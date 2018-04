Sztuczna inteligencja, komputery kwantowe, kolonie na Marsie i zagadka nieśmiertelności. Czy technologia przyjdzie na odsiecz ludzkości?

Wiele wskazuje na to, że dzięki rozwojowi technologicznemu wkraczamy właœnie w jednš z najbardziej ekscytujšcych epok w historii ludzkoœci. Na końcu tej drogi być może czeka na nas cyfrowa nieœmiertelnoœć.

W1750 r. Akademia w Dijon ogłosiła konkurs. Jego uczestnicy mieli napisać rozprawę zawierajšcš odpowiedŸ na pytanie „Czy postęp nauk i sztuk przyczynił się do zepsucia, czy do poprawy obyczajów?". Jan Jakub Rousseau, któremu udział w tym konkursie przyniósł sławę, płynšc pod pršd oœwieceniowego zachwytu nad potęgš ludzkiego umysłu, udzielił odpowiedzi przeczšcej. „Usuńcie ten nieszczęsny postęp, zabierzcie nasze błędy i nałogi, zabierzcie wytwory cywilizacji, a wszystko będzie dobre" – przekonywał filozof z Genewy, który w przyszłoœci będzie zachęcał też m.in. do tego, by dzieci wychowywać na „szlachetnych dzikusów".

Gdyby ludzkoœć posłuchała rad Rousseau, nie wiedzielibyœmy dziœ o tym, że oto gdzieœ daleko przez bezkresnš otchłań kosmosu zmierza w naszym kierunku asteroida Bennu – kosmiczna skała wielkoœci Empire State Building. Nie wiedzielibyœmy też, że prawdopodobieństwo zderzenia owej asteroidy z Ziemiš 25 wrzeœnia 2135 r. wynosi dziœ ok. 1:2700, co jak na kosmiczne warunki jest zagrożeniem doœć istotnym. Nie wiedzielibyœmy też, że uderzenie Bennu w Ziemię wyzwoli energię równš tej, jaka towarzyszyłaby detonacji 80 tys. takich bomb atomowych, jakie w 1945 r. spadły na Hiroszimę i Nagasaki. Innymi słowy, gdybyœmy posłuchali Rousseau, o asteroidzie dowiedzielibyœmy się dopiero w momencie, gdy ogromna kula ognia pojawiłaby się na naszym niebie. A wtedy czasu wystarczyłoby już tylko na to, by żałować za grzechy.

Ludzkoœć jednak postanowiła, że da szanse „nieszczęsnemu postępowi". Dlatego o Bennu wiemy od 1999 r., a NASA opracowuje plany obrony przed możliwš zagładš naszego gatunku. Na razie efekty tych prac nie sš optymistyczne – wariant z użyciem specjalnego statku kosmicznego HAMMER, który miałby zepchnšć asteroidę z kursu – przyjmowany jest sceptycznie przez wielu naukowców uważajšcych, że zagrażajšcy nam obiekt jest zbyt masywny, by jego trajektorię zmienił zaledwie dziewięciotonowy kosmiczny taran. Z kolei użycie broni atomowej do zniszczenia asteroidy naraża nas na to, że na Ziemię spadnie deszcz radioaktywnych meteorytów.

Do 2135 r. pozostało jednak trochę lat. Dziœ wiele wskazuje na to, że Bennu w tym czasie będziemy œledzić nie tylko z Ziemi, ale również z kolonii na Marsie, która będzie stanowić plan B na wypadek kosmicznej katastrofy, jaka dotknęłaby naszš planetę. A zamiast naukowców nad scenariuszem uniknięcia zderzenia z Bennu będš pracować superkomputery, którym rozwišzanie tego problemu może zajšć kilka sekund.

