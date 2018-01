Planowanie przestrzenne na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią

Obszary szczególnego zagrożenia powodziš będš obligatoryjnie ujawniane w dokumentach planistycznych, których projekty podlegać będš uzgodnieniu z właœciwymi organami Wód Polskich.

Zgodnie z definicjš zawartš w nowym Prawie wodnym (które weszło w życie 1 stycznia 2018 r.), do obszarów szczególnego zagrożenia powodziš zalicza się przede wszystkim obszary, na których prawdopodobieństwo wystšpienia powodzi jest œrednie i wynosi 1 proc. oraz obszary, na których prawdopodobieństwo wystšpienia powodzi jest wysokie i wynosi 10 proc. Tereny te przedstawia się na mapach zagrożenia powodziowego oraz na mapach ryzyka powodziowego. Dla obszarów tych opracowuje się również plany zarzšdzania ryzykiem powodziowym.

Obowišzkowe ujawnienie w dokumentacji Od 1 stycznia 2018 r. obszary szczególnego zagrożenia powodziš podlegajš obligatoryjnemu ujawnieniu w dokumentach planistycznych i decyzjach lokalizacyjnych. Wczeœniej nie było to obowišzkowe: informacje takie mogły być zamieszczane w koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, planie zagospodarowania przestrzennego województwa, miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oraz w decyzjach o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i decyzjach o warunkach zabudowy.

Obowišzek ujawniania obszarów szczególnego zagrożenia powodziš obejmuje także, poza wskazanymi wyżej dokumentami, uwzględnianie tych obszarów w ramowym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego zwišzku metropolitalnego oraz w gminnym programie rewitalizacji. Ponadto, poziom zagrożenia powodziowego wynikajšcy z wyznaczenia obszarów szczególnego zagrożenia powodziš uwzględniać należy w decyzjach o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzjach o warunkach zabudowy, dotyczšcych nieruchomoœci w całoœci lub w częœci położonych na tych obszarach.

Wymóg uzgodnienia projektów

Co więcej, projekty niektórych dokumentów planistycznych wymagajš obecnie każdorazowo uzgodnienia z organem Wód Polskich w zakresie dotyczšcym zabudowy i zagospodarowania terenu położonego na obszarach szczególnego zagrożenia powodziš. Obowišzek ten dotyczy strategii rozwoju województwa, planu zagospodarowania przestrzennego województwa, ramowego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego zwišzku metropolitalnego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, gminnego programu rewitalizacji, decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej.

Dokonujšc uzgodnienia organy Wód Polskich uwzględniajš szereg kryteriów. Po pierwsze ocenie podlega prawdopodobieństwo wystšpienia powodzi. Ponadto konieczne jest uwzględnienie poziomu zagrożenia powodziowego, a także proponowanej w uzgadnianym dokumencie zabudowy i zagospodarowania terenu położonego na obszarze szczególnego zagrożenia powodziš. Wreszcie, dokonanie uzgodnienia wymaga oceny aktualnego zagospodarowania i dotychczasowego przeznaczenia terenu. Uzgodnienie dokonywane jest w formie decyzji administracyjnej, w której wskazywane sš wymagania lub warunki dla planowanej zabudowy czy też planowanego zagospodarowania terenów położonych na obszarze szczególnego zagrożenia powodziš.

W ustawie wprowadzony został również zamknięty katalog przesłanek, których wystšpienie skutkuje obowišzkiem odmowy uzgodnienia projektu dokumentu planistycznego

Zmiany w decyzjach inwestycyjnych

Wprowadzenie zmian w zakresie planowania przestrzennego na obszarach szczególnego zagrożenia powodziš skutkowało koniecznoœciš modyfikacji regulacji dotyczšcych pozwoleń inwestycyjnych, jakie sš wymagane by zrealizować przedsięwzięcie na takich terenach.

Przykładowo, dotychczas realizacja przedsięwzięcia polegajšcego na budowie dużego zakładu produkcyjnego wymagała co do zasady uzyskania trzech różnych decyzji:

- decyzji zwalniajšcej z zakazu lokalizowania na tym obszarze nowych przedsięwzięć mogšcych znaczšco oddziaływać na œrodowisko (wydawanej na podstawie art. 40 ust. 3 uchylonego prawa wodnego),

- decyzji zwalniajšcej z zakazu wykonywania na takim obszarze robót lub czynnoœci utrudniajšcych ochronę przed powodziš lub zwiększajšcych zagrożenie powodziowe, w tym wykonywania urzšdzeń wodnych i innych obiektów budowlanych (wydawanej na podstawie art. 88l ust. 2 uchylonego prawa wodnego),

- pozwolenia wodnoprawnego na wznoszenie obiektów budowlanych i wykonywanie innych robót budowlanych (wydawanej na podstawie art. 122 ust. 2 pkt 2 uchylonego prawa wodnego).

