzji o przedłużeniu kadencji sędziów Sšdu Najwyższego nie mogš się ostać. Po raz pierwszy pada mocny zarzut, że zmiany sprzyjajš korupcji – przez polityczny tryb wybierania KRS i wpływ władzy wykonawczej na czas orzekania w SN.

Poniżej dalsza częœć artykułu

Trudno wytłumaczyć europejskim partnerom zmianę prawa, w wyniku której politycy zyskujš wpływ na Temidę. Nawet jeœli Warszawa przekonuje, że podobne rozwišzania od wielu lat funkcjonujš w innych krajach. Tam przecież nie słychać o wymianie prezesów sšdów faksem, skracaniu kadencji sędziom czy niekonstytucyjnym ukształtowaniu składu rady sšdowniczej. Trudno więc o lepszy dowód, że w Polsce rzšd chce mieć wpływ na sšd.

Zachodni politycy pewnie wiedzš, że przed 2015 r. w polskim sšdownictwie nie było idealnie – tak jak i w ich krajach. Widzš jednak, że teraz bynajmniej nie jest u nas lepiej, a gwarancje ochrony praw obywateli się pogorszyły. Obserwujš zmiany i krytycznie patrzš na władzę, która je wprowadza.

Nie wiadomo, jak na tę ocenę wpłynš zapowiedzi korekt do ustaw o Sšdzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sšdownictwa, bo raport GRECO ich nie objšł. Nie spodziewałbym się jednak zmiany opinii z krytycznej na przychylnš, bo propozycje PiS nie odwracajš istoty reformy. Minister Ziobro zrobił już w sšdach to, co chciał. Miał pół roku na wymianę prezesów i swych decyzji nawet nie musiał uzasadniać. To, że w przyszłoœci ani on, ani żaden jego następca nie będzie już mógł skorzystać z tej procedury, raczej betonuje dokonane zmiany, niż je odwraca. Europa to widzi.

Czytaj więcej

Kolejna krytyka ustaw sšdowych z Brukseli