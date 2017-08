Weinberg wciąż niepoznany do końca

Jednym z utworów Mieczysława Weinberga nagranych na tym albumie, wydanym przez znaną firmę niemiecką EMC, jest Kwintet fortepianowy op. 18. Usłyszymy go także podczas Festiwalu „Chopin i jego Europa".

Kwintet powstał w momencie, gdy po licznych perypetiach wojennych, które zmusiły Weinberga do wędrówki z Polski aż do Taszkientu, kompozytor dotarł wreszcie w 1943 roku do Moskwy. Stało się to możliwe dzięki wstawiennictwu Dymitra Szostakowicza, który docenił wyjątkowy talent przybysza z Warszawy.

Lata 1943–1945 to czas, który Weinberg poświęcił przede wszystkim na komponowanie muzyki kameralnej. Wśród utworów powstałych wówczas szczególnie ciekawy jest właśnie pięcioczęściowy Kwintet fortepianowy op. 18. Widać w nim pewne wpływy przyjaciela i mentora Weinberga, jakim był dla niego Szostakowicz (rozbudowane, dominujące scherzo). W przeciwieństwie jednak do innych kompozycji pisanych pod koniec II wojny światowej jego muzyka nie ma charakteru refleksyjnego czy lamentacyjnego. Jest pełna energii i dynamiki.

Znakomity skrzypek Gidon Kremer, który niedawno obchodził 70. urodziny, od dawna fascynuje się twórczością Mieczysława Weinberga. – Jego muzyka jest rodzajem pamiętnika z najbardziej dramatycznych zdarzeń XX wieku – mówi. – Weinberg to dla mnie źródło nieograniczonej inspiracji.

Album z jego utworami można traktować jako podwójny prezent jubileuszowy: dla samego 70-latka, Gidona Kremera, ale także dla Kremeraty Baltiki, którą założył on 20 lat temu. W 1997 roku zaprosił do współpracy 23 młodych muzyków z Litwy, Łotwy oraz Estonii i tak powstał jeden z najlepszych zespołów kameralnych Europy. Jubileuszowy rok Kremerata Baltica uczciła długą trasą koncertową, najpierw po USA i Kanadzie, a następnie po Europie.

Kwintet Weinberga usłyszymy – tak jak i na płycie – w wersji Gidona Kremera i perkusisty Andreia Puskareva rozpisanej na orkiestrę kameralną, uzupełnioną o instrumenty perkusyjne. Gościem zespołu Kremera będzie doskonale znana polskiej publiczności Yulianna Avdeeva.

Zwyciężczyni Konkursu Chopinowskiego sprzed siedmiu lat z każdym rokiem potwierdza, że jest pianistką poszukującą ambitnych wyzwań artystycznych. Stąd w obszarze jej zainteresowań jest również muzyka kameralna grywana z najlepszymi partnerami.

Muzyki Chopina również nie zabraknie podczas tego festiwalowego wieczoru. Yulianna Avdeeva zagra bowiem także Koncert f-moll, ale w nieco innym opracowaniu, dokonanym przez Evgenya Sharlata na tak kameralny zespół jak Kremerata Baltica.