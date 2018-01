Dorota Kulik: Mediacja lekiem na szpitalne długi

Pienišdze, które placówki zaoszczędzš, wybierajšc polubowne rozwišzanie sporu zamiast procesu, mogłyby zostać przeznaczone m.in. na dodatkowe wynagrodzenia dla kluczowych dziœ grup zawodowych – pielęgniarek czy lekarzy rezydentów – przekonuje prawniczka.

Obok tradycyjnego postępowania sšdowego istniejš metody alternatywnego rozwišzywania sporów. Jednš z nich jest mediacja. W ramach tego typu postępowań strony pod okiem mediatora, starajš się rozwišzać istniejšcy między nimi konflikt. Wœród korzyœci płynšcych z mediacji jest to, że strony niemal zawsze dobrowolnie realizujš postanowienia wspólnie wypracowanych ugód. Mediacja może znaleŸć szerokie zastosowanie także w sporach o zapłatę, toczonych przez dostawców ze szpitalami, a tym samym być szansš dla Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej (SP ZOZ) na zmniejszenie ich zadłużenia.

Ugoda lepsza niż wyrok

Wytoczenie powództwa powinno stanowić ostatecznoœć – czyli gdy wszystkie inne sposoby rozwišzania sporu zawiodły. Postępowania sšdowe sš długotrwałe i generujš wysokie koszty. Mediacja jest szybsza – trwa zazwyczaj do trzech miesięcy. Jej koszty również sš mniejsze – zgodnie z rozporzšdzeniem ministra sprawiedliwoœci z 20 czerwca 2016 r. w sprawie wysokoœci wynagrodzenia i podlegajšcych zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu cywilnym w sprawach o prawa majštkowe, wynagrodzenie mediatora wynosi 1 proc. wartoœci przedmiotu sporu, jednak nie mniej niż 150 zł i nie więcej niż 2000 zł za całoœć postępowania mediacyjnego. Zwrotowi podlegajš udokumentowane i niezbędne wydatki mediatora poniesione w zwišzku z przeprowadzeniem mediacji (koszty przejazdu, wynajmu pomieszczenia niezbędnego do przeprowadzenia posiedzenia mediacyjnego, w wysokoœci nieprzekraczajšcej 70 zł za jedno posiedzenie oraz korespondencji, w wysokoœci nieprzekraczajšcej 30 zł).

Najlepiej zobrazuje to przykład. Analizujšc sprawę wytoczonš przez dostawcę przeciwko szpitalowi o zapłatę 60 000 zł, opłata od pozwu wynosi 5 proc. kwoty stanowišcej wartoœć przedmiotu sporu, czyli 3000 zł. Przy czym w postępowaniu sšdowym dochodzš do zapłaty dodatkowe koszty – wynagrodzenie profesjonalnych pełnomocników, biegłego etc. Majšc na uwadze okolicznoœć, że postępowania niemal zawsze sš dwuinstancyjne, do zapłaty dojdš koszty postępowania apelacyjnego. Dodatkowo trzeba wskazać, że kwota 60 000 zł po kilku latach postępowania zostanie powiększona o odsetki. Łšcznie może dać to kwotę zadłużenia większš o kilkanaœcie procent w stosunku do pierwotnego zadłużenia. Podczas gdy koszt wynagrodzenia mediatora, zgodnie z przytoczonym rozporzšdzeniem, to 1 proc. z 60 000 zł, a więc 600 zł.

Pakiet wierzycielski – rekomendowane rozwišzania

Do odchodzenia od długotrwałych i kosztowych sporów sšdowych zachęca również stworzony w Ministerstwie Rozwoju tzw. „Pakiet wierzycielski" (ustawa z 7 kwietnia 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelnoœci; DzU z 12 maja 2017 r., poz. 933). Zwiększa on możliwoœć zawierania ugód cywilnoprawnych przez jednostki sektora finansów publicznych. W uzasadnieniu projektu ustawy zostało wskazane m.in., że podmioty dysponujšce œrodkami publicznymi jedynie w nielicznych sprawach zawierajš ugody. Podmioty te wybierajš proces przed sšdem powszechnym, nawet w sprawach, w których prawdopodobieństwo wygranej jest tak niskie, co nie rekompensuje kosztów postępowania. Nie dokonujš one kalkulacji kosztów, często ze szkodš dla wydatków publicznych.

„Pakiet wierzycielski" zmienia kilkanaœcie ustaw. W kontekœcie sporów sšdowych szpitali z dostawcami regulacja ta jest bardzo istotna, ponieważ wskazuje na zasadnoœć zawierania ugód przez instytucje publiczne. Podmioty takie mogš zawrzeć ugodę w sprawie spornej należnoœci w przypadku dokonania oceny, że skutki ugody sš dla nich korzystniejsze niż prawdopodobny wynik postępowania sšdowego. Przepisy te obowišzujš od 1 czerwca 2017 r. „Pakiet wierzycielski" ma służyć usprawnieniu dochodzenia należnoœci przez przedsiębiorców, a tym samym poprawie płynnoœci finansowej, zwłaszcza małych i œrednich firm. W uzasadnianiu projektu czytamy o obopólnych korzyœciach – dzięki ugodzie może dojœć np. do skrócenia czasu otrzymania zapłaty przez podmiot prywatny od dłużnika będšcego jednostkš sektora finansów publicznych, a z drugiej strony – do poniesienia przez jednostkę niższych kosztów, w tym wydatków zwišzanych z prowadzeniem postępowania.

Sprawa w sšdzie z szansš na porozumienie

W sprawach, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, sšd dšży w każdym stanie postępowania do ich ugodowego załatwienia, w szczególnoœci przez nakłanianie stron do mediacji. Obowišzujšce regulacje dotyczšce kosztów postępowania również zachęcajš strony do skorzystania z mediacji i zawierania ugód. Jeœli dojdzie do zawarcia ugody przed rozpoczęciem rozprawy, strona otrzyma zwrot całoœci opłaty sšdowej, którš uiœciła wnoszšc sprawę do sšdu. Jeœli do zawarcia ugody przed mediatorem dojdzie na póŸniejszym etapie postępowania sšdowego (tj. po rozpoczęciu rozprawy), strona otrzyma zwrot trzech czwartych opłaty sšdowej. Jeœli sprawa zakończy się ugodš na etapie postępowania drugoinstancyjnego, strona otrzyma zwrot połowy opłaty sšdowej uiszczonej od pisma wszczynajšcego postępowanie w drugiej instancji.

Z troski o finanse publiczne

W sytuacji wysokiego zadłużenia jednostek publicznych i jednoczesnej koniecznoœci kontynuowania przez nie działalnoœci leczniczej, każda nieodpowiedzialna i krótkowzroczna decyzja dotyczšca finansów, może być brzemienna w skutkach. SP ZOZ odkładajš spłatę zadłużenia, prowadzšc spory sšdowe z dostawcami, przez co tracš pienišdze. Mediacja stanowi dla stron szansę na szybsze i tańsze rozwišzywanie sporów. Pienišdze, które szpitale wydajš na kosztowne procesy sšdowe, mogłyby zostać przeznaczone m.in. na dodatkowe wynagrodzenia dla kluczowych dziœ grup zawodowych – pielęgniarek, czy lekarzy rezydentów.

Autorka jest radcš prawnym w kancelarii Karnowski i Wspólnik