RZECZoPOLITYCE Lubnauer: Wielokrotne rozmowy ze Schetyną

Lubnauer wypowiedziała się na temat budowy koalicji wœród partii opozycyjnych, do przyszłych wyborów samorzšdowych. - Przede wszystkim jest to taka koalicja, jak chciałam. To znaczy, nie jakaœ pozorna (...). Tylko współpraca, która pozwala wykorzystać atuty wszystkich składowych, czyli wszystkich partii, które w to wchodzš. Będzie to koalicja partnerska, podmiotowa. Bardzo zależało mi na tym, żebyœmy nie zacierali różnic, tylko żebyœmy wykorzystali to, że jesteœmy różnymi partiami. PO jest bardziej konserwatywna, my jesteœmy bardziej liberalni. (...) To oznacza, że możemy być bardziej otwarci na inne podmioty – powiedziała.

- Chciałabym, żeby to była jak najszersza, wielka koalicja, która zawiera wiele podmiotów – dodała.

Pytana o możliwoœć współpracy z innymi partiami Lubnauer odpowiedziała, że dalej prowadzone sš rozmowy w tej sprawie. - Spotkałam się z liderami wszystkich ugrupowań: PSL, SLD i PO. Wielokrotnie rozmawialiœmy, szczególnie z Grzegorzem Schetynš. Myœlę, że najpierw musieliœmy się poznać. Musieliœmy zobaczyć, w jaki sposób jesteœmy w stanie się dogadać i sobie zaufać. (...) Postanowiliœmy teraz, na tym posiedzeniu Sejmu, że ogłaszamy budowę koalicji. (...) Do końca lutego ma być zaproponowana umowa koalicyjna, która byłaby przyjęta przez zarzšdy obu ugrupowań – oceniła.

- Zespół, który powstał – składa się z dwóch przedstawicieli PO i dwóch przedstawicieli Nowoczesnej - ma teraz szansę na dopracowanie szczegółów, które pozwalajš na to, żeby doprowadzić do sytuacji w której mamy jasnš umowę koalicyjnš – dodała.

Michał Kolanko zapytał Katarzynę Lubnauer czy może zdarzyć się sytuacja, że w miastach pojawiš się odrębni kandydaci z list PO i Nowoczesnej, na co polityk odpowiedziała, że jest to możliwe. Przykładem jest Wrocław. - Na razie mam wrażenie, że PO nie ma kandydata we Wrocławiu. (...) Dla mnie najważniejsze jest to, żebyœmy pokazali Polakom - głównie tym, którzy chcš głosować na opozycję - że jest szansa na budowanie czegoœ, bo jest czas odpowiedzialnoœci budowania – powiedziała.

Pytana o projekt "Ratujmy kobiety", szefowa Nowoczesnej odpowiedziała że dla jej œrodowiska politycznego najważniejsze jest to, że partia ma swój projekt ustawy o "œwiadomej prokreacji". Dodała, że ma on umiarkowany charakter, i pozwala na dyskusję na temat praw kobiet. - Projekt "Ratujmy kobiety" jest znowu skrajny w drugš stronę, on zawiera zapisy, które sš dla nas nieakceptowalne – podkreœliła.