Komputer prawie jak człowiek

Rewolucja, u progu której prawdopodobnie się znajdujemy, ma œcisły zwišzek z rozwojem sztucznej inteligencji (artificial intelligence – AI). Terminu tego zaczęto używać w latach 50. XX w. To wtedy Alan Turing, znany przede wszystkim jako człowiek, któremu udało się złamać kod niemieckiej Enigmy (w czym zasługi mieli również polscy matematycy: Marian Rejewski, Jerzy Różycki i Henryk Zygalski), zdefiniował sztucznš inteligencję za pomocš testu, dziœ noszšcego jego imię, który polegać miał na wejœciu w interakcję człowieka z maszynš. Gdyby w czasie takiej rozmowy człowiek nie był w stanie prawidłowo odpowiedzieć na pytanie, czy jego rozmówcš jest drugi człowiek, czy komputer – wówczas można byłoby ogłosić narodziny sztucznej inteligencji. Turing prognozował, że uda się to osišgnšć ok. 2000 r., kiedy komputery będš dysponowały pamięciš ok. 119 megabajtów. Mylił się – dzisiejsze komputery posiadajš pamięć liczonš w gigabajtach, ale nadal nie potrafiš zwieœć człowieka. Dziœ znany futurolog Ray Kurzweil ocenia, że komputera obdarzonego sztucznš inteligencjš doczekamy się ok. 2029 r.

Nawet jednak nie dysponujšc komputerem, z którym możemy ucišć sobie interesujšcš pogawędkę, jesteœmy w stanie czerpać coraz większe korzyœci z rosnšcej mocy obliczeniowej dostępnych nam maszyn. Fakt, że żaden człowiek nie jest zdolny wygrać z komputerem w kółko i krzyżyk, a na szachownicy komputer radził sobie lepiej niż arcymistrz Garri Kasparow, można traktować jako ciekawostkę zwišzanš z szeroko rozumianš rozrywkš. Ale już to, że dzięki komputerom (i internetowi) wyszukiwanie informacji zajmuje kilka sekund (zamiast kilku godzin spędzonych np. w bibliotece), komputery wkrótce zacznš prowadzić za nas samochody, a cyfrowi asystenci tacy jak Siri czy Alexa rozpoznajš głos użytkownika i reagujš na jego komendy – wpływa na nasze codzienne życie. Ale to wcišż jedynie wierzchołek góry lodowej.

Już dziœ bowiem jesteœmy w stanie tworzyć mechanizmy uczenia się maszyny, nieco wykraczajšce poza œciœle zdefiniowane algorytmy. Jest to możliwe dzięki sztucznym sieciom neuronowym. Mechanizm ich działania jest podobny do mechanizmu działania ludzkiego mózgu – informacje trafiajšce do takiej sieci prowadzš do znajdowania generalnych wzorów rozwišzań okreœlonych problemów, nawet jeœli rozwišzanie to nie zostało wczeœniej zdefiniowane przez człowieka. Innymi słowy maszyna – niemal jak człowiek – uczy się, korzystajšc z wczeœniejszych doœwiadczeń, bo pozytywne rozwišzania problemów z przeszłoœci uzyskujš wyższš rangę niż działania, które nie doprowadziły do rozwišzania. Co ciekawe, taki uczšcy się program jest w stanie zoptymalizować własne działanie – w 2017 r., w ramach uruchomionego przez Google projektu AutoML, aplikacja służšca do rozpoznawania obrazów opracowała lepszš wersję samej siebie – zdolnš realizować powierzone zadanie skuteczniej.

Komputery zdšżyły się już też wykazać kreatywnoœciš. Ten sam Google doprowadził do stworzenia przez Magentę, inny samouczšcy się program, pierwszej w historii melodii skomponowanej wyłšcznie przez komputer. 90-sekundowy kawałek nie jest może utworem na miarę dzieł Chopina czy Mozarta, ale pokazuje, że komputery mogš w przyszłoœci dać od siebie coœ więcej niż tylko przetworzenie danych, które wprowadzi do nich człowiek.

