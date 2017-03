32 lata z internetem jaki znacie

Cała historia internetowych domen zaczęła się 15 marca 1985 roku, kiedy oficjalnie zarejestrowano pierwszą domenę – symbolics.com. Należała ona do przedsiębiorstwa Symbolics Incorporated z Massachusetts, które zajmowało się produkcją komputerów. Jeszcze wcześniej zarejestrowano domenę nordu.net, jednak symbolics.com po raz pierwszy była rejestrowana przez proces DNS (Domain Name System).

W tamtych czasach internet był niekomercyjnym narzędziem, używanym przede wszystkim przez wojsko i ośrodki naukowe. Minęły lata, zanim pojawił się świat znany z obecnych przeglądarek, a domenę mógł sobie zarejestrować każdy.

Do końca roku zarejestrowano tylko 5 innych domen. Były to bbn.com, think.com, mcc.com, dec.com i northop.com. Inne znane firmy informatyczne zarejestrowały swoją domenę dopiero później, np. IBM czy Intel w 1986 roku, Apple rok później, a Microsoft dopiero w 1991 roku.

Co ciekawe, domena symbolics.com jest wciąż w użyciu, jednak obecnie tylko w aspekcie historycznym. Na stronie, znajdującej się pod tym adresem, przeczytamy tylko... historię tej domeny, znajdującej się obecnie w posiadaniu nieznanych z nazwiska inwestorów.

Na świecie jest obecnie zarejestrowanych ponad 320 milionów domen najwyższego poziomu (z czego ok. 40% to .com), wliczając te stare i dobrze znane, jak właśnie .com czy .edu, te wprowadzone nieco później .biz i .info, ale również najnowsze, znane jako gTLD (Generic top-level domains). Od 2012 roku można bowiem kupić teoretycznie każdą końcówkę, np. .warszawa czy .polska.

Polska domena narodowa .pl została ustanowiona dopiero w 1990 roku. Niestety, nie wiadomo, który adres internetowy z końcówką .pl był pierwszy. Za to pierwszą stroną www była "Polish Home Page Projekt Polska Strona Domowa", założona przez Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Nastąpiło to 20 października 1993 roku.