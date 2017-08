Lot po nowoczesność

Elementy doleciały do Kalifornii w dwóch kontenerach. Chodzi o budowę superszybkiego transportu naziemnego. Za dwa tygodnie kapsuła weźmie udział w międzynarodowych testach, których organizatorem jest SpaceX, firma miliardera Elona Muska. Ich celem jest osiągnięcie jak największej prędkości na torze testowym. Wyniki eksperymentu zostaną wykorzystane do rozwoju technologii hyperloop, superszybkiego transportu naziemnego, który ma umożliwić przemieszczanie się ludzi i ładunków z prędkością ok. 1000 km/godz. Jazdy testowe z udziałem kapsuły z Polski odbędą się w specjalnie zbudowanej stalowej rurze o długości 1,5 km i średnicy dwóch metrów. Kapsuła będzie poruszać się w rurze o obniżonym ciśnieniu, z wykorzystaniem lewitacji magnetycznej, co pozwoli w znaczący sposób obniżyć zużycie energii.

Polską kapsułę hyperloop zaprojektowali i zbudowali studenci Politechniki Warszawskiej i Wrocławskiej. Hyper Poland University Team to jedyny naukowy zespół z Polski, który bierze udział w tej międzynarodowej rywalizacji. Do eliminacji, które odbyły się w październiku ubiegłego roku, zgłosiło się ponad tysiąc zespołów z całego świata. Ostatecznie finalistami zostały grupy, które przedstawiły najlepszy projekt techniczny.

Do finału awansowały 24 zespoły: 18 ze Stanów Zjednoczonych, cztery z Europy i dwa z Azji. W budowę pierwszego polskiego prototypu kapsuły hyperloop zaangażowane były dwie uczelnie, sześć kół naukowych i 25 studentów.

Zespół Hyper Poland University Team uzyskał wsparcie dla rozwoju technologii Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Strategicznym partnerem projektu są także Polskie Linie Lotnicze LOT.

—PAP Nauka w Polsce, k.k.