Tego samego dowodzi program (bot) stworzony przez organizację artystów i programistów Botnik do napisania przez komputer rozdziału przygód Harry'ego Pottera. Bot ten – na podstawie ksišżek napisanych przez J.K. Rowling – nauczył się naœladować jej styl, czego efektem była wariacja na temat przygód czarodzieja z Hogwartu zatytułowana „Harry Potter i portret czegoœ, co wyglšdało jak duża kupa popiołu". I o ile treœć owego utworu pozostawia wiele do życzenia (można w nim przeczytać m.in. że „Ron (...) zobaczył Harry'ego i natychmiast zaczšł jeœć rodzinę Hermiony"), o tyle styl Rowling jest rozpoznawalny.

Nasi cyfrowi przyjaciele majš już też na koncie pierwszy napisany przez maszynę wiersz. W ramach pracujšcego nad sztucznš inteligencjš zespołu Google Brain komputerowy program najpierw zapoznał się z treœciš 2865 romansów oraz 1500 powieœci fantasy, po czym na podstawie tak zdobytej wiedzy ułożył tworzšcy logicznš całoœć utwór, w którym czytamy m.in. „on musi być ze mnš/ona musi być z nim/muszę to zrobić/chciałam go zabić/zaczęłam płakać/odwróciłam się do niego". Cały utwór jest doœć mroczny – ale zrozumiały i nasycony charakterystycznymi dla poezji emocjami.

Te lingwistyczne możliwoœci komputerów zostały już zresztš wykorzystane nieco bardziej praktycznie. „Washington Post" od pewnego czasu korzysta z programu Heliograf – bota, który jest w stanie samodzielnie tworzyć krótkie notki na temat wydarzeń sportowych, ale także np. podawać błyskawicznie informację o wynikach wyborów i o notowaniach giełdy – w formie informacji dziennikarskiej. Suche statystyki wystarczajš, by „elektroniczny dziennikarz" stworzył przekaz – bazujšc na wiedzy o tym, jak takie informacje wyglšdały w przeszłoœci.

Maszyna pokona raka?

Prawdziwy przełom jest jednak dopiero przed nami – i wišżę się z próbami stworzenia komputera kwantowego, czyli maszyny, przy której dzisiejsze komputery będš wyglšdać jak zabawki dla małych dzieci. One wszelkie dane zapisujš w systemie binarnym – każdej informacji przypisuje się wartoœć 0 lub 1 (to najmniejsza jednostka informacji w komputerze, tzw. bit). Komputery przetwarzajš informacje za pomocš mikroprocesorów złożonych z dużej liczby tranzystorów, które owe wartoœci definiujš poprzez wartoœci napięcia. W danym momencie pojedynczy tranzystor może odczytywać tylko jednš wartoœć. Bioršc pod uwagę, jak wiele tranzystorów umieszcza się dziœ w mikroprocesorze, obliczenia wykonywane przez komputer sš i tak szybsze niż te, których dokonaliby ludzie – ale nawet on ma tu swoje ograniczenia.

Komputery kwantowe majš pozwolić się wyrwać z owych ograniczeń. Podstawowš jednostkš informacji ma tu być bowiem kubit – czyli bit kwantowy. W odróżnieniu od klasycznego bitu może on jednoczeœnie przybierać wartoœć 0 i 1 (to tzw. superpozycja). W rezultacie procesy, które zwykły komputer musi wykonywać jeden po drugim (najpierw przypisujšc bitom wartoœć np. 1 i 1, potem 1 i 0, 0 i 1 etc.), komputer kwantowy może wykonywać jednoczeœnie. Teoretycznie może to zwiększyć moc obliczeniowš w sposób wręcz niewyobrażalny – sš szacunki, które mówiš, że komputer kwantowy może być nawet 18 trylionów razy szybszy od klasycznego.

Czy takie maszyny już istniejš? Kanadyjska firma D-Wave stworzyła wprawdzie D-Wave One, który ma być pierwszym na œwiecie komputerem kwantowym, a jeden z przedstawionych mu problemów miał rozwišzać w sekundę (w czasie gdy zwykłemu komputerowi zajęłoby to ok. 10 tys. lat), ale wielu fachowców podaje w wštpliwoœć, czy maszyna ta spełnia warunki stawiane komputerowi kwantowemu. Problemem przy tworzeniu tego typu maszyn jest to, że układy kwantowe sš bardzo nietrwałe (to zjawisko dekoherencji) – najmniejsza nawet zmiana w otoczeniu sprawia, że kubit wyskakuje z superpozycji, przyjmujšc jednš z wartoœci (0 lub 1), co automatycznie niweczy wszystkie wyliczenia. A takš zmianš może być np. niewielkie wahnięcie temperatury.

