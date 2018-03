Zlecenia fiducjarne - uchwała Sądu Najwyższego

Jeœli powiernik sprzeda rzecz – w tym wypadku lokal – który kupił dla innej osoby, to on, a nie nowy właœciciel, powinien być pozywamy o przekazanie.

To sedno najnowszej uchwały Sšdu Najwyższego ważnej dla korzystajšcych z tzw. zleceń fiduicjarnych, polegajšcych na tym, że zleceniobiorca kupuje mieszkanie na swoje nazwisko za pienišdze zlecajšcego, by potem przenieœć jego własnoœć na zlecajšcego. Choć takie zlecenia oparte sš na zaufaniu, ludzie sš tylko ludŸmi i nie dochowujš nieraz umów albo dochodzi zwyczajnie do nieporozumienia. Wtedy jedynš drogš jest sšd. Kogo jednak pozwać, gdy mieszkanie przeszło już w obce ręce?

Poniżej dalsza częœć artykułu

Marcin K. domagał się, by sšd nakazał Katarzynie K. i spółce, którš ona kierowała, przeniesienie na niego własnoœci lokalu, wskazujšc, że zawarł z niš wczeœniej umowę-zlecenie, na podstawie której miała nabyć dla nich obojga lokal za pienišdze ich obojga, chociaż tylko na jej nazwisko. Tymczasem choć lokal po zakupie podzieliła na dwie częœci, jednej z nich na niego nie przeniosła, co więcej, już w toku sprawy sšdowej sprzedała go owej spółce.

Sšd Okręgowy żšdanie Marka K. oddalił wobec obu pozwanych, gdyż w jego ocenie były to jakieœ rozliczenia między nimi (dodajmy, że byli kiedyœ w zwišzku). Z kolei Sšd Apelacyjny w Gdańsku powzišł wštpliwoœci, kto ma być w takiej sprawie pozwanym, i zwrócił się do Sšdu Najwyższego o rozstrzygnięcie. Podkreœlił, że Katarzyna K. już nie jest właœcicielem lokalu. Z kolei po oddaleniu pozwu wobec spółki, aktualnego właœciciela lokalu, która formalnie nie ma żadnej umowy z powodem, trudno byłoby żšdać od niej zwrotu lokalu.

Sšd Najwyższy był innego zdania:

– Nie przesšdzamy, czy w tej sprawie było zlecenie fiduicjarne i czy było skuteczne czy nie, jeœli jednak założymy, że było i było skuteczne, to własnoœć lokalu nie przeszła na spółkę, tak samo nie przeszedł na niš obowišzek zwrotnego przeniesienia własnoœci lokalu na powoda – wskazał w uzasadnieniu sędzia SN Karol Weitz. – A to, że spółka przystšpiła do sprawy, nie ma dla tej kwestii znaczenia.

Przed SN rozważano jeszcze zastosowanie art. 192 pkt 3 kodeksu postępowania cywilnego, który mówi, że zbycie rzeczy lub np. własnoœciowego prawa do lokalu objętych sporem w toku sprawy sšdowej nie ma wpływu na dalszy jej bieg, ale nabywca może wejœć na miejsce zbywcy za zezwoleniem strony przeciwnej. SN wskazał, że nie ma on w takiej sprawie zastosowania.

Teraz sprawš zajmie się Sšd Apelacyjny. Š?

Sygnatura akt: III CZP 104/17