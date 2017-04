Super gwiazdy z You Tube’a

Założona 14 lutego 2005 r. przez Chada Hurleya, Steve'a Chena i Jaweda Karima domena YouTube okazała się pomysłem, który nie tylko przyniósł fortunę swoim twórcom, ale otworzył także drogi do bogactwa ludziom na całym świecie. Słowa te brzmią jak kryptopromocja jakiejś podejrzanej piramidy finansowej, ale wbrew ich reklamowemu wydźwiękowi opisują rzeczywistość naszych czasów.

Ranking gwiazd You Tube'a otwiera człowiek, którego pseudonim medialny będzie dla wielu starszych czytelników kompletnie nieznany. A jest to nie tylko prawdziwa legenda Internetu, ale prawdopodobnie najbardziej znany i popularny celebryta na naszej planecie.

Na ulicy Felix Kjellberg, 25-letni Szwed z Göteborga, wygląda na sympatycznego, ale niczym niewyróżniającego się mężczyznę. Tymczasem ten „przeciętny facet" jest najbardziej popularną gwiazdą YouTube'a występującą pod pseudonimem PewDiePie. Każdy znający język angielski fan gier komputerowych wie, że PewDiePie publikuje swoje wstawki na YouTubie w piątki. Tego dnia są to najczęściej pobierane i oglądane materiały filmowe w internecie.

Aktorzy bez szkoły teatralnej

PewDiePie oferuje prostotę. Jest taki, jak każdy jego fan – zwyczajnym facetem, który siada w swoim niewielkim pokoju i gra w grę, opowiadając przy tym, co odkrył w niej nowego. Ot i cała tajemnica człowieka, który jest bardziej znany wśród młodzieży na całym świecie niż premier czy nawet sam król Szwecji.

Jak obliczył portal statystyczny Statsheep, ich autor – w samym tylko 2010 r. – zarobił ok. 17,6 mln dolarów. Dlaczego są to jedynie dane szacunkowe? Ponieważ średnia honorariów PewDiePie w ciągu dwóch tygodni waha się od 81 do 405 tys. Dolarów, a zarobki gwiazd YouTuba prezentowane w tym artykule są jedynie danymi szacunkowymi podawanymi przez magazyny gospodarcze, takie jak „Bussiness Insider", „The Richest" czy statystyczny portal internetowy Statsheep.

27-letni Ian Hecox oraz jego rówieśnik Anthony Padilla z Sacramento w Kalifornii dowiedli, że popularność na całym świecie można zdobyć nigdy nie występując w telewizji czy w filmie. Ich filmiki wstawiane pięć razy w tygodniu na You Tube drwią sobie z problemów życia codziennego, polityki, a nawet gier wideo. Szczyt popularności obu komików przypadł na rok 2014, kiedy filmiki duetu były oglądane 3,88 mld razy, a ich kanał o nazwie Smosh zdobył ponad 19 mln subskrybentów.

Statsheep wycenia roczne zarobki pary komików na około 9,7 mln dolarów, przy czym ich średnie honoraria dwutygodniowe wahały się od 19 464 do 97 321 dolarów. Na marginesie warto dodać, że dodatkowym źródłem pokaźnego dochodu obu panów jest sprzedaż popularnych gadżetów zespołu Smosh, zaczynając od kubków i koszulek, na plakatach skończywszy.

Prawdziwie trudnym do zrozumienia kuriozum, które musimy z pokorą przyjąć jako symptom nowych czasów, jest gigantyczny sukces komercyjny pewnej anonimowej kobiety z Brazylii, która umieszcza na YouTubie filmiki przedstawiające jej zabawę kauczukowymi i plastikowymi figurkami postaci z filmów Walta Disneya. Materiały umieszczane co tydzień na YouTubie pokazują jedynie zadbane kobiece dłonie rozpakowujące kolejną paczuszkę z zabawką. Anonimowa autorka programu „Disney Collector BR" musi mieć doświadczenie w pracy z dziećmi, ponieważ to właśnie dzieci i ich mamy są najczęstszymi subskrybentami kanału. Program „Disney Collector BR" został obejrzany ponad 4 mld razy. Według szacunków portalu Statsheep bawiąca się figurkami kobieta z Brazylii zarabia rocznie ok. 10,5 mln dolarów, a średnia jej dochodów z dwóch tygodni mieści się w przedziale od 73 722 do 368 858 dolarów.

Komicy i ludzie poważni

Kolejne miejsce w rankingu przypada Tobiemu Turnerowi, amerykańskiemu komikowi ze stanu Missisipi, znanemu też jako Tobuscus. Słynie on z komentowania kompilacji śmiesznych filmików domowej produkcji ukazujących wypadki, upadki i inne nieszczęścia naszych bliźnich. Roczne dochody Tobuscusa mieszczą się w granicach 2,7 mln dolarów.

Nieporównanie większą popularnością cieszy się chilijski komik HolaSoyGerman, znany także jako German Garmendia, a naprawdę nazywający się Germán Alejandro Garmendia Aranis. Ten mieszkający na stałe w Meksyku 24-letni stand-upper znajduje się na trzecim miejscu listy najbogatszych i najpopularniejszych gwiazd portalu YouTube opracowanej przez magazyn „The Richest". Trudno się nie zgodzić z tą oceną, skoro w samym tylko 2014 r. filmiki chilijskiego komika oglądano 1,6 mld razy. Ten internauta zarobił do tej pory ponad 4 mln dolarów.

masz pytanie, wyślij e-mail do autora: p.lepkowski@rp.pl