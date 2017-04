Petru: Berczyński? Lobbysta albo skrajny wariat

Lider nowoczesnej był dziś gościem Moniki Olejnik w "Kropce nad i".

Pytany o sytuację w MON Petru stwierdził, że "panuje tam zupełny chaos".

- Wyobrażam sobie, że 75 procent czasu Macierewicz zajmuje się Misiewiczem, 25 procent Smoleńskiem (...). To jest niepoważne - mówił. Dodał, że "elementem jednej układanki" jest wyznanie szefa podkomisji smoleńskiej Wacława Berczyńskiego, który w wywiadzie dla "Dziennika Gazety Prawnej" kilka dni temu powiedział, że to on "wykończył caracale" - doprowadził do zerwania przez Polskę negocjacji ws. zakupu śmigłowców od Francuzów.

Ryszard Petru stwierdził, że Berczyński jest "albo lobbystą, albo skrajnym wariatem", a sprawa zerwania negocjacji jest na tyle poważna, w kontekście wypowiedzi szefa podkomisji smoleńskiej, że powinna zostać dokładnie wyjaśniona.

Lider Nowoczesnej przyznał, że do końca nie zna powodu, z którego czterech jego posłów opuściło partię. Zapewnił, że jeszcze kilka dni przed odejściem zapewniali o chęci współpracy.

Według Petru na słabnącą pozycję Nowoczesnej wpływa nieustający konflikt między PO a PiS.

- Sytuacja jest taka, że oni są de facto dogadani, czyli jak rządzi PiS, to po nim rządzi Platforma, po PO rządzi PiS. - To jest duopol, służy obu partiom - tłumaczył szef Nowoczesnej dodając, że jego ugrupowaniu nie udało się wedrzeć pomiędzy strony tego sporu.

Więcej - TVN24.