Bardzo stary włochaty malec

Naukowcy badajš kilkumiesięcznego nosorożca, który żył 34 000 lat temu.

Zwłoki malca znalazł przypadkiem w Rosji na Syberii myœliwy Aleksander Bondarew, przez bliskich nazywany zdrobniale Sasza, i tak właœnie nazwano zwierze znalezione w wiecznej zmarzlinie. Malec żył zaledwie siedem miesięcy, miał 80 cm wysokoœci i 150 cm długoœci.

Poniżej dalsza częœć artykułu

Z naukowego punktu widzenia, znalezisko jest bardzo cenne, dzięki niemu naukowcy dowiedzš się wiele o fizjologii, morfologii tego wygasłego gatunku. Naukowcy z Rosyjskiej akademii nauk zaprosili do współpracy amerykańskich specjalistów z Muzeum w Hot Springs w Południowej Dakocie. Zespołem badajšcym Saszę kieruje dr Olga Potapowa pracujšca na co dzień w Muzeum w Hot Springs, w jego oddziale paleontologicznym Mammouth Site.



Znalezione szczštki najpierw starannie oczyszczono, spod szarawego błota wyłoniła się jasna, żółtawa sierœć. Okazało się, że zachował się pysk, nozdrza, jedno oko i jedno ucho. Nie wiadomo, jakiej płci był malec nosorożca włochatego (Coelodonta antiquitatis).



Nie wiadomo, w jakich okolicznoœciach zwierzę straciło życie.



Nosorożce włochate nie przekroczyły Beringii (obecnie Cieœnina Beringa), lšdowego pomostu łšczšcego w epoce lodowej Azję z Alaskš. Inne gatunki - mamuty, renifery, bizony stepowe - przewędrowały w tym czasie z Azji do Ameryki Północnej. Czy powodem było skrajne przystosowanie nosorożców włochatych do syberyjskiego ekosystemu? A jednak nie zapewniło to gatunkowi przetrwania.



Jedna z teorii, jako powód końca gatunku, podaje intensywne polowania na te zwierzęta, co miało doprowadzić najpierw do drastycznego zmniejszenia populacji, i w następstwie tego do ograniczenia puli genetycznej w obrębie nielicznej i wcišż malejšcej populacji.



Jednak najnowsze badania nad kopalnym DNA wykazujš, że populacja nosorożców włochatych malała na długo przed pojawieniem się ludzi na kontynencie azjatyckim.