Abstrahujšc jednak od problemów zwišzanych ze stworzeniem takiego superkomputera – moment upowszechnienia się tej technologii sprawi, że znajdziemy się w zupełnie innej rzeczywistoœci. Komputery kwantowe będš mogły przetwarzać tak ogromne iloœci danych, że możliwe stanie się np. wykorzystanie ich do stworzenia skutecznego leku na raka – mogłyby błyskawicznie zapoznać się ze zgromadzonymi dotychczas danymi medycznymi i na podstawie posiadanych już przez nas informacji, których ani pojedynczy człowiek, ani współczesny komputer nie sš w stanie analizować jednoczeœnie – wskazać nam coœ, czego dotychczas nie dostrzegamy w walce z tš œmiertelnš chorobš, a może nawet zasugerować recepturę leku.

Komputery kwantowe dajš też nadzieję na stworzenie modeli prognozowania pogody, które pozwalałyby niemal bezbłędnie wskazywać dokładny czas występowania okreœlonych zjawisk pogodowych (dzisiejsze programy nie radzš sobie z liczbš zmiennych w tym zakresie). Takim maszynom nie oparłaby się również żadna współczesna metoda szyfrowania informacji – z czym wišżš duże nadzieje rzšdowe agencje walczšce z terrorystami używajšcymi zaszyfrowanych informacji do komunikowania się ze sobš. Tak naprawdę jednak wszystkie możliwoœci wykorzystania nowego superkomputera dopiero poznamy – być może w przyszłoœci to właœnie on odpowie nam na pytanie, co zrobić, gdyby asteroida Bennu rzeczywiœcie miała uderzyć w Ziemię.

Wyzwolony umysł

Rosnšca moc obliczeniowa, a także udoskonalanie metod uczenia się komputerów zbliżajš nas do œwiata, w którym maszyny uwolniš nas od naszej dotychczasowej pracy. W publikacji z 2013 r. Carl Benedikt Frey i Michael A. Osborne z Uniwersytetu w Oksfordzie uszeregowali istniejšce obecnie zawody pod kštem tego, jak bardzo zagrożone sš przez komputeryzację. Z zestawienia tego wynika, że choć np. psychoterapeuci, inżynierowie, dietetycy czy chirurdzy mogš się na razie o swojš pracę nie martwić – o tyle np. telemarketerzy, sekretarki, kasjerzy mogš się powoli rozglšdać za innym zajęciem. Zdaniem uczonych 47 proc. osób zatrudnionych w tamtym czasie w USA musi się liczyć z tym, że – raczej prędzej niż póŸniej – zastšpiš ich maszyny. Dziœ eksperci pytani o to, jak szybko sztuczna inteligencja dorówna ludzkiej, szacujš, że stanie się to między 2040 a 2050 r. W praktyce oznacza to, że w tym momencie maszyny i komputery będš mogły nas zastšpić niemal we wszystkim, co dziœ robimy.

John Maynard Keynes w pierwszej połowie XX w. ostrzegał, że taki stan rzeczy doprowadzi do bezrobocia technologicznego – według niego tempo zmian w zakresie automatyzacji pracy będzie szybsze niż stwarzane przez nowe technologie możliwoœci znalezienia nowego zatrudnienia dla ludzi pozbawionych pracy przez maszyny. Jednak wizja robotów odbierajšcych nam pracę nie musi być aż tak apokaliptyczna. Już dziœ w wielu miejscach na œwiecie eksperymentuje się z gwarantowanym dochodem podstawowym, czyli mechanizmem redystrybucji polegajšcym na tym, że każdy mieszkaniec danego obszaru otrzymuje ze œrodków publicznych kwotę pozwalajšcš mu na przeżycie – i nie musi przy tym spełniać żadnych dodatkowych warunków.

