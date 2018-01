Nowoczesna składa ustawę o języku śląskim

W tym tygodniu Nowoczesna złoży ustawę o języku œlšskim jako języku regionalnym - zapowiedziała na konferencji prasowej w Sejmie posłanka Monika Rosa. Wczeœniej w Sejmie odbyła się konferencja "Œlonsko godka w Sejmie" z udziałem naukowców, aktywistów i polityków zajmujšcych się językiem œlšskim.

- Ten projekt ustawy sprawi, że zostanie zaakceptowany formalnie to, co jest rzeczywistoœciš. Fakt, że język œlšski jest językiem i to, że Œlšzacy majš prawo go rozwijać. Ta ustawa pokaże, że Polska jest krajem otwartym, szanuje tożsamoœć swoich obywateli. I jest to też ustawa dekomunizacyjna, bo w czasach komunistycznych język œlšski był zwalczany - powiedziała Rosa.

Poniżej dalsza częœć artykułu

Na konferencji prasowej poparcie dla ustawy zadeklarowała Katarzyna Lubanuer. - Język kaszubski jest już uznawany, czas na język œlšski - powiedziała.

Posłanka Rosa podkreœliła, że liczy na wsparcie wszystkich ugrupowań w Sejmie. W trakcie debaty posłanka Danuta Pietraszewska z PO stwierdziła, że Platforma poprze ustawę o języku œlšskim.