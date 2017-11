Tatuaż dla diabetyków

Tej chorobie lepiej zapobiegać niż ją leczyć. Dzięki wynalazkowi amerykańskich naukowców stanie się to o wiele prostsze i bezbolesne.

Cukrzyca jest jedną z najpowszechniejszych chorób cywilizacyjnych. Według WHO w 1985 r. na cukrzycę chorowało około 30 mln ludzi na świecie. Dziesięć lat później liczba ta wzrosła do 135 mln. Prognozy mówią, że w 2030 roku cukrzycą dotkniętych będzie 366 mln osób.

W przebiegu choroby bardzo ważne jest monitorowanie poziomu cukru we krwi. Może to uchronić przed wieloma ciężkimi powikłaniami. Aby choroba nie postępowała, nie wystarczy opieka diabetologa, pacjent musi zachować dietę, utrzymać aktywność fizyczną, a kontrola poziomu glukozy jest niezbędna, aby dobrać odpowiednie dawki leków i ewentualnie insuliny.

Poniżej dalsza część artykułu

Pomiaru można dokonać samodzielnie za pomocą glukometru. Jednak ma to pewne ograniczenia. Badanie pokazuje jednostkowe pomiary – nie ciągłe, czyli wiedza jest fragmentaryczna, a prócz tego trzeba nakłuwać palec, aby pobrać kroplę krwi do badania.

Badacze z Massachusetts Institute of Technology (MIT) postanowili zaradzić tym ograniczeniom i rozpoczęli opracowywanie inteligentnego tuszu do ciągłego monitorowania poziomu cukru we krwi. Korzyści, które może przynieść technologia, to monitorowanie poziomu glukozy i płynów bez konieczności pobierania krwi, bez jakichkolwiek urządzeń oraz w trybie ciągłym. Aktywny biologicznie barwnik działa poprzez interakcję z płynem śródmiąższowym ciała, zmieniając kolor z zielonego na brązowy wraz ze wzrostem stężenia glukozy. Zespół badawczy opracował również zielony atrament, którego intensywność rośnie wraz ze wzrostem stężenia sodu, wskazując na odwodnienie.

Używając fragmentów skóry wieprzowej, badacze wykonali kilka prostych tatuaży, aby dowiedzieć się, jak farba drukarska zmienia się w odpowiedzi na różne znaczniki biologiczne. Naukowcy musieli się upewnić, że barwnik nie blaknie, oraz że nie przenika do otaczających tkanek. Obecnie tatuaż może być stosowany na wiele różnych sposobów, zarówno do stałych tatuaży dla schorzeń przewlekłych, jak i tymczasowych do krótkotrwałego monitorowania szpitalnego. Aby uczynić kontrolę jeszcze mniej uciążliwą, atrament może być niewidoczny w normalnych warunkach, stając się widoczny tylko pod pewnymi rodzajami światła, pochodzącymi na przykład z ekranu smartfona.

Monitorowanie zdrowia w czasie rzeczywistym może być przydatne nie tylko dla chorych na cukrzycę, ale również dla sportowców narażonych na odwodnienie i astronautów podczas misji w kosmosie.

Badacze chcieliby, aby atrament wrażliwy biologicznie stał się inspiracją dla artystów i naukowców. Liczą też na rozpoczęcie dyskusji np. o publicznym informowaniu o stanie swojego zdrowia.