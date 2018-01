Na Pacyfiku jak na Marsie

Czy nowa wyspa w archipelagu Tonga może być podobna do tych, które kiedyœ powstały na Czerwonej Planecie?

Na bezludnej wysepce Hunga Ha'apai w archipelagu Tonga 20 grudnia 2014 r., po pięcioletniej przerwie, obudził się wulkan. Wysepka leży 65 km na południowy zachód od stolicy Nuku'alofa (Tonga to państwo na południowym Pacyfiku, między Nowš Zelandiš i Hawajami).

Poniżej dalsza częœć artykułu

Lawa i popioły wydobywały się najpierw starym kraterem, ale wkrótce powstał nowy, podwodny. Utworzył on wysepkę o wysokoœci 100 m, długoœci 2 km i 1 km szerokoœci.

Wulkaniczny osesek walczy o przetrwanie

Narodziny wyspy obserwowali najpierw naukowcy z Nowej Zelandii. Przekazali oni władzom Tonga informacje, że co pięć minut z krateru wylatujš na wysokoœć 400 m kamienie i popiół. Powoduje to duże zniszczenia na pobliskich wysepkach.

Obecnie jednak ważniejsze od tych komunikatów stały się obserwacje, jakich dokonujš na „oceanicznym noworodku" badacze z NASA. Nowa wysepka być może podobna jest do dawnych wysp na Marsie. Naukowcy liczš na to, że poznanie mechanizmu jej powstawania pomoże zrozumieć potencjalny proces formowania się życia na Czerwonej Planecie.

Poczštkowo nie brakowało uczonych, którzy przewidywali, że nowa wysepka – produkt wyrzucania z wnętrza ziemi ogromnej masy skał i popiołów – pogršży się w oceanie po kilku miesišcach. Matt Watson, profesor na Uniwersytecie w Bristolu przekonywał, że nowa ziemia jest niestabilna i podatna na fale oraz pršdy morskie. „To przez fragmentację magmy, gdy małe kawałki skał nakładajš się na siebie, tworzšc nowš wyspę" – powiedział w rozmowie z BBC.

Jednak skrawek lšdu okazał się odporny na niszczycielskš siłę fal, choć jeszcze w maju 2016 roku jego zniknięcie wydawało się przesšdzone – intensywna erozja doprowadziła do otwarcia krateru wewnštrz wysepki. Otaczajšcy jš pas piasku zapobiegł jej zatopieniu przez fale. Potem zaczęła się ona stabilizować.

Według pierwszych analiz nastšpiło to pod wpływem konsolidacji materiału wyrzucanego przez wulkan w jednolitš, zwartš skałę, nazywanš przez geologów tufem wulkanicznym.

Najnowsze badania wskazujš, że wysepka powinna istnieć od 6 do 30 lat. Dlatego jest ona nieustannie œledzona przez satelitę, który z dużš dokładnoœciš rejestruje wszelkie zmiany fizyczne, rozmiary, i kształt.

Doskonałe warunki do rozwoju życia

Dr Jim Garvin z NASA podkreœla, że powstanie wysepki stwarza wyjštkowš okazję do przeœledzenia procesu wkraczania na niš życia. Badacz przypomina na łamach pisma „Huffington Post", że wiele wskazuje na to, iż na Marsie istniało wiele podobnych wysp wulkanicznych, które zapewne w momencie powstawania otaczała woda.

Owe dawne marsjańskie wyspy pochodzenia wulkanicznego sš miejscami wyjštkowo interesujšcymi dla naukowców poszukujšcych œladów życia na tej planecie. Były miejscami niezwykle zasobnymi w substancje mineralne, wydobywajšce się z wnętrza globu podczas erupcji. Poza tym powstawaniu, a następnie rozwojowi życia właœnie w tych miejscach mogły sprzyjać ciepło i duża wilgotnoœć.

– Wyspy wulkaniczne to jedne z najprostszych form terenu. Naszym celem jest ustalenie, jak zmienia się krajobraz wyspy, w szczególnoœci jej rozmiary. Do tej pory mieliœmy jedynie kilka okazji do podobnych badań. To pierwszy krok do zrozumienia tempa erozji tego typu geologicznych tworów oraz do odkrycia, dlaczego akurat ta wyspa istnieje dłużej, niż większoœć naukowców się spodziewała – powiedział Jim Garvin z Goddard Space Flight Center NASA.

Badacz dodał, że nasza wiedza o wielu zjawiskach na Marsie opiera się na doœwiadczeniu i odpowiednim interpretowaniu zjawisk zachodzšcych na Ziemi. – Wydaje nam się, że na Marsie wybuchały wulkany w czasie, gdy istniały tam duże obszary wodne. Możemy być w stanie wykorzystać wiedzę zdobytš podczas badań Hunga Ha'apai do sprawdzenia, czy na Marsie istniejš podobne struktury – podkreœla naukowiec.

masz pytanie, wyœlij e-mail do autora: k.kowalski@rp.pl