Remont piramidy na Mazurach

Mazurskie nadleśnictwo Czerwony Dwór ogłosiło przetarg na przeprowadzenie remontu i konserwacji zabytkowej piramidy w Rapie. Na ratowanie tej unikatowej budowli przeznaczono milion złotych z Funduszu Leśnego.

W lesie pod wsią Rapa koło Gołdapi na Mazurach stoi niewielka kwadratowa kaplica grobowa zwieńczona wysokim dachem w kształcie piramidy. Jest to jeden z najbardziej osobliwych zabytków Mazur. Znajdują się w niej trumny ze zmumifikowanymi ciałami członków rodziny von Fahrenheit, która miała nieistniejący już dziś majątek w oddalonych o 2 kilometry Małych Bejnunach. W latach 70. XX wieku, gdy w pobliskim PGR zdychały krowy, pozbawiono mumie głów, co miało zapobiec chorobie bydła. W związku z tym, Nadleśnictwo Czerwony Dwór zamurowało wejście do grobowca, wstawiono wtedy także kraty w okna.

W 2015 roku ekipa archeologów z Uniwersytetu Warszawskiego weszła do piramidy w Rapie: -- Na ziemi porozrzucane były szczątki ludzkie, niektóre trumny były mocno uszkodzone. Uporządkowanie trumien i szczątków pozwoliło na ustalenie, że we wnętrzu piramidy pochowanych jest pięcioro dorosłych — w tym trzy ciała są zmumifikowane — i dwoje dzieci. Dotąd sądzono, że we wnętrzu spoczywa jedno dziecko, trzyletnia córka budowniczego piramidy Johanna Friedricha Wilhelma von Fahrenheit. Nie wiadomo, kim jest drugie dziecko — powiedział wtedy Janusz Janowski z Pracowni Skanerów 3D Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Naukowcy ustalili, że budowniczy piramidy w Rapie był spokrewniony z gdańszczaninem Fahrenheitem, twórcą skali termometrycznej, był on stryjecznym dziadkiem budowniczego piramidy.

Dotychczas przyjmowano, że piramidę w Rapie zbudowano około 1808 roku, a kształt budowli wynikał z fascynacji budowniczego kulturą Egiptu. Jednak można przypuszczać, że budynek powstał około 1795 roku, natomiast kształt budowli nie wynika z fascynacji jej budowniczego Egiptem, lecz masonerią, ten typ budowli pojawiał się w symbolice wolnomularskiej.

Nadleśnictwo od trzech lat próbowało zdobyć pieniądze na przeprowadzenie takich prac, ale jako państwowa jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej nie mogło skorzystać z programów Unii Europejskiej. Nie udało się również uzyskać dofinansowania w konkursie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, ani wsparcia od lokalnych samorządów, organizacji pozarządowych czy osób prywatnych.