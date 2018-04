Trójmorze ulepszone cyfrowo

Kraje Europy Œrodkowo-Wschodniej powinny zostać połšczone nie tylko gazocišgami i drogami, ale także cyfrowš autostradš, zapewniajšcš swobodny przepływ danych na linii północ–południe – pisze prezes Instytutu Koœciuszki.

Nowš cyfrowš erę charakteryzuje globalne „usieciowienie”, to znaczy połšczenie społeczeństw i gospodarek wynikajšce między innymi z postępujšcego wykorzystania systemów i sieci teleinformatycznych. Dlatego w wyœcigu cyfrowym, który aktualnie dynamicznie transformuje nasz œwiat, Polska powinna postawić na Inicjatywę Cyfrowego Trójmorza (Digital 3 Seas) mogšcš wzmocnić potencjał gospodarczy i cyberbezpieczeństwo regionu Europy Œrodkowo-Wschodniej.

Choć geografia jest wcišż czynnikiem decydujšcym o potencjale ekonomicznym państw, kształcie sojuszy politycznych i przebiegu granic, to wraz z powstaniem cyberprzestrzeni znaczšco zmieniły się zasady globalnej gry. Pojawiła się kolejna determinanta strategicznego i ekonomicznego znaczenia krajów, a tym samym przestrzeń dla cyfrowych rzek i wysp danych, oraz wspólnych innowacyjnych koncepcji. Zrozumienie i wykorzystanie potencjału i zasobów cyberprzestrzeni przez aktorów państwowych, we współpracy z sektorem prywatnym ukształtuje cyfrowš mapę œwiata w XXI wieku. O potędze i rozwoju państw zadecyduje efektywne rozpoznanie i zinternalizowanie trendu „usieciowienia” i podjęcie strategicznych kroków oraz wdrożenie systemowych rozwišzań. Musimy być tego œwiadomi tu i teraz, i tak zaplanować rozbudowę cyfrowej infrastruktury aby zapewnić jej bezpieczeństwo i w konsekwencji zagwarantować naszej częœci œwiata właœciwš pozycję na tworzšcej się nowej mapie. Budowanie efektywnej i realizowanej na wielu wymiarach współpracy międzysektorowej i międzynarodowej jest jednym z najważniejszych elementów tego procesu.



Dlatego Instytut Koœciuszki postuluje szereg działań na rzecz budowania współpracy w wymiarze cyfrowym w Europie Œrodkowo-Wschodniej pod nazwš Digital 3 Seas Initiative. Ich powodzenie ma znaczenie nie tylko dla państw regionu, ale także dla spójnoœci UE i całej wspólnoty transatlantyckiej.







Cyfrowy wyœcig

Trójmorze obejmuje 12 krajów członkowskich UE (z których 11 – z wyjštkiem Austrii – jest członkami NATO), 28% jej terytorium i 22% jej ludnoœci wytwarzajšcej PKB na poziomie 1,6 bln dolarów. Zainaugurowana w sierpniu 2016 r. przez Prezydenta Polski i Prezydent Chorwacji Inicjatywa Trójmorza ma umożliwić współpracę na wielu płaszczyznach: przede wszystkim ekonomicznej i infrastrukturalnej. We wszystkich tych obszarach musimy wykonać wysiłek wyrównania różnic rozwojowych z krajami Zachodniej Europy. Podobne zapóŸnienie widać w rankingach cyfryzacji, w których kraje Europy Œrodkowo – Wschodniej znajdujš się w drugiej i trzeciej dziesištce, znacznie odstajšc od unijnych liderów. Dodatkowo, liderzy nie tylko europejscy, ale także œwiatowi, bo przecież cyfrowy wyœcig ma wymiar globalny, nie spoczywajš na laurach i bardzo dynamicznie oraz systemowo transformujš swoje kraje z wykorzystaniem nowoczesnych technologii teleinformatycznych.



