Projektant nie może zastępować organu w wyjaśnianiu wątpliwości

W toku postępowania kontrolnego organy nadzoru budowlanego sš zobowišzane do ustalenia, czy realizowana inwestycja nie wymaga zgodnie z przepisami o zagospodarowaniu przestrzennym ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.

Tych ustaleń organu nie mogš zastšpić złożone przez projektanta, czy też inwestora wyjaœnienia – orzekł Naczelny Sšd Administracyjny w wyroku z 15 lutego 2018 r. (sygn. II OSK 2786/17).

Rozstrzygnięcie wydano w następujšcym stanie faktycznym i prawnym sprawy. W lutym 2013 r. Prezydent Wrocławia zatwierdził projekt budowlany i udzielił pozwolenia na wykonanie robót budowlanych zwišzanych z przebudowš budynków handlowo – usługowych, remontem elewacji podwórzowych oraz remontem nawierzchni utwardzonych podwórza. W listopadzie 2014 r. przeprowadzono kontrolę ww. robót i wezwano inwestora do przedłożenia okreœlonych dokumentów zwišzanych z inwestycjš, a projektanta do złożenia wyjaœnień. Na podstawie przeprowadzonych oględzin oraz dokumentów dostarczonych przez inwestora, powiatowy inspektor nadzoru budowlanego nie stwierdził istotnych odstšpień od warunków okreœlonych w pozwoleniu na budowę, w projekcie budowlanym bšdŸ w przepisach oraz zagrożenia w zwišzku z prowadzonymi robotami budowlanymi. Umorzył więc postępowanie jako bezprzedmiotowe. Stanowisko to podzielił dolnoœlšski wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego.

Z rozstrzygnięciem organów nie zgodziła się spółdzielnia mieszkaniowa, która wniosła skargę do Wojewódzkiego Sšdu Administracyjnego we Wrocławiu domagajšc się uchylenia obu wydanych w sprawie decyzji. W uzasadnieniu spółdzielnia wskazała na rażšce jej zdaniem: odstępstwa w wykonywanych pracach od dokumentacji projektowej, nieprawidłowoœć zawartych w nim danych, powiększone gabaryty budynków oraz sprzecznoœć rysunków technicznych z częœciš opisowš projektu.

WSA nie uwzględnił skargi spółdzielni (wyrok z 30 maja 2017 r., sygn. II SA/Wr 83/17). Sšd uznał, że nie budzi wštpliwoœci prawidłowoœć przeprowadzonego przez organ postępowania dowodowego, a treœć uzasadnienia zaskarżonej decyzji nie narusza przepisów procedury w stopniu majšcym wpływ na wynik sprawy.

WSA zauważył, że przedmiotowa inwestycja była realizowana na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę. W wyniku przeprowadzonego postępowania dowodowego organ doszedł do przekonania, że nie doszło do istotnych odstępstw od zatwierdzonego projektu budowlanego. Wymiary budynków odpowiadajš wymiarom na rysunkach zatwierdzonego projektu budowlanego. Nie stwierdzono zmian w zakresie kubatury, czy wymiarów zewnętrznych budynków w stosunku do projektu. Organy również trafnie odniosły się do kwestii istotnego odstępstwa od zatwierdzonego projektu budowlanego w zakresie zmiany zagospodarowania terenu, podnoszšc, że projekt budowlany zamienny zatwierdzony decyzjš Prezydenta Wrocławia z lutego 2013 r. nie zawiera projektu zagospodarowania terenu sporzšdzonego na aktualnej mapie dla celów projektowych. W częœci graficznej projektu znajduje się jedynie rysunek nazwany „planem sytuacyjnym", zaœ w częœci opisowej zawarto informację „nie wprowadza się zmian w zakresie zagospodarowania terenu". Informacja taka znajduje się także w punkcie pn. „Remont nawierzchni utwardzonych szczegółowe dane dotyczšce remontowanej nawierzchni utwardzonej z kostki betonowej".

WSA podkreœlił przy tym, że postępowanie w sprawie ustalenia warunków zabudowy zostało umorzone decyzjš ostatecznš, gdyż planowana inwestycja nie narusza istniejšcego ładu przestrzennego. WSA zaznaczył, że przedmiotem postępowania prowadzonego przez organy nadzoru budowlanego jest zgodnoœć wykonanych robót z pozwoleniem na budowę, a nie zgodnoœć z prawem decyzji o pozwoleniu na budowę, na podstawie której roboty te były wykonywane.

