Tomasz Pietryga - nowa KRS: zmarnowana szansa

We wtorek zakończyła się trwajšca blisko dwa lata telenowela pt. „Reforma Krajowej Rady Sšdownictwa”. Miała szansę uczynić wymiar sprawiedliwoœci lepszym, bardziej transparentnym. Zmarnowano jš.

Nie podzielam zdania o brutalnym podboju KRS przez PiS. Zgodnie z konstytucjš zasady wyboru, działania i tryb pracy Rady okreœlajš ustawš posłowie. A PiS wygrało demokratyczne wybory, otrzymujšc legitymację, która pozwala mu samodzielnie zmieniać prawo. Mówienie o zamachu na konstytucję czy sšdownictwo to zatem raczej figura publicystyczna. Zamachu nie może bowiem dokonać legalnie wybrana władza. Można się za to zastanowić, w jakim stopniu KRS jest w ogóle organem sšdowniczym, skoro zasiadajš w nim także politycy.

A jednak coœ w całej tej sprawie mocno zgrzyta. PiS przed dwoma laty zapowiedziało reformę KRS pod wpływem samego œrodowiska sędziowskiego, które zauważyło poważnš dysfunkcję Rady. Nie zasiadali w niej w ogóle sędziowie sšdów rejonowych, którzy stanowiš 90 proc. całej sędziowskiej populacji. Same wybory nie były transparentne, dlatego o wyborze takich, a nie innych kandydatów nie wiedzieli nie tylko obywatele, ale i sami sędziowie. Warto o tym pamiętać w obecnej dyskusji.

Tak było przez całe dekady. Skłonnoœć Zbigniewa Ziobry do destrukcyjnych działań okazała się jednak silniejsza niż chęć naprawy. Zamiast po prostu spełnić postulaty œrodowiska, minister bez uzasadnienia wprowadził polityczny tryb wyboru do KRS. Takie działanie okazało się nie do zaakceptowania dla większoœci sędziów i wywołało potężny kryzys w relacjach między władzš sšdowniczš i politycznš, który trwa do dziœ.

W efekcie wybory do nowej KRS zostały zbojkotowane, zgłosiło się zaledwie 18 kandydatów, w większoœci zwišzanych z Ministerstwem Sprawiedliwoœci. Sama procedura wyboru nie była transparentna i otwarta dla obywateli, choć minister wielokrotnie to zapowiadał. Ostatecznie kandydaci zostali przepchnięci przez Sejm w atmosferze œrodowiskowego ostracyzmu.

Nowa Rada, choć trafili do niej dobrzy sędziowie, których blisko dwa tygodnie przesłuchiwała „Rzeczpospolita", nie będzie miała zatem ani autorytetu, ani silnej legitymacji do reprezentowania swojego œrodowiska. A na poczštku wydawało się, że trudno będzie zmarnować takš szansę. Š?