Opozycja powoli zwiera szyki

W poniedziałek w południe Ryszard Petru, b. szef Nowoczesnej – zgodnie z licznymi zapowiedziami – ma ogłosić swoje dalsze polityczne plany.

– To będzie na dwóch płaszczyznach, zarówno w ramach Nowoczesnej, jak i poza niš. Ma zarówno dotyczyć polityki, jak i warstwy merytorycznej – mówi nam tajemniczo osoba znajšca szczegóły poniedziałkowej konferencji Ryszarda Petru. Zaznacza jednak, że treœć deklaracji byłego szefa Nowoczesnej zna tylko on i jego najbliższe grono współpracowników.

Politycy Nowoczesnej, z którymi rozmawialiœmy, oczekujš, że Petru zamknie wreszcie medialne spekulacje co do swych dalszych planów i pozwoli skupić się partii na pracy merytorycznej oraz przygotowaniu do wyborów samorzšdowych. Zwłaszcza że ten tydzień ma być dla Nowoczesnej czasem, w którym ostatecznie rozstrzygnš się też inne ważne jej sprawy wewnętrzne.

We wtorek rano odbędzie się pierwsze spotkanie zespołu koordynacyjnego prezydiów klubów Platformy i Nowoczesnej. Ze strony Nowoczesnej zostali wyznaczeni Paulina Hennig-Kloska, Kamila Gasiuk-Pihowicz i Marek Sowa. Tematem majš być wnioski o odwołanie marszałka Marka Kuchcińskiego i wicemarszałka Ryszarda Terleckiego. Przedstawiciele Nowoczesnej majš zgłosić pomysł, by zespół został rozszerzony o kogoœ z Klubu PSL oraz koła Unii Europejskich Demokratów.

We wtorek rano odbędš się też wybory na przewodniczšcego Klubu Nowoczesnej. W tej chwili kandydatkš jest Kamila Gasiuk-Pihowicz. Ale w ubiegłym tygodniu Ryszard Petru sugerował, że zgłosi Jerzego Meyszotwicza, wiceprzewodniczšcego partii i posła z Krakowa. Meysztowicz zaprzeczył jednak, że będzie kandydował.

– Wybory na szefa klubu to będzie też test skutecznoœci przywództwa Lubnauer – mówi nam polityk Nowoczesnej. Klub liczy obecnie 26 posłów. Lubnauer od samego poczštku wspiera kandydaturę Gasiuk-Pihowicz.

W tym tygodniu można zapewne spodziewać się kolejnego spotkania Grzegorza Schetyny i Katarzyny Lubnauer, poœwięconego rozmowom o współpracy koalicyjnej w wyborach samorzšdowych i nie tylko. Zarówno Schetyna, jak i Lubnauer podkreœlali w przeszłoœci, że chcš budować szerokš koalicję, zarówno z PSL, jak i z lewicš. Do końca stycznia ma być gotowe porozumienie w sprawie Warszawy, ale ogólne porozumienie koalicyjne może być zawarte dopiero wczesnš wiosnš m.in. ze względu na ordynację i działania PiS. Politycy opozycji oczekujš bowiem na pierwsze propozycje na kandydatów na prezydentów miast ze strony Zjednoczonej Prawicy.

– Wszystko wyglšda tak, jakby PiS miało z tym jakiœ problem – spekuluje ważny polityk opozycji.