Skarga kasacyjna spółdzielni od ww. wyroku WSA okazała się skuteczna. Naczelny Sšd Administracyjny uznał umorzenie postępowania administracyjnego za przedwczesne.

NSA podkreœlił, że zgodnie z art. 50 ust. 1 pkt 4 Prawa budowlanego: „W przypadkach innych niż okreœlone w art. 48 ust. 1 lub w art. 49b ust. 1 organ nadzoru budowlanego wstrzymuje postanowieniem prowadzenie robót budowlanych wykonywanych w sposób istotnie odbiegajšcy od ustaleń i warunków okreœlonych w pozwoleniu na budowę, projekcie budowlanym lub w przepisach". Z kolei zgodnie z art. 34 ust. 3 Prawa budowlanego projekt budowlany powinien zawierać projekt zagospodarowania działki lub terenu, sporzšdzony na aktualnej mapie, obejmujšcy elementy wymienione w tym przepisie. Przepis ten nie znajduje zastosowania do projektu budowlanego przebudowy lub montażu obiektu budowlanego, jeżeli, zgodnie z przepisami o zagospodarowaniu przestrzennym, nie jest wymagane ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu (art. 34 ust. 3a Prawa budowlanego). Dla oceny, czy roboty budowlane sš wykonywane w sposób istotnie odbiegajšcy od ustaleń warunków udzielonego pozwolenia na budowę nie jest zatem wystarczajšce samo stwierdzenie, że roboty budowlane sš prowadzone na podstawie zatwierdzonego decyzjš Prezydenta Wrocławia z lutego 2013 r. projektu budowlanego, który nie zawierał projektu zagospodarowania terenu. Decyzji tej przysługuje domniemanie mocy obowišzujšcej i domniemanie legalnoœci, które oznacza, że jest ona ważna i powinna być wykonywana dopóty, dopóki nie zostanie zmieniona, uchylona lub nie zostanie stwierdzona jej nieważnoœć przez właœciwy organ i z zachowaniem przepisanego trybu postępowania Jednak ustalenie, czy udzielone pozwolenie jest wykonywane zgodnie z prawem wymaga stwierdzenia, czy w toku realizacji inwestycji dalej zastosowanie znajdzie przepis art. 34 ust. 3a Prawa budowlanego.

NSA uznał, że takich ustaleń w komentowanej sprawie zabrakło. Ponadto NSA wskazał, że w myœl art. 20 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo budowlane projektant zobowišzany jest wprawdzie do wyjaœniania wštpliwoœci dotyczšcych projektu i zawartych w nim rozwišzań, ale nie może zastępować organu w zakresie w jakim ten organ okreœlonych ustaleń winien dokonać samodzielnie. NSA zarzucił, że organ nie ustalił parametrów realizowanych obiektów w zestawieniu z dokumentacjš poprzedzajšcš wydanie pozwolenia na budowę z lutego 2013 r., skoro z treœci zatwierdzonego projektu budowlanego wynikało, że w ramach planowanej przebudowy nie przewiduje się ich zmiany. Z tych też względów konieczne było w niniejszym postępowaniu zestawienie parametrów obiektów istniejšcych w stanie przed rozpoczęciem realizacji robót z danymi technicznymi zawartymi w decyzji z lutego 2013 r. i z pomiarami wykonanymi przez organ w trakcie oględzin, a obejmujšcych prace faktycznie wykonywane.

sygnatura akt: II OSK 2786/17

Komentarz eksperta

Katarzyna Paczuska-Tokarska, adwokat, kancelaria Sołtysiński Kawecki & Szlęzak

Komentowane orzeczenie stanowi cenne Ÿródło wykładni przepisów o kontroli sprawowanej przez organy architektoniczno-budowlane. Zgadzam się z tezš, że w przypadku inwestycji nie wymagajšcych projektu zagospodarowania terenu w momencie występowania o udzielenie pozwolenia na budowę należy w toku kontroli zbadać, czy faktycznie realizowany obiekt wcišż spełnia kryteria od których skorzystanie z takiej możliwoœci jest uzależnione. Gdyby następczo okazało się, że realizowany obiekt wymagał projektu zagospodarowania terenu, należałoby zbadać, czy jego brak stanowi istotne odstępstwo w myœl praca budowlanego. Brak możliwoœci porównania realizowanego projektu z dokumentacjš stanowišcš podstawę wydania pozwolenia na budowę czyniłby kontrolę po prostu iluzorycznš.