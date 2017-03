KrakHack, czyli Kraków przyszłości

KrakHack, który startuje w sobotę o godz. 14 w Krakowskim Parku Technologicznym, to pierwszy krakowski hackathon miejski. Władze miasta pomysł zaczerpnęły od popularnych wśród programistów maratonów, podczas których przez określony czas (zazwyczaj od 24 do 72 godzin) informatycy próbują rozwiązać konkretny problem.

– Nasz KrakHack wyróżnia się spośród innych hackathonów innowacyjnym podejściem. Nie ograniczamy się do pomysłów technologicznych. Stawiamy też na rozwiązania społeczne – mówi Jacek Woźniak, wicedyrektor wydziału rozwoju miasta.

Przez 24 godziny zgłoszone wcześniej kilkuosobowe zespoły będą prezentowały i dopracowywały swoje pomysły na to, jak ma wyglądać Kraków przyszłości. Uczestnicy pochylą się nad rozwiązaniami obejmującymi pięć kategorii: społeczeństwo, infrastruktura, środowisko, biznes i nad kategorią otwartą obejmującą pozostałe kreatywne pomysły. Atmosferę twórczego myślenia będą wspierać bezpłatne masaże i zajęcia fitness.

Wydarzenie ma pomóc w przygotowaniu strategii rozwoju Krakowa 2030. To najważniejszy dokument określający obszary, w jakich miasto ma się rozwijać przez najbliższe 13 lat. Dotąd w powstanie strategii zaangażowani byli eksperci. Teraz władze miasta zaprosiły mieszkańców.

– Kraków staje się pierwszym polskim miastem, które przygotowując strategię na kolejne lata, nie tylko organizuje zakrojone na szeroką skalę badania, warsztaty, konsultacje i kampanię, ale też pyta mieszkańców o konkretne rozwiązania – zaznacza Jacek Woźniak. Podkreśla, że KrakHack to tylko jedno z narzędzi angażujących krakowian do prac nad powstaniem strategii.

Inteligentne rozwiązania

O tym że KrakHack został dobrze przyjęty przez mieszkańców, świadczy skala zainteresowania wydarzeniem. Na 100 przygotowanych miejsc zgłosiło się blisko 200 osób. To studenci, specjaliści IT, przedstawiciele różnych stowarzyszeń. Ze względu na wysoki poziom projektów organizatorzy zdecydowali się pulę miejsc zwiększyć do 150.

Zgłoszenia, które napłynęły od organizatorów, wskazują, że mieszkańców pomysłów nie brakuje. Wśród najciekawszych projektów znalazł się m.in. pomysł inteligentnych koszy na śmieci, które same informowałyby MPO o zapełnieniu. Dzięki temu śmieciarki nie musiałyby jeździć do pustych koszy, co pozwoliłoby zaoszczędzić czas i paliwo. Zaproponowano również instalowanie szklarni na dachach bloków, tak by mieszkańcy mieli dostęp do świeżych warzyw. Pojawił się pomysł znaków drogowych dopasowujących się do warunków pogodowych na drodze czy aplikacje np. do „cichego" zgłaszania przestępstw, a także łączące krakowian podróżujących samochodami z potencjalnymi pasażerami. Pojawiły się pomysły usprawniające transport publiczny, na przykład sieć czujników GPS pomagających znaleźć miejsce parkingowe czy aplikacja udostępniająca lokalizację autobusów lub busów w celu lepszej kalkulacji połączeń. W ramach działań ekologicznych zespoły zaproponowały wystawy o środowisku w krakowskich parkach (np. o roślinach antysmogowych lub ogrodach świata). Nie zabrakło inicjatyw angażujących osoby niepełnosprawne i mieszkańców Krakowa niemówiących po polsku. Wiele projektów stawia na szeroko rozumianą integrację: sąsiadów, osób mających wspólne pasje (np. uprawianie sportu) czy studentów.

Najlepsze zostaną wdrożone

Dopracowane pomysły uczestnicy KrakHack przedstawią w niedzielę około godz. 14. Potem jury złożone z urzędników miejskich, przedstawicieli krakowskiego środowiska start-upów, stowarzyszeń i organizacji wyłoni dziesięciu finalistów, którzy zaprezentują się dzień później na gali finałowej w urzędzie miasta. Ostatecznie zwycięzców wybierze jury finałowe pod przewodnictwem Elżbiety Koterby, wiceprezydent Krakowa. – Nie ma nic lepszego niż hackathon, czyli burza mózgów, 24-godzinne spotkanie, przede wszystkim młodych ludzi – powiedziała w Cannes na MIPIM wiceprezydent (cała rozmowa na stronie tv.rp.pl). W ocenie projektów udział wezmą też: Jadwiga Emilewicz (Ministerstwo Rozwoju), Piotr Woźny (Ministerstwo Cyfryzacji), Jakub Piwnik (Brainly) i Bogumiła Matuszewska (DrOmnibus). Autorzy najlepszego pomysłu otrzymają 10 tys. złotych i nagrody rzeczowe.

– Największą nagrodą jest jednak wpisanie projektu do strategii rozwoju Krakowa 2030, a co za tym idzie, otrzymanie szansy na jego realizację – mówi Wojciech Przybylski, prezes Krakowskiego Parku Technologicznego i jeden z mentorów podczas KrakHacku.

KrakHack to pierwsze tego typu spotkanie w Małopolsce. Wydarzeniu patronują między innymi krakowskie uczelnie: Uniwersytet Jagielloński, Akademia Górniczo-Hutnicza, Politechnika Krakowska, Uniwersytet Ekonomiczny, Uniwersytet Rolniczy, Uniwersytet Pedagogiczny i Krakowska Akademia.

Więcej o wydarzeniu można przeczytać na stronie www.KrakHack.pl.