Dlatego aby nadgonić cywilizacyjne różnice musimy przyspieszyć proces cyfrowych przemian w kluczowych sektorach gospodarki i zarzšdzaniu państwem. Mamy w regionie potencjał do tego aby aktywnie uczestniczyć w cyfrowej rewolucji poszerzajšc również katalog jej zdobyczy. W ramach Digital 3 Seas możemy tworzyć wspólne projekty technologiczne, koncepcje polityczne i legislacyjne na poziomie europejskim oraz realizować inwestycje, prowadzić współpracę naukowš i edukacyjnš, a także rozwijać infrastrukturę cyfrowš. Współpraca cyfrowa powinna być skoncentrowana na realizacji wspólnych interesów poszczególnych krajów, budować ich przewagi polityczne i gospodarcze, jednoczeœnie przyczyniajšc się do osišgnięcia celów polityki unijnej. Digital 3 Seas musi być komplementarne oraz wspierajšce realizację istniejšcych projektów unijnych, takich jak Jednolity Rynek Cyfrowy, instrument finansowy „Łšczšc Europę” stałš współpracę strukturalnš w dziedzinie obronnoœci (PESCO) i Europejski Fundusz Obronny.



Wskazać można co najmniej na dwa przykłady konkretnych projektów, dotyczšcych najważniejszych wyzwań technologicznych przed jakimi stoi współczesny œwiat i wokół których możliwe jest zbudowanie w regionie synergicznš współpracę.



Po pierwsze, rozwój sztucznej inteligencji i składajšcej się na niš technologii uczenia maszynowego. W tym nowym wyœcigu zbrojeń liczš się przede wszystkim Stany Zjednoczone, Chiny, Kanada i Rosja. Na tle tych graczy, każdy z krajów Trójmorza wypada niestety blado, ale razem mogš stworzyć przestrzeń do pogłębionej współpracy technologicznej, np. w zakresie superszybkich komputerów i badań nad nowymi algorytmami.



Po drugie, rozszerzenie koncepcji połšczeń infrastrukturalnych na linii północ-południe o element zwišzany z transmisjš danych, które sš przecież „surowcem” XXI wieku. Aktualnie w ramach realizacji koncepcji Trójmorza przewiduje się przede wszystkim rozbudowę infrastruktury energetycznej i transportowej. Powstały już konkretne projekty, stworzone zostały konsorcja firm. Koncepcję należy jednak jak najszybciej rozszerzyć o element cyfrowy. Dlatego trzy morza powinny zostać połšczone tak zwanš 3 Seas Digital Highway zapewniajšc swobodny przepływ danych na linii północ-południe. Pozwoli to na dopełnienie mapy połšczeń cyfrowych stanowišcych aktualnie fundament zmieniajšcych się cyfrowo gospodarek. Koncepcja uzupełnienia infrastruktury gazowej i drogowej budowanej w ramach projektów Trójmorza o komponent cyfrowy (œwiatłowody, stacje nadawcze, sieć 5G) powinna zostać dopracowana wspólnie przez wszystkich partnerów i obejmować swoim zasięgiem optymalnie wszystkie państwa Inicjatywy. Budowa 3 Seas Digital Highway może pomóc w rozwoju nowoczesnej technologii bezprzewodowej 5G i całego opartego na niej ekosystemu wspólnego dla krajów EŒW. 5G jest odpowiedziš na potrzeby cyfrowej rewolucji, która umożliwi jej dalszy postęp i wpłynie na rozwój nowych modeli biznesowych. Zapewni szybsze, nieprzerwane i bezpieczne połšczenia i urzšdzeń i instalacji w ramach Internetu Rzeczy, w tym w Inteligentnych miastach i umożliwi działanie autonomicznych samochodów, dronów, robotów,. Oczekuje się, że sieć pištej generacji zrewolucjonizuje telekomunikację mobilnš i zapewni znacznie lepszy dostęp do nowych technologii nie tylko obywatelom, ale także na dużš skalę przedsiębiorstwom, w tym tych wpisujšcych się koncepcję „Przemysłu 4.0.”, które mogš na nim zbudować swojš przewagę konkurencyjnš. Do 2025 r. 1,2 miliarda ludzi ma mieć dostęp do sieci 5G. W 2035 r. korzyœci dla œwiatowej gospodarki z wdrożenie nowej sieci internetowej szacowane sš na 12 bilionów dolarów. To kolejny cyfrowy wyœcig.



