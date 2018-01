Sąd podtrzymał grzywnę dla Gronkiewicz-Waltz za niestawiennictwo przed komisją weryfikacyjną

Wojewódzki Sšd Administracyjny w Warszawie utrzymał karę w wysokoœci 3 tys. zł nałożonš na Hannę Gronkiewicz Waltz za niestawiennictwo przed Komisjš Weryfikacyjnš.

30 sierpnia 2017 roku Komisja Weryfikacyjna ukarała Hannę Gronkiewicz - Waltz grzywnš w wysokoœci 3000 zł za niestawiennictwo na rozprawie.

Poniżej dalsza częœć artykułu

Wojewódzki Sšd Administracyjny w Warszawie postanowieniem z 11 stycznia 2018 r. (sygn. akt I SA/Wa 1866/17) odrzucił skargę Prezydent Warszawy na to postanowienie.

W uzasadnieniu postanowienia sšd wskazał, że niewštpliwie stronš postępowania prowadzonego przez Komisję jest gmina, a podmiotem reprezentujšcym gminę na zewnštrz jest natomiast Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy. Osobš piastujšcš obecnie tę funkcję jest Hanna Gronkiewicz-Waltz.

Jak czytamy w komunikacie na stronie WSA, w charakterze strony (tj. gminy) na rozprawę przed Komisjš w dniu 30 sierpnia 2017 r., została wezwana Hanna Gronkiewicz-Waltz - jako prezydent, czyli jej organ wykonawczy. Wobec jej niestawiennictwa, komisja ukarała grzywnš Hannę Gronkiewicz-Waltz jako piastuna organu wykonawczego gminy.

Sšd podkreœlił, że podmiotem ukaranym grzywnš jest konkretna, wskazana z mienia i nazwiska, osoba fizyczna będšca aktualnie piastunem organu wykonawczego gminy i to ta osoba fizyczna, czyli Hanna Gronkiewicz-Waltz, jako posiadajšca interes prawny i, co oczywiste, zdolnoœć sšdowš, winna być stronš skarżšcš w tej sprawie.

WSA zwrócił jednoczeœnie uwagę, że w kontrolowanej sprawie mamy do czynienia z innš sekwencjš podmiotowš niż miało to miejsce np. w sprawie zakończonej wyrokiem z 13 listopada 2017 r. (sygn. akt I SA/Wa 1348/17). Wówczas podmiotem ukaranym był „prezydent miasta stołecznego Warszawy", a więc nieposiadajšcy zdolnoœci sšdowej organ osoby prawnej - a nie: wskazany z imienia i nazwiska piastun tego organu, jak ma to miejsce w opisywanej sprawie.