To, co dziœ wyglšda jak forma ekscentrycznego œwiadczenia socjalnego, może w przyszłoœci być elementem nowego modelu ekonomicznego polegajšcego na redystrybucji bogactwa wypracowanego przez maszyny, którym przecież nie trzeba płacić. Warto bowiem pamiętać, że bogaci nie będš się bardziej bogacić w œwiecie, w którym większoœć osób będzie bezrobotnych i pozbawionych jakichkolwiek œrodków do życia – o czym ci pierwsi doskonale wiedzš.

Z drugiej strony – wyzwolenie człowieka od wielu przykrych obowišzków codziennoœci pozwoli mu zyskać czas i skoncentrować się na kreatywnej stronie bycia człowiekiem – a więc na tym, w czym wcišż mamy przewagę nad maszynami. Będzie to wymagać oczywiœcie wielu zmian, poczšwszy od edukacji, która będzie musiała przejœć gruntownš zmianę i skupić się na rozwijaniu pomysłowoœci i analitycznego myœlenia (a nie na wtłaczaniu w głowy danych, których i tak komputer zmieœci więcej i dotrze do nich szybciej), poprzez zmianę stylu życia i umiejętnoœć efektywnego wykorzystywania wolnego czasu, którego nagle będziemy mieć pod dostatkiem. Tym niemniej przed ludzkoœciš mogš się otworzyć zupełnie nowe perspektywy – skoro w walce o „mieć" zastšpiš nas maszyny, będziemy mogli bardziej „być".

Droga do gwiazd

Istnieje duże prawdopodobieństwo, że nagle zdobyty przez nas czas sprawi, że œmielej zaczniemy spoglšdać w niebo, a nawet znacznie dalej. Niektórzy z nas robiš to już dziœ, bo Elon Musk i jego SpaceX kreœlš ambitnš wizję wysłania pierwszej misji załogowej na Marsa i na słowach się tu nie kończy. Muskowi udało się już dokonać ważnego przełomu – zdołał pomyœlnie sprowadzić na Ziemię elementy wystrzelonej wczeœniej rakiety Falcon Heavy, co jest o tyle istotne, że ma prowadzić do znacznego obniżenia kosztów lotów kosmicznych (jak słusznie zauważył Musk, bilety na samolot byłyby znacznie droższe, gdybyœmy po każdym locie rozbijali maszynę, na pokładzie której odbyliœmy lot).

Teraz SpaceX pracuje nad rakietš BFR, która w 2024 r. ma zabrać pierwszych ludzi na Marsa. Misja ta nie ma być lotem w jednš stronę, gdyż BFR ma być napędzana tlenem i metanem, które na Marsie majš być możliwe do uzyskania z dwutlenku węgla znajdujšcego się w marsjańskim powietrzu i tamtejszej glebie. Swój plan stworzenia bazy na Czerwonej Planecie ma też NASA – jego horyzont czasowy jest nieco dłuższy (mowa o roku 2039).

Po co lecieć na Marsa? – Historia sugeruje, że w końcu nastšpi taki moment, który zagrozi życiu na Ziemi. Mamy do wyboru dwa scenariusze. Zostać na Ziemi lub stać się gatunkiem multiplanetarnym – mówi sam Musk. Nie trzeba jednak wizji kosmicznej katastrofy, aby znaleŸć powody, dla których podbój kosmosu powinien stać się kolejnym krokiem ludzkoœci. Po pierwsze, zaspokoi on naturalnš dla człowieka potrzebę eksploracji i stawiania sobie nowych wyzwań. Po drugie, pozwoli zagospodarować wolny czas uzyskany dzięki odcišżeniu ludzi od pracy przez maszyny. Po trzecie, i może najważniejsze, otworzy przed ludŸmi wiele nowych perspektyw.

