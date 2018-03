Woda ze ścieków uzupełni światowe zasoby wody

Badacze z University of California w Riverside, przeprowadzili niedawno badania porównujšce smak wody kranowej, butelkowanej i tej pochodzšcej z recyklingu. Kranówka jest najmniej smaczna.

Według Œwiatowej Organizacji Zdrowia (WHO) w samej Europie ponad 100mln, a na œwiecie ponad miliard ludzi nie ma dostępu do czystej wody pitnej.

Poniżej dalsza częœć artykułu

Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) ostrzega, że zapotrzebowanie na wodę pitnš wzroœnie o 55% do 2050 roku. Wynika to z gwałtownego rozwoju urbanizacji, przemysłu, rolnictwa, a przede wszystkim wzrostu iloœci mieszkańców Ziemi. Dodatkowym czynnikiem niekorzystnym jest ocieplenie klimatu i katastrofalne zmiany w pogodzie, które za sobš pocišga.



Problem z dostępem do czystej wody pitnej zaczyna być coraz bardziej palšcy. Na tym tle pojawiajš się różne koncepcje zwišzane z wprowadzeniem do obiegu wody pochodzšcej z recyklingu czyli oczyszczonych œcieków, aby w ten sposób zwiększyć iloœć dostępnych wód gruntowych. Jednak konsumenci podeszli do owych prób ze sceptycyzmem wywołanym odrazš. Naukowcy uważajš, że trzeba oswoić użytkowników z wodš pochodzšcš z oczyszczania, ponieważ jest ona ważnym Ÿródłem płynu teraz i w przyszłoœci.



Œcieki sš oczyszczane przy użyciu odwróconej osmozy, a bezpieczeństwo wody jest pod stałym nadzorem. Preferowanš technologiš, wprowadzajšcš oczyszczone œcieki do systemu, jest poœrednie ponowne użycie wody do picia zwane IDR (indirect potable reuse). Polega ono na wprowadzenie oczyszczonych płynnych odpadów do zasobów wód gruntowych, gdzie wpływajš do systemu wody pitnej. W Kalifornii już szeœć punktów poboru wody używa technologii IDR. Badania wykazały, że technologia ta usuwa praktycznie wszystkie zanieczyszczenia. Nikt jednak nigdy nie badał smaku tej wody.



W badaniu wzięło udział 143 osoby, którym zlecono porównanie wody poddanej obróbce IDR, konwencjonalnej wody z kranu i butelkowanej dostępnej w handlu. Wody były prezentowane w jednakowych naczyniach i były nieoznakowane. Po degustacji oceniano smak próbek, zapach i kolor. Naukowcy uwzględnili różnice wynikajšce ze percepcji smaku oraz charakteru osób badanych (otwartoœć, neurotyzm itp.).



Na poczštku badacze postawili hipotezę, że te trzy wody uzyskajš jednakowy wynik. W rzeczywistoœci jedna z nich jest mniej preferowana. Okazało się, że zwyczajna woda z kranu, czyli woda gruntowa, smakowała testerom mniej niż butelkowana, czy ta pochodzšca z recyklingu. Zespół uważa, że butelkowana i IDR majš podobny smak bo proces ich uzdatniania jest niezwykle podobny, natomiast kranówka może często mieć domieszki smaków, których ludzie nie lubiš. Wody filtrowane w procesie odwróconej osmozy sš pozbawiane wielu składników mineralnych, dostępnych w wodzie gruntowej. Innš niespodziankš jest to, że kobiety dwa razy częœciej niż mężczyŸni preferowały wodę butelkowanš. Panie majš silniejszš reakcję obrzydzenia niż mężczyŸni, co oznacza, że ich reakcje na smaki, które im się nie podobajš, sš bardziej skrajne.



Badanie pozwoli ocenić, jacy ludzie będš skłonni pić wodę pochodzšcš ze œcieków, a których trzeba będzie specjalnie przekonywać oraz jaka forma promocji pozwoli zachęcić przeciwników.