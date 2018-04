Apple zapowiada emotikonki z niepełnosprawnymi

Apple chce, aby ich emotikony reprezentowały także osoby niepełnosprawne.

Proponowane przez Apple emotikony to ucho z aparatem słuchowym, osoba na wózku inwalidzkim, ramię protetyczne, pies przewodnik i osoba z laskš.

Poniżej dalsza częœć artykułu

„Obecnie emoji zapewnia szeroki zakres opcji, ale nie reprezentuje doœwiadczeń osób niepełnosprawnych" - napisało Apple. ”Dywersyfikacja dostępnych opcji pomaga wypełnić znacznš lukę i zapewnia bardziej wszechstronne doœwiadczenie dla wszystkich” - dodano.

Jak twierdzi Apple, wybrano opcje, które najbardziej pasujš do osób w głównych kategoriach niepełnosprawnoœci: niewidomych i słabowidzšcych, głuchych i niedosłyszšcych oraz upoœledzonych ruchowo. Firma podkreœla, że ??jest to jedynie punkt wyjœcia, a nie wyczerpujšca lista wszystkich potencjalnych problemów.

Apple poinformowało także, że konsultuje się z organizacjami dla osób niepełnosprawnych, takich jak American Council of the Blind, Crewbral Palsy Foundation i National Association of the Deaf.

Emotikony muszš zostać zatwierdzone przez organizację Unicode, która ustanawia globalny standard dla emoji.

W ostatnich latach wprowadzano bardziej zróżnicowane emoji. Obecnie sš w nim różne odcienie skóry, zawody czy flagi.