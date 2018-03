Trybunał kasuje obywatela - Maciej Pach o ignorowaniu przez TK wniosków o udostępnienie informacji publicznej

Na poczštku rzšdów Julii Przyłębskiej w TK nie utrudniano dostępu do informacji publicznej na wnioski. Na przełomie kwietnia i maja ub.r. częœć wniosków zaczęto ignorować – pisze ekspert Maciej Pach.

Przed rokiem Julia Przyłębska stwierdziła, że „z czasem" autorytet TK „będzie powracał" i że „zwrócimy ten Trybunał obywatelom, niech zacznie zajmować się ich sprawami, a jest ich sporo, wtedy wszystko się wyciszy" (Prezes TK Julia Przyłębska o Trybunale Konstytucyjnym). Sprawdzam realizację tej zapowiedzi, m.in. w zakresie prawa dostępu do informacji publicznej (art. 61 konstytucji). Władza powinna bowiem czuć społecznš kontrolę, zwłaszcza gdy jej działania niepokojš. Niepokoiło np. wprowadzanie przez J. Przyłębskš do składów orzekajšcych osób niebędšcych sędziami TK, „wybranych" na stanowiska zgodnie z prawem obsadzone przez Sejm VII kadencji. O skany odpowiednich zarzšdzeń prezesa TK wystšpiłem po raz pierwszy 30 stycznia 2017 r. Co istotne, od 3 stycznia obowišzywała już ustawa o organizacji i trybie postępowania przed TK. Ustawa o dostępie do informacji publicznej nakazuje udostępnić informację bez zbędnej zwłoki, nie póŸniej niż w terminie 14 dni (wyjštkowo – do dwóch miesięcy) od złożenia wniosku. Skany dostałem 13 lutego ub.r. Na wniosek z 6 marca 2017 r. w sprawie kolejnych zarzšdzeń odpowiedziano 15 marca.

Do marca ub.r. nie było problemów z realizacjš przez Biuro TK mojego konstytucyjnego prawa dostępu do informacji publicznej. Jedynie na nieliczne pytania nie odpowiadano, uznajšc, że nie dotyczš informacji publicznej. Tylko raz, w pewnej skomplikowanej sprawie, przedłużono termin odpowiedzi.

Nastšpiła zmiana

13 marca 2017 r. pracę w Biurze TK rozpoczšł Marcin Koman. Został rzecznikiem prasowym i objšł kierownictwo odpowiadajšcego za udostępnianie informacji publicznej Zespołu Prasy i Informacji.

Zmiana na niekorzyœć nastšpiła w kwietniu ub.r. Na pytanie o koszty organizacji wykładu prof. Ryszarda Legutki pracownica Zespołu Prasy i Informacji odpisała mi: „Ze względu na zamknięty i wewnętrzny charakter wydarzenia z przykroœciš musimy odmówić udzielania odpowiedzi. Wszelkie koszty bieżšcej działalnoœci Trybunału Konstytucyjnego, w tym koszty przyjmowania zapraszanych na wewnętrzne spotkania goœci mieszczš się w standardowych wydatkach naszej instytucji". Pytanie, czy w TK odbyły się spotkania Julii Przyłębskiej lub Mariusza Muszyńskiego z politykami, pozostało bez odpowiedzi. Nie pomógł nawet monit, więc ponowiłem interwencję i zawiadomiłem o braku odpowiedzi na ten i trzy inne wnioski RPO, który w lipcu zwrócił się do TK o wyjaœnienia. Podziałało, odpowiedzi zaczęły napływać. Nim to nastšpiło, w reakcji na kolejny wniosek Marcin Koman zapewnił mnie, że odpowiedŸ na niego zostanie przygotowana oraz że „pozostałe wnioski również będš rozpatrywane. Staramy się jak możemy, aby odpisywać panu i innym wnioskodawcom. Proszę o wyrozumiałoœć, ale jesteœmy w ostatnich miesišcach bardzo obcišżeni wnioskami i pytaniami. Ustalenie odpowiedzi wymaga dużego nakładu energii". Gdy już odpowiedzi „ustalono", bywały one wymijajšce. W sprawie spotkań J. Przyłębskiej i M. Muszyńskiego z politykami brzmiała ona: „terminarz spotkań nie jest dokumentem urzędowym i nie stanowi informacji publicznej w rozumieniu przepisów ustawy [...]". Tyle że nie prosiłem o nadesłanie terminarza, tylko informacji, czy do spotkań doszło, a jeœli tak, to kiedy i którzy politycy brali w nich udział oraz jaki był cel tych spotkań.

