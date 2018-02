Urlop dla poratowania zdrowia dla nauczycieli po zmianach - wyjaśnienia MEN

Ministerstwo Edukacji Narodowej opublikowało informacje o zmianach w zasadach urlopu dla poratowania zdrowia dla nauczycieli.

Ministerstwo Edukacji Narodowej informuje, że w zwišzku z nowelizacjš ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela urlop dla poratowania zdrowia udzielany jest nauczycielowi w celu leczenia:

• choroby zagrażajšcej wystšpieniem choroby zawodowej lub

• choroby, w której powstaniu czynniki œrodowiska pracy lub sposób wykonywania pracy mogš odgrywać istotnš rolę.

Relacje zachodzšce między stanem zdrowia a warunkami pracy nie dotyczš tylko chorób zawodowych, lecz także chorób o przyczynach wieloczynnikowych, wœród których sš również czynniki œrodowiska pracy i pod ich wpływem choroby podlegajš niekorzystnym modyfikacjom. Do chorób zwišzanych z pracš można zaliczyć wybrane choroby układu ruchu, układu kršżenia, układu oddechowego, układu pokarmowego, choroby psychiczne, choroby skóry, cukrzycę i niektóre choroby nowotworowe (Opinia Konsultanta Krajowego w dziedzinie medycyny pracy)

Nauczyciel:

• Składa do dyrektora szkoły wniosek o wydanie skierowania na badania lekarskie w celu wydania orzeczenia lekarskiego o potrzebie udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia (uwaga: nauczyciel nie uzasadnia wniosku – nie jest zobowišzany do informowania we wniosku, z jakiego powodu ubiega się o urlop dla poratowania zdrowia),

• Ma prawo odwołania od orzeczenia lekarskiego; odwołanie wraz z uzasadnieniem wnoszone jest na piœmie za poœrednictwem lekarza, który wydał orzeczenie.

Dyrektor Szkoły:

• Udziela nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia na podstawie orzeczenia lekarskiego,

• Na wniosek nauczyciela, ma obowišzek wydania skierowania na badania lekarskie, po sprawdzeniu czy nauczyciel spełnia warunki formalne do uzyskania prawa do urlopu, tj. czy: 1. posiada wymagany staż pracy – co najmniej 7 lat, 2. zatrudniony jest w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreœlony, 3. przepracował nieprzerwanie co najmniej 7 lat w szkole w wymiarze nie niższym niż 1 obowišzkowego wymiaru zajęć, a w przypadku przerwania zatrudnienia, podjšł zatrudnienie nie póŸniej niż w cišgu trzech miesięcy,

• ma prawo odwołania od orzeczenia lekarskiego; odwołanie wraz z uzasadnieniem wnoszone jest na piœmie za poœrednictwem lekarza, który wydał orzeczenie,

• odwołuje nauczyciela z urlopu dla poratowania zdrowia w przypadku stwierdzenia, że w trakcie korzystania z urlopu dla poratowania zdrowia nauczyciel kontynuuje bšdŸ nawišzał stosunek pracy lub kontynuuje bšdŸ podjšł innš działalnoœć zarobkowš,

• udziela urlopu dla poratowania zdrowia na leczenie uzdrowiskowe lub rehabilitację uzdrowiskowš, na podstawie potwierdzonego skierowania,

• wydaje skierowanie na badania kontrolne przed powrotem nauczyciela do pracy, w przypadku urlopu dla poratowania zdrowia dłuższego niż 30 dni.

Lekarz medycyny pracy:

• Orzeka o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia,

• Przekazuje odwołanie od orzeczenia, złożone przez uprawnione osoby, podmiotowi właœciwemu do rozpatrzenia odwołania.

Rozwišzania dotyczšce:

• udzielania urlopu dla poratowania zdrowia na podstawie orzeczenia lekarskiego,

• uprawnienia nauczyciela i dyrektora szkoły do odwołania od orzeczenia,

• odwołania z urlopu w przypadku podjęcia zatrudnienia przez nauczyciela w trakcie trwania urlopu regulowane były w ustawie – Karta Nauczyciela przed wejœciem w życie ostatniej nowelizacji.