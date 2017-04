Nie tylko Penderecki

Kiedy mam prawo do pierwszego urlopu?

Rz: Czy polscy kompozytorzy muzyki współczesnej są w naszym kraju znani?

Adam Suprynowicz: Myślę, że najbardziej rozpoznawalny jest Krzysztof Penderecki. Właściwie ma on status gwiazdy. Od czasu do czasu jego nazwisko pojawia się nawet na portalach plotkarskich. Poza nim Polacy raczej nie znają innych twórców. A warto zaznaczyć, że mamy doskonałych kompozytorów, ale muzyka współczesna na całym świecie funkcjonuje w dość zamkniętym kręgu – głównie na festiwalach.

Nie w filharmonii?

Muzyka współczesna raczej tam nie pasuje. Koncerty często odbywają się za to w teatrach czy galeriach sztuki i tam nowa muzyka świetnie się odnajduje. Zwykle na takich koncertach są komplety widzów. Granie nowych utworów wymaga też specyficznych umiejętności. Dlatego ich wykonywanie powierza się często wyspecjalizowanym zespołom, a nie tradycyjnej orkiestrze. Poza tym publiczność filharmoniczna jest estetycznie konserwatywna i dyrektorzy filharmonii boją się, że słuchacz od nich odejdzie.

Co mogłoby jeszcze pomóc?

Szersza edukacja. Filharmonie wykonują ogromną pracę w tym zakresie, organizując chociażby spotkania z twórcami. Media także mogłyby bardziej zainteresować się tym, co jest misyjne, a nie tylko popularne. Ale muszę zaznaczyć, że sytuacja polskiej muzyki współczesnej nie jest zła. Wystarczy wspomnieć tutaj „Czarodziejską górę" Pawła Mykietyna, na którą nie można było dostać biletów. Jak widać, kluczowe jest znalezienie i zainteresowanie odbiorcy.

Jak polscy kompozytorzy są przyjmowani za granicą?

Obecnie rozpoznawalność naszych artystów jest bardzo duża. Szczególnie w środowisku festiwali muzyki współczesnej. Zagraniczni słuchacze znają oczywiście Pendereckiego i nieżyjącego już Witolda Lutosławskiego. Do tego wspomniany przeze mnie Paweł Mykietyn, który otrzymał kilka nagród, również za muzykę filmową. Poza tym mamy bardzo silną grupę młodszych kompozytorów, m.in. Wojtka Blecharza czy Agatę Zubel, która ostatnio napisała utwór symfoniczny dla filharmonii w Los Angeles. To osoby, które są stale obecne w międzynarodowym obiegu. To dzięki nim polska muzyka współczesna ma bardzo wysoką pozycję.