Sieć œwiatłowodów, budowana zarówno w obszarze szkieletowym, jak i dostępowym, uzupełniona o technologię 5G, pomogłaby zniwelować luki infrastruktury komunikacyjnej EŒW wobec krajów UE 15. Pozwoliłoby to na dalsze pogłębienie cyfrowej współpracy w całej Europie, wpływajšc znaczšco na konkurencyjnoœć regionu i realizację założeń Jednolitego Rynku Cyfrowego. Dodatkowo szkielet takiej międzynarodowej sieci œwiatłowodowej pozwoliłby na wymianę wzrastajšcego ruchu roamingowego, czy to na poziomie samego dostępu do Internetu, czy też realizacji usług specjalistycznych w sieciach 5G, np. pionowej wymiany danych pomiędzy zlokalizowanymi w różnych krajach fabrykami działajšcymi zgodnie z koncepcjš „Przemysłu 4.0”. Przejœcie na sieć nowej generacji stanowi jednak nie lada wyzwanie dla krajów i branż nieprzygotowanych do inwestowania w transformację. Dlatego wspomniana synergia pozwoliłaby chociażby skrócić czas wymagany do przeprowadzenia kolejnego procesu inwestycyjnego, a także obniżyć koszty przedsięwzięcia. Z kolei, aby zbudować zaufanie obywateli i przemysłu do 5G, potrzebne jest uwzględnienie komponentu cyberbezpieczeństwa w całej wielowarstwowej architekturze sieci pištej generacji, którš, oprócz wysokich parametrów technicznych, cechować powinna przede wszystkim niezawodnoœć i integralnoœć. Zgodnie z projektem Strategii 5G dla Polski, aby spełnić ten warunek, konieczne jest odpowiednie wybranie podwykonawców, w tym: operatorów usług telekomunikacyjnych, dostawców usług chmurowych, wertykalnych i wirtualnych prywatnych sieci 5G. Na ten temat rozpoczęła się już dyskusja w Stanach Zjednoczonych, które rozważajš wyłšczenie niektórych firm z możliwoœci uczestniczenia w procesie inwestycyjnym ze względów bezpieczeństwa. Stany Zjednoczone chcš w tym zakresie œciœle współpracować ze swoimi sojusznikami. Można zatem założyć, że wypracowanie wspólnych modeli bezpieczeństwa i dobrych praktyk zwišzanych z budowš sieci 5G może odbyć się nie tylko na powołanych w tym celu forach międzynarodowych, ale także w ramach Digital 3 Seas.

Cyberbezpieczeństwo regionu

Budowa 3 Seas Digital Highway niesie za sobš koniecznoœć zadbania o bezpieczeństwo danych. Œwiatłowody umieszczone sš nie tylko pod ziemiš i na jej powierzchni, ale biegnš też po dnach oceanów i mórz. Odpornoœć podmorskiej i lšdowej infrastruktury œwiatłowodowej na uszkodzenia oraz na nowe zagrożenia wymaga odpowiedniego szyfrowania i nadzoru poprzez odpowiednie systemy i procedury. Ze względu na kluczowš rolę regionu jako wschodniej flanki NATO, zwłaszcza w obliczu rosnšcej aktywnoœci rosyjskich bezzałogowych pojazdów podwodnych w pobliżu podwodnych kabli œwiatłowodowych, kwestia ta powinna znaleŸć się wysoko na politycznej agendzie Trójmorza.



