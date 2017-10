Hennig-Kloska: Łatwo oszczędzić 10 mld zł

- Mamy w programie np. likwidację urzędów wojewódzkich. Mamy dużo reform w programie, które przeprowadzone efektywnie, dałyby oszczędności. Takie 10 mld zł można bez problemu zaoszczędzić - mówił w programie #RZECZoPOLITYCE Paulina Hennig-Kloska, rzeczniczka Nowoczesnej.

Prowadząca program red. Zuzanna Dąbrowska zapytała o możliwe wspólne listy wyborcze Nowoczesnej i PO, o którym mówił m.in. poprzedni gość poseł Marcin Kierwiński z Platformy. - Na pewno pan poseł Kierwiński nie jest odpowiednią osobą, żeby odpowiadać na słowa Ryszarda Petru - powiedziała Hennig-Kloska.

- Oczekiwanie społeczne jest takie, żeby jednak zebrać siły. Każda partia zachowa przy tym podmiotowość. Teraz czekamy na odpowiedź Grzegorza Schetyny. Ale też SLD czy PSL, bo głównie z tymi ugrupowaniami będziemy rozmawiać - dodawała.

Następne pytanie dotyczyło służby zdrowia i protestu rezydentów, który trwa już niemal miesiąc. - Od początku popieramy protest rezydentów. Cieszy, że bez żadnego badania wiemy czego oczekują wyborcy -powiedziała rzeczniczka Nowoczesnej. - My zakładamy, że jeśli służba zdrowia, to taka socjalliberalna. Przede wszystkim służbę zdrowia trzeba uporządkować, bo dosypywanie pieniędzy niczego nie zmieni - dodała.

Jaki pomysł ma Nowoczesna na usprawnienie służby zdrowia? - Najbardziej pobudzić konkurencyjność, poprawić wydatkowanie pieniędzy - mówiła Hennig-Kloska. - Lekarze rezydenci często pracują jak normalni lekarze, więc proponowanie im stypendium, to ośmieszanie się przez PiS.