W wakacje 2017 r. zaczęto często przedłużać termin odpowiedzi, także w prostych sprawach. Nadesłanie skanów siedmiu stron dokumentów zwišzanych głównie z posiedzeniem Zgromadzenia Ogólnego z 5 lipca 2017 r. zajęło 39 dni i nastšpiło z przekroczeniem przedłużonego „z uwagi na sezon urlopowy i spowodowane tym braki kadrowe" terminu. A ja, naiwny, sšdziłem, że to urzšd powinien tak zorganizować swojš pracę, by okres urlopowy nie powodował uszczerbku w wykonywaniu jego zadań!

Częœć wniosków nadal realizowano poprawnie, ale nasiliły się zjawiska niepokojšce. Zaskoczyła np. taka odpowiedŸ: „z uwagi na potrzebę dodatkowego czasu, koniecznego do precyzyjnego przygotowania wszelkich dokumentów ze Zgromadzenia Ogólnego [...], które odbyło się 27 lipca 2017 r. oraz zważywszy na sezon urlopowy i spowodowane tym braki kadrowe, odpowiedŸ [...] zostanie udzielona do dnia 1 wrzeœnia 2017 r.". A ja, naiwny, sšdziłem, że skoro przyjęto na wspomnianym posiedzeniu Regulamin TK i statuty Biura Służby Prawnej oraz Kancelarii TK, to były one już gotowe! Tymczasem dopiero trzeba je było „precyzyjnie przygotować". Co więcej, nadesłana znów po upływie przedłużonego terminu odpowiedŸ była niepełna – opóŸniono udostępnienie dwóch statutów. Dlaczego? „Spowodowane jest to zakresem ww. dokumentów oraz uwzględnieniem szczególnej sytuacji wynikajšcej z art. 13 ust. 2 i 3 ustawy z 13 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzajšce [...], która nakłada na pracodawcę – Biuro Trybunału Konstytucyjnego – obowišzek zajęcia stanowiska w kwestii zaproponowania nowych warunków pracy i płacy na dalszy okres następujšcy po likwidacji Biura TK. Ww. propozycja ma zostać złożona do dnia 30 wrzeœnia 2017 r. Uwzględniajšc przedstawione wyżej okolicznoœci i kierujšc się dobrem pracowników odpowiedŸ [...] zostanie udzielona do dnia 2 paŸdziernika 2017 r.". Po raz drugi więc przedłużono termin odpowiedzi. Wniosek złożyłem 31 lipca, statuty dostałem 2 paŸdziernika.

Prawo do własnej oceny

W innej sprawie przeczytałem, że „ze względu na trwajšcy proces reorganizacji Biura Trybunału Konstytucyjnego oraz zważywszy na zakres wnioskowanych informacji odpowiedŸ [...] zostanie udzielona w terminie do dwóch miesięcy od wpłynięcia wniosku". Gdy oprotestowałem ogólnikowoœć tych okreœleń, odpisał mi Marcin Koman: „Ma Pan prawo do swojej subiektywnej oceny, ale proszę uszanować to, iż trwajšcy proces reorganizacji Biura Trybunału Konstytucyjnego jest bardzo czasochłonnym przedsięwzięciem. Trybunał Konstytucyjny ma obowišzek dbać o dobro obywateli, ale także o dobro swoich pracowników. Częœć informacji, o które Pan poprosił będzie udostępniona w pierwszej kolejnoœci pracownikom". Owe informacje to skany już wtedy wydanych przez prezesa TK, na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy – Przepisy wprowadzajšce ustawę o organizacji i trybie postępowania przed TK oraz ustawę o statusie sędziów TK, zarzšdzeń. Termin przedłużono też w zakresie udostępnienia m.in. dokumentu cofajšcego upoważnienie dla M. Muszyńskiego do wykonywania uprawnień i obowišzków szefa Biura TK. Czy dobro pracowników Trybunału nie pozwalało na nadesłanie i tego dokumentu w terminie?

