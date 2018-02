Rosa: Prawa kobiet i związki partnerskie są ważne

Nowoczesna jest partiš liberalnš, nie ma co do tego wštpliwoœci.

Rz: Nowoczesna złożyła ustawę o przemocy ekonomicznej, zapowiada ustawę o zwišzkach partnerskich, podkreœla Rok Praw Kobiet. To poszukiwanie nowej tożsamoœci?

Posłanka Nowoczesnej Monika Rosa: Nie, bo od poczštku istnienia partii stawialiœmy na udział kobiet w debacie publicznej, na listach wyborczych, w Sejmie. Temat równouprawnienia, obecnoœci kobiet w polityce, wyrównywania szans zawsze był obecny. Ustawa o przemocy ekonomicznej była zapowiadana kilka miesięcy temu, teraz została sfinalizowana.

Premier Morawiecki mówi, że najwięcej przemocy jest w konkubinatach, nie małżeństwach.

Wysłałam do premiera interpelację w tej sprawie - by przytoczył dane, które to pokazujš. Nie odpowiedział jeszcze, bo tych danych po prostu nie ma. To jest typowe stereotypowe myœlenie, że małżeństwa gwarantuje bezpieczeństwo, przemocy nie ma. Tak nie jest. Doœć często jest tak, że to małżonek jest oprawcš - czy to psychicznym, fizycznym, czy właœnie ekonomicznym.

Co jeszcze Pani partia planuje w tym roku w tej sferze?

Nowoczesna pracuje nad dwoma projektami wynikajšcymi z konwencji stambulskiej. Pierwszy dotyczy izolacji sprawców przemocy domowej. Teraz ochrona ofiary nie jest wystrczajšco skuteczna. Druga ustawa dotyczy redefinicji gwałtu. Zgodnie z zaleceniami konwencji, sam brak zgody na stosunek seksualny już jest gwałtem. Teraz definicja w polskim prawie jest inna.

Czyli nie powiedziałaby Pani, że to coœ w rodzaju skrętu w lewo?

Prawa kobiet to prawa człowieka. Nie ma o tym mowy. To wykonywania, respektowania podstawowych praw, które każda z nas ma. Podobnie jest z kwestiš zwišzków partnerskich powszechnych w całej UE.

Czyli teraz te prawa respektowane nie sš?

Przez ostatnie dwa lata nastšpił ogromny regres wręcz tšpnięcie. Wczeœniej było wiele zaniedbań. Konwencja stambulska o zapobieganiu i zwalczeniu przemocy wobec kobiet w ogóle nie jest wdrażana. Temat zwišzków partnerskich też powinien być załatwiony wiele lat temu, tak się nie stało. Tę debatę mielibyœmy za sobš.

Nowoczesna też się nie spieszy. Ustawa była zapowiedziana w maju, teraz nadal nie ma jej w Sejmie.

Moment złożenia w Sejmie jest ważny, ale najważniejsze jest budowanie społecznego poparcia dla idei zwišzków partnerskich, akceptacji przez państwo miłoœci par jednopłciowych. Naszym celem doprowadzenie do uznania równoœci małżeńskiej - w przyszłoœci. Ta ustawa ma rozpoczšć dyskusje o tym, że każda miłoœć i rodzina, niezależnie czy różnopłciowa czy jednopłciowa jest tak samo ważna. Żałuję, że nie stało się to wczeœniej.

Czyli nie jest to Pani zdaniem pomysł tylko po to, by Nowoczesna zaistniała w mediach?

Ten postulat był w programie wyborczym w 2015 roku. Debata nad nim trwa tak długo, bo rozmawialiœmy o jej założeniach przed jej podpisaniem, do 5 marca czekamy na uwagi od organizacji pozarzšdowych. Liczy się właœnie debata, przekonywanie, budowanie społecznego poparcia. Jako opozycja zdajemy sobie sprawę, że ten projekt zostanie odrzucony przez PiS. Ale i tak warto się zajmować tym, by państwo uznało równoœć miłoœci i szanowało jš. Nie bagatelizujmy prawa do szczęœcia wielu Polek i Polaków.

Opozycji zarzuca się, że zajmuje się tematami, które nie interesujš Polaków.

W Polsce jest ok 1 mln par jednopłciowych. I - liczšc konserwatywnie - ok 50 tysięcy dzieci, które sš przez nie wychowywane. Ani te pary, ani te dzieci nie majš zapewnionej ochrony państwa w codziennych, czasem trudnych życiowo sytuacjach.

Kiedy ostatecznie ustawa zostanie złożona?

Do 5 marca spływajš do niej uwagi. Będziemy je analizować przez około dwa tygodnie. Następnie planujemy debatę w Sejmie i złożenie projektu. Pewnie stanie się to na przełomie marca i kwietnia.

Tu nasuwa się pytanie o kondycję opozycji. Czy przez ostatnie dwa lata nie było za dużo krytyki PiS, a za mało pomysłów zmieniajšcych rzeczywistoœć, nawet jeœli nie wchodzš w życie?

