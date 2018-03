Polski Trybunał w unijnej rzeczywistości - Mariusz Muszyński o mocy wyroków TSUE w Polsce

Trybunał Sprawiedliwoœci Unii Europejskiej oczekuje, że prawo tworzone przez Unię i przez niego zinterpretowane będzie miało pierwszeństwo – pisze wiceprezes Trybunału Konstytucyjnego Mariusz Muszyński.

Unia Europejska działa na podstawie prawa. Kto ma w UE wpływ na kształt i rozumienie prawa, ten rzšdzi Uniš.

Unia opiera się na wartoœciach wskazanych w art. 2 traktatu o UE, m.in. na demokracji i praworzšdnoœci. Jednak w swej rzeczywistej konstrukcji nie jest wcale demokratyczna. Jej funkcjonowanie nie mieœci się w koncepcji monteskiuszowskiego trójpodziału władzy. W procesie stanowienia prawa unijnego cišgle jeszcze głównš rolę odgrywa Rada, a więc organ składajšcy się z przedstawicieli krajowej władzy wykonawczej. Wyłšcznš inicjatywę legislacyjnš posiada Komisja Europejska – organ złożony z międzynarodowych funkcjonariuszy. Parlament Europejski – jedyny organ reprezentujšcy obywateli UE – niby współtworzy unijne prawo, ale cišgle jeszcze jest w tym procesie proceduralnie słabszy od Rady i Komisji. Również wybory do PE sš nie w pełni demokratyczne. Art. 14 ust. 3 traktatu o UE okreœla je jako wolne, powszechne, bezpoœrednie i tajne. Standard demokratyczny polega jednak na tym, że wybory sš wolne, powszechne, bezpoœrednie, równe i odbywajš się w głosowaniu tajnym (vide: opinia Komisji Weneckiej). Wybory do PE nie sš równe.

Także do praworzšdnoœci unijnej można się łatwo doczepić. Na co dzień media pokazujš nam przykłady lekceważenia prawa czy nadużywaniea władzy, zarówno po stronie głównych państw UE, jak i brukselskich urzędników. W zamyœle twórców Unii ochronš praworzšdnoœci miał się zajšć Trybunał Sprawiedliwoœci UE (TSUE). Jednak ten „strażnik traktatów" sam praworzšdnoœć narusza. Powszechnym zarzutem kierowanym w jego stronę jest przekraczanie granic dopuszczalnej wykładni norm. Zamiast interpretować, często w nadmiernym aktywizmie sędziowskim, zmienia istotę uchwalonego prawa. Próbuje też rozcišgać swe kompetencje w obszary wcale mu niepodlegajšce. Stšd jest z przekšsem nazywany „prawdziwym władcš europejskiego domu".

Jednak naprawdę fundamentalna wada TSUE leży w zupełnie innym miejscu. Jest on bowiem organem, który przy tak olbrzymiej władzy nie posiada nawet odrobiny demokratycznej legitymacji. Nie ma żadnego zwišzku z legislatywš, bo przedstawiciele parlamentów krajowych nie wybierajš kandydatów do TSUE. Na jego skład nie ma nawet wpływu Parlament Europejski. Sędziowie sš mianowani przez rzšdy państw członkowskich.

Jest też problem mocy jego wyroków. Bo w czyim imieniu i na jakiej podstawie TSUE rozstrzyga? Robi to w imieniu własnym i w oparciu o zwykłš normę traktatowš. Sšdy i trybunały krajowe orzekajš na podstawie umocowania konstytucyjnego, w imieniu państwa. Jest w tym autorytet narodu i siła demokracji. A przecież wyroki TSUE sš (przynajmniej formalnie) wišżšce dla podmiotów krajowych, a sam TSUE oczekuje, że prawo tworzone przez Unię i przez niego zinterpretowane, będzie miało pierwszeństwo nawet przed normami konstytucyjnymi państwa członkowskiego.

Œwiadectwo europejskiej moralnoœci

Najbardziej jednak kompromitujšce dla TSUE sš jego korporalizacja i upolitycznienie. W pierwszym przypadku chodzi o stworzenie instrumentarium, dzięki któremu nawet państwa członkowskie, wskazujšce kandydatów na sędziów, sš w swej decyzji ograniczane. Otóż wspomniane mianowanie sędziów TSUE przez rzšdy państw członkowskich następuje nie tylko „we wzajemnym porozumieniu", ale też „po konsultacji z komitetem przewidzianym w art. 255 Traktatu o funkcjonowaniu UE". Ten „komitet mędrców" ma wydawać opinię nt. kandydatów. Mamy więc do czynienia z zastšpieniem legitymacji demokratycznej „œwiadectwem europejskiej moralnoœci". Wniosek jest prosty – obiektywizm i krytyczne wobec UE poglšdy nie otworzš drogi do funkcji sędziego TSUE nawet najlepszemu prawnikowi. Wprawdzie opinia nie blokuje wprost zgłoszenia kandydatury przez rzšd, ale trudno sobie wyobrazić, aby doszło do „wspólnego porozumienia" co do kandydata, o którym inne rzšdy majš negatywny sygnał. W końcu po coœ elity europejskie stworzyły te miękkie mechanizmy blokady. To właœnie Jadwiga Staniszkis nazywa władzš rozproszonš.

