Obrót ziemią rolną: nie będzie ograniczeń w egzekucji i darowiznach dla rodzeństwa

Ograniczenia w obrocie ziemiš rolnš nie będš stosowane m.in. w egzekucji i darowiznach dla rodzeństwa.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi chce zlikwidować utrudnienia w dziedziczeniu i darowaniu ziemi bliskim, a przy okazji usuwa bariery w egzekucji oraz upadłoœci.

Na stronie Rzšdowego Centrum Legislacji opublikowało właœnie nowš i zdecydowanie lepszš od poprzedniej wersję swej propozycji.

Przetarg nie tylko dla rolnika

Chodzi o projekt nowelizacji ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. W trakcie konsultacji publicznych spotkał się on z dużš krytykš. Ministerstwo Rolnictwa postanowiło częœć uwag uwzględnić i przygotowało nowš wersję zmian.

Największš nowoœciš jest poluzowanie przepisów o egzekucji oraz upadłoœci. Ministerstwo odważyło się wyłšczyć spod działania ustawy nabycie nieruchomoœci rolnych w drodze postępowania egzekucyjnego lub upadłoœciowego.

– Ziemię będš mogły kupić także osoby lub firmy, które nie sš rolnikami indywidualnymi. Dziœ nie jest to możliwe, co utrudnia prowadzenie tych postępowań – uważa Maciej Obrębski, adwokat specjalizujšcy się w prawie nieruchomoœci.

Propozycja podoba się również Krajowej Radzie Komorniczej.

– Od poczštku podnosiliœmy, że obecne regulacje będš realnš barierš w sprzedaży nieruchomoœci rolnych w toku postępowania egzekucyjnego. Zasadnie więc projektodawcy przewidzieli wyłšczenie ograniczeń w nabywaniu nieruchomoœci rolnych m.in. w toku postępowania egzekucyjnego i upadłoœciowego – mówi Rafał Fronczek, prezes KRK. – Z niecierpliwoœciš czekamy też na zmianę rozporzšdzenia ministra sprawiedliwoœci w sprawie okreœlenia przedmiotów należšcych do rolnika prowadzšcego gospodarstwo, które nie podlegajš egzekucji. W praktyce uniemożliwia ono jej prowadzenie – dodaje prezes Fronczek.

Ministerstwo Rolnictwa proponuje jednak wprowadzić do przepisów bezpiecznik. Boi się bowiem, że Polacy zacznš masowo sprzedawać ziemię na licytacjach po to, by ominšć ograniczenia w obrocie ziemiš, jakie przewidujš przepisy o ustroju rolnym.

W tym celu projekt przyznaje prawo pierwszeństwa dyrektorowi generalnemu Krajowego Oœrodka Wsparcia Rolnictwa (dawnemu prezesowi Agencji Nieruchomoœci Rolnych).

Dzięki niemu będzie mógł on kupić nieruchomoœć od osoby, która w okresie pięciu lat od nabycia nieruchomoœci od syndyka lub komornika będzie chciała jš sprzedać lub wnieœć aportem do spółki.

Kolejna nowoœć w projekcie dotyczy sprzedaży ziemi przez rolnika. Dziœ przez dziesięć lat od jej nabycia nie może jej sprzedać, chyba że zwolni go z tego zakazu sšd.

Projekt przewiduje, że to dyrektor generalny KOWR, a nie sšd, będzie decydować, czy rolnik może sprzedać grunt tylko rolnikowi indywidualnego przed upływem pięciu lat (a nie jak dziœ dziesięciu lat) od jego nabycia.

– Dzięki temu obrót będzie prostszy, szybszy i łatwiejszy – ocenia mec. Obrębski.

Będš latyfundia

Projekt zawiera jednak również co najmniej dziwne rozwišzania.

Chodzi o zmiany do ustawy o gospodarowaniu nieruchomoœciami rolnymi Skarbu Państwa.

– Proponuje się, by dyrektor generalny KOWR mógł wydzierżawiać 300 ha i więcej osobom, które posiadajš co najmniej 100 ha. Oznacza to, że Skarb Państwa będzie mógł tworzyć ogromne latyfundia. Tymczasem wszystkie wprowadzane do tej pory zmiany miały wspierać rozwój gospodarstw rodzinnych, a nie latyfundia – mówi mec. Obrębski.

Obrót wœród bliskich

Ministerstwo chce również poprawić przepisy ograniczajšce obrót gruntami między bliskimi rolnika. Ich listę chce uzupełnić o: rodzeństwo, rodziców, synowš, zięcia i pasierba.

Dziœ przepisy nic o nich nie mówiš. Muszš więc być rolnikami indywidualnymi, by odziedziczyć ziemię lub otrzymać jš w darowiŸnie. Rolnik, który chce odejœć na emeryturę i przenieœć ojcowiznę na syna i synowš, nie może tego zrobić, bo synowa nie jest dla niego osobš bliskš. Nowela ma to wyeliminować.

Projekt ułatwia również podział majštku po rozwodzie. Teraz, by dostać ziemię, byli małżonkowie muszš albo być rolnikami indywidualnymi, albo uzyskać zgodę dyrektora generalnego Krajowego Oœrodka Wsparcia Rolnictwa. Projekt zmiany przepisów przewiduje, że takich ograniczeń nie będzie się stosowało przy podziale ziemi po rozwodzie.

– To bardzo dobre rozwišzanie. Pozwoli uniknšć wielu problemów w niejednej rodzinie. Obowišzujšce przepisy nie sš niestety najlepsze – uważa Lech Bany, wiceprezes Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej w Szczecinie.

Konkurencja leży w zamrażarce

Projekt ministerstwa nie jest jedyny. Od jesieni 2017 r. w sejmowej zamrażarce znajduje się propozycja posłów partii Porozumienie i PiS.

W swoim projekcie chcš dać większš swobodę rolnikom indywidualnym w handlu ziemiš. Spod działania przepisów ograniczajšcych obrót ziemiš rolnš proponujš wyłšczyć sprzedaż ziemi do 2 ha dowolnej osobie. Dziœ tej ustawy nie stosuje się tylko do działek do 3 tys. mkw.

Projekt przewiduje również, że KOWR będzie przysługiwało prawo pierwokupu udziałów i akcji tylko tych spółek prawa handlowego, które majš więcej niż 10 ha ziemi.

Kryterium to ma też obowišzywać w razie zmiany wspólnika (lub gdy pojawi się nowy) w spółce osobowej. KOWR będzie też mógł złożyć oœwiadczenie o nabyciu nieruchomoœci należšcej do takiej spółki, jeœli ma ona więcej niż 10 ha ziemi.

Projekt pozwala również uczelniom publicznym nabywać grunty rolne na cele dydaktyczne. Taki sam przywilej otrzymajš spółki z większoœciowym udziałem samorzšdu terytorialnego lub Skarbu Państwa. Pod warunkiem, że nabyty grunt przeznaczš na cele użytecznoœci publicznej.

Dziœ ziemię może nabyć tylko rolnik indywidualny, który spełnia kryteria ustawy rolnej. Inne podmioty muszš mieć zgodę prezesa Krajowego Oœrodka Wsparcia Rolnictwa. Poza tym mogš jš otrzymać jedynie na nabycie ziemi na cele rolne. Utrudnia to pozyskanie jej np. na budowę szkoły czy drogę. Š?