Na pierwszy plan wysuwajš się tu kwestie zwišzane z pozyskiwaniem energii. Dziœ jej Ÿródłem wcišż sš głównie surowce organiczne (węgiel, ropa, gaz), których iloœć jest skończona. Ale Ÿródeł energii we Wszechœwiecie jest mnóstwo – wystarczy tylko sięgnšć nieco dalej.

Pochodnš ambitnych planów Muska i NASA odnoœnie do Marsa może być bowiem np. realizacja projektu stworzenia elektrowni słonecznej na orbicie Ziemi. Pomysł nie jest nowy – pojawił się już w połowie XX w. – ale dotšd wszystko rozbijało się o pienišdze (koszty budowy takiej konstrukcji szacowano na 20 mld dol.). Jeœli jednak komukolwiek uda się obniżyć koszty lotów w kosmos (co wydaje się konieczne, jeœli plan kolonizacji Marsa ma się udać), projekt ten może nabrać realnych kształtów. Zaletš umieszczenia tego typu elektrowni na orbicie jest fakt, że w kosmosie – inaczej niż na Ziemi – odbierałaby ona nieustannie energię słonecznš, co bardzo podnosiłoby jej wydajnoœć w stosunku do klasycznych siłowni solarnych. Zgromadzonš energię wysyłałaby natomiast na Ziemię w postaci mikrofal. Prosto, ekologicznie i skutecznie. Niestety na razie za drogo.

Energetyczny potencjał ma w sobie również występujšcy prawdopodobnie w dużych iloœciach na Księżycu izotop hel-3 (tzw. kosmiczny pierwiastek). Na Ziemi sš jego œladowe iloœci, szacuje się, że maksymalnie kilkanaœcie kilogramów, przez co jest on dziœ kilka tysięcy razy droższy od złota. Hel-3 w reakcji z deuterem uwalnia olbrzymie iloœci energii (tona tego pierwiastka dostarcza mniej więcej tyle energii ile 14 ton ropy naftowej). Na Księżycu ma być zaœ go tyle, że jego wartoœć energetyczna wielokrotnie przewyższa wartoœć energetycznš paliw kopalnych na Ziemi. A ile helu-3 można znaleŸć w innych częœciach kosmosu? Być może już wkrótce się tego dowiemy.

Rozmowa z nieżyjšcym pradziadkiem

Wróćmy jednak na Ziemię. Na wstępie była mowa o tym, że postęp technologiczny może doprowadzić nas do nieœmiertelnoœci. W jaki sposób? Ray Kurzweil wierzy, że staniemy się nieœmiertelni dosłownie. Ma to być możliwe dzięki użyciu niewielkich nanorobotów, które będš naprawiać nasze ciało, a ostatecznie stanš się integralnš częœciš naszego organizmu, zajmujšc się jego serwisem – będš leczyć choroby, usuwać zbędne geny, a nawet odwracać proces starzenia się. To wizja kuszšca, ale na razie doœć nierealistyczna.

Znacznie bardziej realna jest natomiast nieœmiertelnoœć cyfrowa. Bioršc pod uwagę rosnšce moce obliczeniowe komputerów, a także zakładajšc dalszy postęp w procesie ich uczenia się, łatwo wyobrazić sobie sytuację, w której w całkiem niedalekiej przyszłoœci program, analizujšc naszš aktywnoœć (choćby tylko w sieci – strony, które odwiedzamy; informacje, które wyszukujemy; rozmowy prowadzone za pomocš komunikatorów; produkty, jakie kupujemy online etc.), będzie w stanie stworzyć samodoskonalšcy się algorytm będšcy naszym cyfrowym odwzorowaniem. Będzie się zachowywał i wypowiadał tak, jak my mamy (mieliœmy) w zwyczaju to robić. W efekcie może być tak, że kolejne pokolenia będš mogły prowadzić wirtualnš konwersację ze swoimi dziadkami i pradziadkami.

Brzmi jak science fiction? Cóż, podobnie brzmiały opowieœci o locie człowieka na Marsa, który ma odbyć się za szeœć lat.