Po wejœciu w życie nowego Prawa wodnego taka sama inwestycja wymaga jedynie uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodziš nowych przedsięwzięć mogšcych znaczšco oddziaływać na œrodowisko oraz nowych obiektów budowlanych.

Wygaœnięcie niektórych decyzji lokalizacyjnych

Zgodnie z art. 546 ust. 1 Prawa wodnego 1 stycznia 2018 r. wygasły decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzje o warunkach zabudowy dotyczšce nieruchomoœci zlokalizowanych na obszarach szczególnego zagrożenia powodziš oraz w odległoœci mniejszej niż 50 m od stopy wału przeciwpowodziowego po stronie napowietrznej. W mocy pozostały jednak decyzje:

- dotyczšce rozbudowy, przebudowy, odbudowy istniejšcych obiektów liniowych,

- na podstawie których przed 1 stycznia 2018 r. wydano decyzję o pozwoleniu na budowę albo dokonano zgłoszenia stosownie do przepisów ustawy Prawo budowlane, w odniesieniu do którego właœciwy organ nie wniósł sprzeciwu,

- dotyczšce zagospodarowania terenu niezwišzanego z wykonywaniem robót budowlanych lub polegajšcego wyłšcznie na budowie drogi rowerowej, urzšdzeń melioracji wodnych lub budowli przeciwpowodziowych.

Wójt, burmistrz lub prezydent miasta ma obowišzek opracować wykaz decyzji lokalizacyjnych, które wygasły w zwišzku z wejœciem w życie Prawa wodnego w cišgu 12 miesięcy. Następnie, wykaz ten zostanie przekazany właœciwym miejscowo organom administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego. Zostanie on także ogłoszony na stronie Biuletynu Informacji Publicznej właœciwej gminy.

Majšc na uwadze treœć opisanych wyżej regulacji wydaje się, że celem ustawodawcy było spowodowanie, że co do zasady każda decyzja lokalizacyjna wydana dla nieruchomoœci położonej na obszarach szczególnego zagrożenia powodziš na podstawie dotychczasowych regulacji, która nie została zrealizowana, miała zostać wyeliminowana z obrotu prawnego. W rezultacie inwestor, który zamierza zrealizować dane przedsięwzięcie na takim obszarze powinien uzyskać nowš decyzję, wydanš na podstawie nowych przepisów.

Wštpliwoœci budzi jednak regulacja zgodnie z którš do postępowań w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego wszczętych i niezakończonych przed dniem wejœcia w życie Prawa wodnego stosuje się przepisy dotychczasowe. Gdyby zatem inwestor złożył wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy w 2017 r., a organ wydałby decyzję jeszcze w 2017 r., to wygasłaby ona z mocy prawa 1 stycznia 2018 r. Jeœli jednak organ rozstrzygałby sprawę już w 2018 r., to decyzja musiałaby zostać wydana na podstawie dotychczasowych przepisów, lecz pozostałaby ona w mocy.

Komentarz eksperta

Martyna Robakowska, praktyka prawa ochrony œrodowiska kancelarii Wardyński i Wspólnicy

Zmiany dotyczšcego inwestowania na obszarach szczególnego zagrożenia powodziš niewštpliwie przyczyniš się do bardziej kompleksowej realizacji ochrony przeciwpowodziowej. Mimo że obligatoryjne ujawnienia tych obszarów w dokumentach planistycznych, w tym w decyzjach lokalizacyjnych, i koniecznoœć uzgodnienia ich projektów z organem Wód Polskich wpłynš na wydłużenie postępowań planistycznych, wydaje się to krokiem w dobrym kierunku. Sposób zagospodarowania takich obszarów będzie bowiem ustalany bardziej systemowo, a nie, tak jak to miało miejsce do tej pory, incydentalnie, poprzez wydawanie konkretnych decyzji zwalniajšcych z zakazów ustanowionych w Prawie wodnym.

Odmowa uzgodnienia projektu dokumentu planistycznego

Decyzję takš organy Wód Polskich wydadzš, gdy planowana zabudowa lub planowane zagospodarowanie terenu położonego na obszarze szczególnego zagrożenia powodziš:

- narusza ustalenia planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza,

- narusza ustalenia planu zarzšdzania ryzykiem powodziowym,

- stanowi zagrożenie dla ochrony zdrowia ludzi, œrodowiska i dóbr kultury wpisanych do rejestru zabytków,

- narusza funkcjonowanie infrastruktury krytycznej,

- utrudnia zarzšdzanie ryzykiem powodziowym.