Zapytałem, czy pracownikom Zespołu Prasy i Informacji powierzono obowišzki służbowe zwišzane z procesem reorganizacji Biura TK, skoro to nim uzasadniano opóŸnienia. Okazało się, że nie. OdpowiedŸ nadeszła w terminie 14 dni. Dobrze, że nie przedłużono go do dwóch miesięcy w zwišzku z „trwajšcym procesem reorganizacji" Biura TK.

Tendencja jest wyraŸna. Na poczštku rzšdów J. Przyłębskiej w TK nie utrudniano mi udostępniania informacji publicznej w odpowiedzi na wnioski. Na przełomie kwietnia i maja ub.r. częœć wniosków zaczęto ignorować. Moda na przedłużanie terminów odpowiedzi nastała w wakacje i trwała w czasie reorganizacji Biura TK, choć pracownicy Zespołu Prasy i Informacji w reorganizacji nie uczestniczyli. Niedawno zaœ w reakcji na proste pytanie o koszty organizacji grudniowego Zgromadzenia Ogólnego poinformowano mnie, że „[...] ze względu na dużš iloœć pytań i wniosków Pański wniosek zostanie rozpatrzony w terminie do 2 miesięcy od dnia jego złożenia". Czy zwracanie „tego Trybunału" obywatelom polega na coraz oględniejszym „uzasadnianiu" opóŸnień w dostępie do informacji publicznej?

W grudniu ub.r. zwrot ku obywatelowi nastšpił wręcz gwałtowny. Chciałem dotrzeć do postanowień z 2017 r. o wyłšczeniu lub odmowie wyłšczenia sędziów. Uznano, że domagam się wglšdu do akt na podstawie ustawy o organizacji i trybie postępowania przed TK [dalej: „ustawa o TK" – M.P.], choć jeszcze w I kwartale ub.r. zarzšdzenia dotyczšce składów orzekajšcych, też będšce w aktach spraw, nadsyłano w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej. Tym razem musiałem na swój koszt przyjechać z Krakowa do stolicy, a za ewentualne kopie dokumentów zapłacić, zgodnie z ustawš o kosztach sšdowych w sprawach cywilnych, 1 zł za stronę. Dyrektor właœnie utworzonego Biura Służby Prawnej TK Anna Zołotar-Wiœniewska zwróciła mi uwagę, że „udostępnienie akt do wglšdu polega na tym, że to Pan – jako zainteresowany – wskazuje nam sygnatury spraw, których akta mamy Panu udostępnić. Nie jest zadaniem Sekretariatu Biura Służby Prawnej wyszukiwanie akt pod kštem ich zawartoœci". Tymczasem na stronie internetowej TK brak – poza trzema sprawami – informacji o interesujšcych mnie postanowieniach, nie mogłem więc wskazać sygnatur. Jednak po kilku godzinach A. Zołotar-Wiœniewska napisała, że sygnatury już ustalono i zapowiedziała wskazanie terminu wizyty w jednej z podanych przeze mnie dat po anonimizacji akt skarg konstytucyjnych (chodziło o 4 z 17 spraw).

Bez fotografowania

Niedawna wizyta przebiegła w miłej atmosferze, ale zabroniono mi – z racji przemilczenia w ustawie o TK takiej możliwoœci – samodzielnego fotografowania akt, choć obywatelowi wolno robić wszystko, czego nie zabrania mu prawo. Zamówiłem więc kserokopie 189 stron, za co przy odbiorze zapłaciłem 189 zł. Ustawowa wysokoœć opłaty to dalszy argument za umożliwianiem fotografowania we własnym zakresie. Obywatel uniknšłby wydatku, a pracownicy TK nie poœwięcaliby czasu na kserowanie. Ideałem zaœ byłoby udostępnianie każdego postanowienia o wyłšczeniu lub odmowie wyłšczenia sędziego na stronie internetowej TK lub na wniosek.

A może J. Przyłębskiej chodziło o to, że zwróci TK nie „obywatelom", tylko „przeciw obywatelom", obracajšc go do nich plecami? Gdy i tak nie odpuszczš, to się ich skasuje. Na przykład na 189 zł. ?

Autor jest doktorantem w Katedrze Prawa Konstytucyjnego WPiA UJ. Tekst wyraża wyłšcznie jego poglšdy. W pierwotnej wersji ukazał się na portalu Konstytucyjny.pl: http://konstytucyjny.pl/trybunal-odjezdza-obywatelowi-obywatel-goni-trybunal-maciej-pach/.