Trójmorze to także inicjatywa pogłębiajšca współpracę w zakresie bezpieczeństwa, gdyż odwołuje się do nowych zagrożeń w regionie, w tym zagrożeń hybrydowych. Te rosnš nie tylko iloœciowo, ale również jakoœciowo, stajšc się wręcz trudnymi do zidentyfikowania, a co dopiero podjęcia działań prewencyjnych. Wœród współczesnych zagrożeń bezpieczeństwa najważniejszš rolę odgrywajš cyberzagrożenia, które coraz częœciej dotyczš obiektów infrastruktury krytycznej i mogš mieć negatywny wpływ na cišgłoœć procesów gospodarczych czy wręcz bezpieczeństwo narodowe, ale także stanowić mogę realne zagrożenie dla życia obywateli. Dlatego konieczne jest wzmacnianie cyberbezpieczeństwa regionu także poprzez inicjatywy edukacyjne, wymianę ekspertów, szkolenia, ćwiczenia oraz pogłębionš współprace CERTów. Odbywajšce się do co roku w Krakowie Forum CYBERSEC już dziœ jest platformš wymiany doœwiadczeń i budowania dobrych praktyk w zakresie cyberbezpieczeństwa EŒW.



Repertuar zagrożeń hybrydowych obejmuje również walkę informacyjnš prowadzonš w sposób tak agresywny, że zaczęła ona podkopywać fundamenty demokracji, jak i zaufanie społeczne do jej instytucji i procesów. Kraje regionu, w tym Polska, znajdujš się na pierwszej linii frontu takich działań i zdobyte przez dekady doœwiadczenie powinny silniej wykorzystać do tworzenia œrodków zaradczych. Państwa Trójmorza powinny wspólnie wykorzystać swoje położenie na wschodniej flance Sojuszu, aby nadać ton aktywnoœciom wychodzšcym naprzeciw zagrożeniom hybrydowym. Jest to zasadne także ze względu na fakt, że w EŒW usytuowane sš kluczowe specjalizujšce się w tej kwestii centra kompetencji NATO: Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence w Tallinie, Counter Intelligence Centre of Excellence w Krakowie czy Strategic Communications Centre of Excellence w Rydze. Wspólne działania powinny wpisać się mocno w najnowsze postanowienia NATO i UE zwišzane z cyberobronš, wspierajšc ich realizację właœnie jako koalicja państw, które łšczš te same zagrożenia. Projekt powinien zostać zrealizowany w zakresie, który definiuje PESCO, czyli wzmacniać zdolnoœci do cyberobrony poprzez współpracę przede wszystkim w obszarach: dzielenia się informacjami, wspólnych ćwiczeń i wsparcia operacyjnego. Na liœcie projektów PESCO znajdujš się dwa dotyczšce cyberobrony: Cyber Threats and Incident Response Information Sharing Platform i Cyber Rapid Response Teams and Mutual Assistance in Cyber Security. Polska powinna dołšczyć do nich co najmniej w roli obserwatora.

Geopolityka sieci

EŒW to także region o dużym znaczeniu z punktu widzenia wpływu i działania globalnych mocarstw. Sšsiadujšc z Rosjš, stanowi granicę zewnętrznš UE i NATO. Wobec agresywnej polityki Moskwy, zarówno w wymiarze konwencjonalnym, a także cyfrowym (wpływanie na przebieg kampanii wyborczych w USA i Francji, sponsorowanie i inspirowanie cyberataków, cyberszpiegostwo, mniej lub bardziej otwarte tworzenie ofensywnych zdolnoœci do prowadzenia działań zbrojnych w cyberprzestrzeni, wykorzystywanie narzędzi cybernetycznych w działaniach hybrydowych), ma to olbrzymie konsekwencje strategiczne i ekonomiczne.



Najbliższe miesišce przyniosš także nowe rozdanie w relacjach z Wielkš Brytaniš, która po Brexicie będzie musiała przeprojektować swoje relacje z UE. Trójmorze może stanowić przeciwwagę dla Paryża i Berlina, jeœli Wielka Brytania dšży do zrównoważonego układu sił na kontynencie.



