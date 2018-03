Dobre wyniki finansowe Energi

Niedawna nominacja Daniela Obajtka na prezesa Orlenu wzbudziła goršce dyskusje. Wiele osób stawiało pytania o sens takiej nominacji.

Tymczasem dziœ w mediach pojawiły się dane, które pozwalajš w merytoryczny sposób ocenić kompetencje nowego prezesa narodowego koncernu. Chodzi o wyniki finansowe Energi za rok 2017. Przypomnijmy, że Daniel Obajtek zanim objšł stery w Orlenie, był właœnie prezesem tej spółki. Okazuje się, że Energa osišgnęła w poprzednim roku lepsze rezultaty we wszystkich liniach biznesowych. Przychody przekroczyły 10,5 mld zł a EBITDA Grupy wzrosła o 133 mln zł do poziomu 2,160 mld zł. Jednak najbardziej wymierny jest wzrost zysku netto spółki – ze 147 mln zł w roku 2016 do 789 mln zł w roku poprzednim. A wszystko to przy nakładach na inwestycje w kwocie ponad 1,4 mld zł, z czego ok. 1,25 mld zł przeznaczono na dystrybucje. Przełożyło się to na prawie 52 tys. nowych klientów, nie wspominajšc o budowie i modernizacji ponad 3,7 tys. km linii wysokiego, œredniego oraz niskiego napięcia i inwestycji w nowe Ÿródła OZE.

Poniżej dalsza częœć artykułu

W zeszłym roku doszło także do procesów restrukturyzacyjnych w spółce. W ich wyniku liczba spółek zależnych zmniejszyła się do 34 (z 44). Docelowo ma ich zostać jedynie 20, co oznacza nie tylko ograniczenie kosztów, ale także zwiększenie decyzyjnoœci i elastycznoœci firmy.

Należy także pamiętać, że takie wyniki udało się osišgnšć w czasie, kiedy doszło do katastrofalnych w skutkach nawałnic. Szczególnie dał się we znaki sierpniowy kataklizm, gdy na obszarze obsługiwanym przez Energę, ok. tysišca stacji transformatorowych wymagało naprawy lub częœciowej odbudowy.

Nie da się więc zaprzeczyć, że powyższe dane œwiadczš jak najlepiej o Danielu Obajtku, zwłaszcza, że idš za tym bardzo dobre reakcje inwestorów. Pozytywne rekomendacje analityków sš œwiadectwem tego, że Energa była i jest podmiotem pozytywnie zarzšdzanym i stabilnym. 400-procentowy wzrost zysków nie wzišł się bowiem z niczego.

- Sebastian Pietrzyk, Partner w kancelarii Pietrzyk Dubicki i Wspólnicy odpowiedzialny za praktykę Infrastruktury i Energetyki.