Sędziowie sšdów krajowych powinni być niezawiœli i apolityczni. Sędziowie TSUE, organu z tak potężnš władzš, powinni być w swej niezawisłoœci i apolitycznoœci wręcz krystaliczni. I może kiedyœ tak było, ale dziœ nie sš już jak żona cezara. Zaczynajš jawnie mieszać się w krajowš politykę. Symptomem tego jest postępowanie prezesa TSUE Koena Lenartsa czy sędziego Marka Safjana, którzy w 2017 r. bez skrępowania publicznie występowali przeciwko polskiemu rzšdowi. I pomyœleć, że ten sam TSUE, w składzie z Lenartsem i Safjanem, ma obiektywnie rozsšdzać sprawy dotyczšce też interesów Polski. Po prostu œmiech na sali.

Konstytucja najwyższym prawem

Przez lata podejœcie polskich elit politycznych do UE i unijnego Trybunału Sprawiedliwoœci miało charakter quasi-religijny. Rzšdzšcy nie byli uczestnikami procesu integracji, ale unijnymi „wyznawcami". Koszty tego serwilizmu społeczeństwo polskie płaci do dzisiaj. A obecnie sytuacja jeszcze pogorszyła się obiektywnie. Maleje wpływ mniejszych państw na przebieg unijnej ewolucji. Roœnie za to egoizm wielkich państw UE i odrywanie się urzędniczych elit od obywatelskiej społecznoœci. W tej sytuacji nie warto już chyba myœleć nad tym, jak dostarczyć UE więcej legitymacji i demokracji, a raczej zastanowić się nad przebudowš konstytucyjnych instrumentów dotyczšcych relacji Warszawa – Bruksela. Celem zmian powinno być lepsze wykorzystanie krajowych instytucji i uzyskanie nad UE większej kontroli. Pierwszym ruchem powinno być przedefiniowanie roli Trybunału Konstytucyjnego, który mógłby prowadzić dużo szerszš niż dotychczas kontrolę prawa unijnego.

W Polsce najwyższym prawem jest konstytucja (art. 8 ust. 1 Konstytucji RP). To z mocy konstytucji na terytorium Polski obowišzuje prawo unijne i jako takie musi być z niš zgodne. Nie ulega też wštpliwoœci, że Trybunał może orzekać o zgodnoœci z konstytucjš traktatów unijnych. Sš to bowiem umowy międzynarodowe ratyfikowane, które zgodnie z art. 188 pkt 1 konstytucji podlegajš kognicji Trybunału Konstytucyjnego. Nie przeszkadza temu fakt, że przenoszš one częœć kompetencji organów władzy państwowej na UE.

Zasada nadrzędnoœci konstytucji odnosi się też do prawa pochodnego UE. Choć to akurat nie jest wprost w konstytucji zapisane, zostało jednak potwierdzone w praktyce trybunalskiej. I tak poza dyskusjš jest dziœ, że TK ma możliwoœć badania konstytucyjnoœci rozporzšdzeń unijnych w trybie skargi konstytucyjnej. Możliwa jest także kontrola aktów prawa pochodnego UE w trybie pytania prawnego (choć tu pojawiajš się głosy przeciwne). To jednak za mało. Warto zastanowić się nad innymi narzędziami kontrolnymi. Prawdopodobieństwo, że w nowej sytuacji politycznej w UE będzie stanowione prawo nieuwzględniajšce konstytucyjnej wrażliwoœci Polski, niewštpliwie wzrosło. A przy wšskim postrzeganiu roli TK wobec prawa unijnego zasadniczš wadš jest brak kontroli abstrakcyjnej aktów prawa pochodnego UE z inicjatywy podmiotów sprawujšcych władzę publicznš, np. grupy posłów czy senatorów, jak i prokuratora generalnego. Przecież taka forma kontroli służy właœnie realizacji wartoœci, takich jak demokracja i praworzšdnoœć przywołanych także w art. 2 traktatu o UE.

ródło umocowania

W konstytucyjnym katalogu Ÿródeł prawa obowišzujšcych na terytorium Polski (art. 87 konstytucji) nie ma aktów zwanych prawem pochodnym UE. Jednoczeœnie na podstawie art. 91 ust. 3 konstytucji akty te sš w Polsce stosowane bezpoœrednio i majš pierwszeństwo przed ustawami, choć ich konstytucyjne umocowanie wynika jedynie z ukształtowania tej normy w duchu prymatu pierwszeństwa prawa unijnego.

Autor jest profesorem na Wydziale Prawa i Administracji UKSW, wiceprezesem Trybunału Konstytucyjnego, przedstawicielem Polski w Komisji Weneckiej.