Żagle przeciw silnikom

W XIX i w pierwszej połowie XX wieku świat pasjonował się rywalizacją o Błękitną Wstęgę Atlantyku – nagrodę dla statku, który w najkrótszym czasie przebył Ocean Atlantycki. Błękitna Wstęga była oddzielnie przyznawana za najszybszy rejs ze wschodu na zachód i z zachodu na wschód. Symbolem nagrody była niebieska wstęga mocowana na szczycie masztu. Dziś to już historia, ale nieoczekiwanie będzie miała jeszcze jeden epizod: skipperzy czterech najszybszych trimaranów żaglowych na planecie rzucili wyzwanie gigantycznemu statkowi pasażerskiemu świata, jest nim słynna „Queen Mary 2". Ten szalony wyścig odbędzie się za niespełna miesiąc, pod nazwą The Bridge 2017. Start nastąpi 25 czerwca z francuskiego portu Saint-Nazaire, meta będzie w porcie w Nowym Jorku.

Bridge upamiętni wydarzenie sprzed stu lat: w czerwcu 1917 roku 2 miliony amerykańskich żołnierzy wylądowały na francuskim wybrzeżu, właśnie w Saint-Nazaire, zmieniając losy I wojny. Dlatego Bridge będzie stanowić „historyczny i geograficzny most" między Stanami Zjednoczonymi i Francją.

Do rywalizacji przystępuje RMS „Queen Mary 2" – liniowiec transatlantycki, mierzący 345 m długości, 41 m szerokości i 72 m wysokości, zbudowany w stoczni we Francji za 900 milionów dolarów. Statek pasażerski ma napęd o mocy 84 MW z mocą elektrowni 114,8 MW – cztery silniki Diesla Wartsila typu „common rail" i dwie turbiny gazowe. Jego maksymalna prędkość handlowa to 26 węzłów, czyli około 48 km/godz. W ciągu roku statek kilkadziesiąt razy kursuje na trasie z Ameryki Północnej, USA i Kanady do Europy – głównie Wielkiej Brytanii, Niemiec i Norwegii. Część elementów konstrukcyjnych „Queen Mary 2" wykonała w Gdańsku stocznia Maritim. „Queen Mary 2" nosi miano Królewskiego Statku Pocztowego – RMS – Royal Mail Ship.

Konkurentami motorowego olbrzyma będą olbrzymy w kategorii żaglowych trimaranów, którymi sterować będą najwybitniejsi współcześni regatowi żeglarze oceaniczni: Francis Joyon („Idec Sport"), posiadacz Jules Verne Trophy za najszybsze okrążenie kuli ziemskiej pod żaglami z załogą (40 dni, 23 godziny, 30 minut, 30 sekund); Francois Gabart („Macif"), zwycięzca Vendee Globe 2013 (najtrudniejsze regaty na świecie, samotni żeglarze opływają glob bez zawijania do portów i bez pomocy z zewnątrz); Thomas Coville („Sodebo Ultim"), rekordzista świata w samotnej żegludze wokół globu bez zawijania do portów (49 dni, 3 godziny, 7 minut i 38 sekund); Yves Blevec („Team Actual"), były posiadacz Jules Verne Trophy.

Znawcy żeglarstwa i w ogóle spraw morza są przekonani, że istnieje jedna szansa na dziesięć, aby któryś z czterech trimaranów zdołał pokonać RMS „Queen Mary 2", pasażerski olbrzym powinien przebyć trasę liczącą 5837 kilometrów mniej więcej 24 do 30 godzin szybciej niż trimarany.

Ale wiele zależy od warunków wietrznych. Trzy lata temu Thomas Coville, skipper „Sobedo Ultim", testując jednostkę wokół Belle-Île, osiągał prędkość od 40 do 43 węzłów – 79,6 km/godz.! Gdy wiatr osiągnął prędkość 25 węzłów, założył trzy refy na grocie, aby uniknąć wywrotki, ale szybkości przez to, przy tej sile wiatru, nie stracił.

Warto dodać, że tym oceanicznym regatowym maszynom w zasadzie nie robi różnicy kierunek wiatru, często kursem pod wiatr płyną szybciej niż z wiatrem, dlatego w regatach Bridge 2017, w konfrontacji najnowszej technologii stosowanej na morzu, jednak na dwoje babka wróżyła.