EŒW nabiera również kluczowego znaczenia w geopolitycznej rywalizacji pomiędzy Chinami a Stanami Zjednoczonymi. Wielki geopolityczny projekt Chin – Inicjatywa Pasa i Szlaku– znajduje w EŒW „bramę do Europy”. Chiny dostrzegajš znaczenie tego regionu i próbujš wzmacniać w nim swoje wpływy polityczno-gospodarcze. Należy wspólnie ostrożnie wyodrębnić obszary, gdzie zaangażowanie Chin w projekty Digital 3 Seas będzie wišzało się z obopólnymi korzyœciami gospodarczymi i nie generowało strategicznych zagrożeń bezpieczeństwa. Ewentualne większe zaangażowanie Chin w EŒW wišże się z szeregiem wyzwań. Dotyczš one zarówno strategicznego charakteru technologii komunikacyjnych będšcych fundamentem bezpieczeństwa, jak również standardów realizacji projektów, cyberbezpieczeństwa systemów, poszanowania kwestii zwišzanych z prywatnoœciš i ochronš własnoœci intelektualnej. Współpraca z ChRL w ramach rozwoju Digital 3 Seas z uwzględnieniem powyższych ograniczeń jest możliwa, ale wymaga odpowiedniego odniesienia się do wyżej wymienionych kwestii oraz identyfikacji obszarów współpracy korzystnej dla obu stron. Z perspektywy Stanów Zjednoczonych, usiłujšcych zbalansować gospodarcze i polityczne wpływy Państwa Œrodka, nie może to pozostać bez odpowiedzi.



W obliczu ochłodzenia na linii Stany Zjednoczone – państwa UE 15, Waszyngton, chcšc utrzymać i rozwijać swoje wpływy, będzie poszukiwać umocnienia relacji z innymi członkami Wspólnoty. Współpraca z krajami EŒW może stanowić zatem ważne ogniwo utrzymania strategicznej obecnoœci Stanów Zjednoczonych w Europie, stajšc się gwarantem kontynuacji propagowania idei transatlantyckiej. Stany Zjednoczone powinny mocniej i wielopłaszczyznowo zaangażować się we współpracę z regionem EŒW. Digital 3 Seas jest propozycjš stanowišcš nowš przestrzeń dla transatlantyckiej współpracy ekonomicznej, a także zacieœnionej kooperacji w zakresie budowania bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni, dla której miara dzielšcego nas oceanu nie ma we współczesnym œwiecie już tak wielkiego znaczenia.



Z tych wszystkich powodów, EŒW jest newralgicznym punktem na geopolitycznej mapie XXI wieku. Dzięki wspólnie realizowanym w ramach Digital 3 Seas projektom, region może stać się także siłš napędowš rozwoju gospodarczego UE oraz ważnym elementem nowej globalnej architektury bezpieczeństwa.



Cyberprzestrzeń cechuje „plastycznoœć” dzięki czemu można jš ukształtować w sposób, który zwiększy znaczenie geostrategiczne i geoekonomiczne regionu EŒW. Dynamiczna transformacja cyfrowa gospodarek EŒW, coraz bardziej istotny udział cyberprzestrzeni w relacjach międzynarodowych oraz nowe transgraniczne zagrożenia bezpieczeństwa o charakterze hybrydowym wymagajš nadania Inicjatywie Trójmorza silnego wymiaru cyfrowego, w którym komponent cyberbezpieczeństwa jest nieodzownym elementem. Przyszłoœć zagadnień, takich jak swobodny przepływ danych, wspólne projekty infrastrukturalne i technologiczna transformacja gospodarek zadecyduje, czy cyfrowš mapę Europy charakteryzować będzie „usieciowienie” czy raczej przeszkody izolujšce państwa w ramach politycznych granic.

Współautorzy koncepcji Digital 3 Seas: dr Joanna Œwištkowska, Dominik Skokowski, Marta Przywała, Barbara Sztokfisz, Robert Siudak i Wiesław GoŸdziewicz.



Całoœć koncepcji jest aktualnie konsultowana z interesariuszami w regionie. Celem jest uwzględnienie jej założeń w oficjalnych konkluzjach kolejnego szczytu Three Seas Initiative w Rumunii w paŸdzierniku tego roku.