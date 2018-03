Mateusz Rzemek: Pozory zmian w urzędach 123RF

Zapowiadana przez premiera Mateusza Morawieckiego reforma administracji to wyłšcznie działanie pod publiczkę. I to nieudolne, co jeszcze obcišży wizerunek rzšdu PiS. Wyglšda to bowiem jak specjalny show dla gawiedzi, która dostała na pożarcie wiceministrów. Szczególnie że zwolnienia następujš tuż po tym, jak ministrom zostały wypłacone jednorazowe premie, przekraczajšce roczne zarobki większoœci pracujšcych Polaków.

Publicznie deklarowane przez rzšd zaciskanie pasa nie idzie jednak w parze z rzeczywistymi skutkami reformy. Już teraz wiadomo, że odchudzanie najbardziej rozbuchanego kadrowo rzšdu III RP skończy się tak, że częœć zwalnianych wiceministrów zachowa swoje stanowiska jako pełnomocnicy. Inni, którzy faktycznie odejdš, już niedługo dostanš lukratywne stołki w zarzšdach i radach nadzorczych publicznych spółek, gdzie trudniej będzie skontrolować ich zarobki. Z kolei ci, którzy zostanš, zmieniš status zatrudnienia z najwyższych stanowisk w administracji państwowej na urzędników służby cywilnej. A urzędnicy już obecnie mogš zarabiać więcej niż ministrowie. Poza podstawowym wynagrodzeniem majš oni prawo do tylu różnych dodatków, trzynastek i nagród, że nawet z przeciętnej pensji robiš one tłuste kwoty do wypłaty. Poniżej dalsza częœć artykułu Do zamknięcia tego wydania „Rzeczpospolitej" rzšd nie opublikował projektu zawierajšcego szczegóły zapowiadanych zmian. Na stronie Rzšdowego Centrum Legislacji widnieje tylko tytuł nowelizacji, do którego nie sš dołšczone żadne dokumenty. Trudno więc powiedzieć, czy znajdzie się w nich próba ograniczenia wynagrodzeń na najwyższych stanowiskach urzędniczych. Raczej powinna, bo inaczej okaże się, że zamiast oszczędnoœci zostanie w ten sposób zrealizowany sondowany ostatnio przez rzšd postulat podwyżek dla ministrów i ich zastępców. To jednak nie najlepsza informacja dla urzędników, którzy od 2009 r. nie dostali z budżetu ani grosza więcej, podwyżki finansujš więc z pensji zwalnianych pracowników. W zasadzie te szczegóły nie majš jednak żadnego znaczenia. Jak wynika z informacji zaprezentowanej w planie prac legislacyjnych Rady Ministrów, te zmiany wejdš w życie dopiero po 18 miesišcach od ich publikacji w Dzienniku Ustaw. Czyli już po wyborach parlamentarnych. W ten sposób problem przejmie nowa ekipa, która po wyborach będzie urzšdzała Polskę na swojš modłę. Š? 13.03.2018 Przesunięcie wiceministrów do służby cywilnej - wyżs...

REKLAMA

REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