Na poczštku złożyliœmy kilkanaœcie projektów ustaw dotyczšcych gospodarki. Wtedy wydawało się, że to będzie najważniejsze. Ale w miarę upływu czasu okazywało się, że kwestiami najbardziej zagrożonymi sš prawa i wolnoœci obywatelskie.

Czy te ustawy to elementy budowy liberalnej tożsamoœci? Centro-liberalnej?

To było wpisane w Nowoczesnš od poczštku. Pytanie o etykiety można zaczšć od PiS, który realizuje lewicowe postulaty gospodarcze, ale z drugiej strony odbiera częœć wolnoœci i wartoœci, jak praworzšdnoœć, niezależne sšdownictwo. Te wartoœci sš codziennie niszczone obowišzkiem opozycji jest o tym mówić i o te wolnoœci walczyć. Na pierwszy plan w tych ostatnich latach wysunęły się też np. prawa kobiet, kwestia klauzuli sumienia, edukacji seksualnej, dostępu do antykoncepcji. My się tym zajmujemy. Nowoczesna jest partiš liberalna, nie ma co do tego wštpliwoœci.

Czy Nowoczesna może być w tym jeszcze wiarygodna po głosowaniu w sprawie projektu Ratujmy Kobiety?

To głosowanie było błędem, ten projekt powinien był trafić do komisji. Dlatego złożyliœmy projekt Ratujmy Kobiety ponownie jako projekt poselski. I złożyliœmy nasz własny projekt liberalizujšcy ustawę z 1993 roku, niesłusznie okreœlanš jako kompromis, chyba, że zgniły.

Tymczasem Barbara Nowacka gdy mówi o porozumieniu PO i N, to okreœla je jako porozumienie dwóch centroprawicowych partii. Jak na to Pani odpowiada?

Nie chcę w takš dyskusję wchodzić. Każdy kto realizuje swoje cele polityczne będzie wpychał inne partie w te czy inne narożniki ważne dla poszczególnych elektoratów. Trochę nie o to tu chodzi. My zdecydowaliœmy się na taktyczny sojusz z PO tylko na poziomie sejmików po to, by nie oddać ich PiS. Różni nas wiele rzeczy, jak podejœcie do zwišzków partnerskich, czy rozdziału Koœcioła i państwa. Jestem ciekawa projektów ustaw, które ma zaproponować PO dot.praw kobiet. Konkurencja jest dobra, a dyskusji, która otwiera nowe pola i angażuje ludzi nigdy doœć.

Partia Razem też dużo mówi o sprawach œwiatpoglšdowych. To konkurencja?

Trudno powiedzieć, jakie tematy będš dominować w przyszłych wyborach. My mamy swoje zdanie, swoje priorytety. Ustawa o przemocy ekonomicznej - nawet jeœli przepadnie - wywołała dużš dyskusje i ma szansę wpłynšć na postrzeganie tego problemu przez wielu ludzi

Czy te wszystkie tematy - prawa kobiet, zwišzki partnerskie - będš interesowały ludzi z Miastka, miejsca na prowincji, gdzie swoje badanie przeprowadził dr Gdula?

Te tematy pokazujš pewnš wizję państwa. Chcemy wolnoœci dla przedsiębiorców, równoœci dla kobiet. Upominamy się o tych, o których rzšd chciałby chyba zapomnieć, jak np. o dorosłych niepełnosprawnych i ich opiekunów. Złożyliœmy do konsultacji społecznych pakiet ustaw antysmogowych i wieloletniego programu walki z nim (m.in. wymiana starych piecy, walka z ubóstwem energetycznym). To sš pewnie filary naszej wizji państwa.

Ale czy ten pakiet sprawi, że można wygrać z PiS? Sondaże tego nie pokazujš.

Temat przemocy dotyka kobiety niezależnie od miejsca zamieszkania. Temat praw kobiet - jak najbardziej też w Miastku. Równoœci płacowej - tak jak najbardziej. Opieki nad dorosłymi niepełnosprawnymi - tak jak najbardziej. Temat smogu - to kwestia ogólnopolska. Dobre sondaże zawsze cieszš..a złe? Sprawiajš, że trzeba pracować jeszcze bardziej. JeŸdzimy po Polsce, do mniejszych miejscowoœci też. Pokazujemy wtedy program i nasze marzenia o Polsce. Dla Nowoczesnej to kraj dobrze zorganizowany, respektujšcy i chronišcy wolnoœci obywatelskie, z dobrš jakoœciš usług publicznych. Silny członek Unii Europejskiej. Zachęcamy ludzi do udziału w wyborach samorzšdowych. Rok Praw Kobiet ma także zachęcić kobiety do angażowania się w politykę, w wybory samorzšdowe. Niezależnie od tego, jakie listy wyborcze wybiorš. Głos kobiet musi być słyszalny.