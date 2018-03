Cła pachnące kryzysem

Wprowadzajšc cła na stal i aluminium, Amerykanie wpływajš właœnie na dobrze znane z historii burzliwe wody. Jeœli dojdzie do eskalacji i globalnej wojny handlowej, zwycięzców nie będzie. Może właœnie tak rozpoczyna się kolejny kryzys gospodarczy.

Prezydent Donald Trump napisał na Twitterze: „Gdy USA tracš wiele milionów dolarów na handlu z niemal każdym krajem, z którym prowadzš interesy, wojny handlowe sš dobre i łatwe do wygrania". Wczeœniej również bagatelizował zagrożenia. Pytał, co Ameryka ma do stracenia, skoro ma deficyt w handlu. Niech martwiš się ci, co majš nadwyżki.

Przeraża to, jak blade pojęcie o ekonomii ma prezydent USA i jak słabo zna historię własnego kraju. W przeciwnym razie wiedziałby, jak groŸne jest sięganie po cła. Ostatnio na wielkš skalę po tę broń sięgnęli Amerykanie w 1930 r., niedługo po wybuchu wielkiego kryzysu. Ustawa Hawley-Smoot Tariff Act przewidywała zwiększenie ceł na ponad 20 tys. importowanych do USA towarów, niektóre stawki wzrosły aż o 100 proc. Ówczesny prezydent Herbert Hoover wierzył, że dzięki temu krajowe towary stanš się bardziej konkurencyjne, wzroœnie produkcja i kryzys się skończy. Problem w tym, że inne państwa odpowiedziały podobnymi krokami, co doprowadziło do wojny handlowej. Globalna wymiana zmniejszyła się o dwie trzecie, pogłębiajšc wielkš depresję.

Miało to przerażajšce skutki, także polityczne. Na fali wielkiego kryzysu wypłynšł Adolf Hitler, a załamanie handlu było też silnym bodŸcem do poszukiwania samowystarczalnoœci gospodarczej i „przestrzeni życiowej" przez Niemcy i Japonię. To dlatego po wojnie zliberalizowano handel w kolejnych rundach w ramach najpierw organizacji GATT, a potem WTO. I po cła na większš skalę już nie sięgano. Stosowano co najwyżej inne, ukryte œrodki ochronne, np. skomplikowane wymogi fitosanitarne.

O ile w 1930 r. cła zwielokrotniły skutki wielkiego kryzysu na œwiecie, o tyle teraz mogłyby kryzys spowodować, nie tylko ograniczajšc wymianę gospodarczš, która w dobie globalizacji jest motorem rozwoju, ale też siejšc strach na rynkach. Może on podkopać obecnš dobrš koniunkturę ekonomicznš. Trwa ona już tak długo, że impuls do spowolnienia lub nawet kryzysu może pojawić się w każdej chwili. Do tej pory ekonomiœci obawiali się, że będzie on pochodził z przegrzanych już rynków giełdowych czy nieruchomoœci. Wskazywano także na Chiny. O groŸbach handlowych Trumpa z jego kampanii wyborczej i poczštku rzšdów najwyraŸniej zapomniano, oceniajšc, że były to tylko zagrania na użytek wewnętrzny. Tyle że teraz prezydent USA znów po nie sięga.

Choć Trump uderza tylko w dwie kategorie produktów, inne kraje, a zwłaszcza UE i Chiny, które, nawiasem mówišc, same majš wiele za uszami w kwestii protekcjonizmu gospodarczego, zapewne odpowiedzš retorsjami (już mówi się o odwecie w postaci ceł na wybrane produkty, np. motocykle Harley-Davidson). Wtedy może dojœć do eskalacji konfliktu. Także w majšcej swoje poważne problemy wewnętrzne Brukseli wiedzš, że nie mogš okazać słaboœci. Zwłaszcza wobec prezydenta USA, który najwyraŸniej stosuje dewizę Fryderyka II, władcy Prus: „Bezczelny bierze zawsze najwięcej".