Lament rockmana

Trzeci album Jacka White'a to piekielna dawka bluesa, gospel i elektroniki.

Jack White, dziœ najsławniejszy na œwiecie rockman z polskimi korzeniami, jest szczególnie złożonš postaciš showbiznesu, jego biografia i kariera stanowi wielkš szaradę. Dlatego można powiedzieć, że ten jeden z najbardziej nieoczywistych muzyków nagrał najbardziej niejednoznacznš płytę w swoim dorobku. Chciał na niej pomieœcić więcej niż na poprzednich albumach.

Bioršc pod uwagę wieloœć stylistyk – rock, blues, elektronika, gospel, funky, hip-hop, muzyka ekperementalna – przypomina się wielogatunkowy koktajl z „Białego Albumu" The Beatles. Istnieje nawet dalekie, ale piękne personalne połšczenie między płytami liverpoolskiej czwórki i White'a. Zagrała u niego basistka Charlotte Kemp Muhl, prywatnie muza i partnerka Seana Lennona, syna Johna.

Muzyczna œmietanka

Intrygujšcych muzycznych spotkań w studiu było zresztš więcej. Chórzystka Regina McCrary œpiewała wiele lat w zespole Boba Dylana. Louis Cato to perkusista Marcusa Millera, Johna Scofielda, grał też z Beyonce. White i tym razem działał więc zgodnie ze swojš naczelnš zasadš: „być ekscentrycznym i tworzyć piękne rzeczy, o których ludzie będš chcieli rozmawiać".

Kolekcjonowanie pięknych doœwiadczeń, nie może dziwić u artysty, którego ulubionym filmem jest arcydzieło Orsona Wellesa „Obywatel Kane". Jego bohater, medialny gigant, kolekcjonował w swoim skarbcu Xanadu intrygujšce pamištki. W życiu White'a też wszystko musi być wyjštkowe, designerskie, tak jak kupiony niedawno dom zaprojektowany przez samego George'a Nelsona, amerykańskiego guru modernizmu.

Muzyk nabył go zaocznie. – Domów zaprojektowanych przez George'a Nelsona nie ma przecież nazbyt wiele, nieprawdaż? – tłumaczył w wywiadzie dla „New Yorker Magazine". – Kupuję dom, ale uważam, że nikt nigdy nie może żadnego piękna posiadać na zawsze. Dlatego czuję się jak kustosz, który opiekuje się pięknem i zachowuje je dla przyszłych pokoleń.

Pewnie dlatego w sejfie White'a przechowywane jest pierwsze wydanie komiksu o Supermanie z 1938 roku, warte ponad 3 mln dolarów. – A jeœli kupuję pierwsze nagranie Elvisa Presley'a, jest to o wiele bardziej dla mnie wartoœciowe niż inwestowanie w British Petroleum – powiedział.

White od dawna jest jednym z najważniejszych wydawców płyt winylowych jako szef firmy Third Man Records. Ostatnio zakupił dla niej pierwszš nowš tłocznię płytowš wyprodukowanš w cišgu ostatnich szeœciu dekad. Third Man Records posiada w katalogu ponad 400 tytułów. Druga solowa płyta White'a „Lazaretto" rozeszła się w ponad 200 tysišcach egzemplarzy, co jest œwiatowym rekordem.

Sukces sprzedaży 3 mln czarnych kršżków White uczcił wysyłajšc w stratosferę specjalnie zaprojektowanš platformę z gramofonem. Odtwarzała ona bez przeszkód nagrania z kršżka o numerze 3 000 000, by muzyka White'a mogła być słyszana również we wszechœwiecie.

Sesja nagraniowa nowej płyty zaczęła się skromnie. White pracował w Nashville, korzystajšc z magnetofonu szpulowego, który kupił, gdy miał 14 lat za pienišdze zarobione na koszeniu trawników. Zamknšł się w skromnym pokoju. – Pomyœlałem, co by mogło być, gdybym złamał nogę i przebywał w szpitalu przez szeœć tygodni – opowiadał. – Chciałem pisać tak, jak Michael Jackson, nie grajšc na instrumentach, nie nucšc melodii, tylko wymyœlajšc je po cichu, żeby moi sšsiedzi mieli spokój.

Wybór Nashville jako miejsca sesji nagraniowej nie był przypadkowy. White unikał dotšd największych amerykańskich metropolii. Uważał, że wielomilionowa społecznoœć nie pomaga w tym, by być wyjštkowym: łatwo można stać się czyjšœ replikš. Tym razem jednak po zarejestrowaniu pierwszych wersji nagrań, złamał swoje zasady i pojechał nagrywać partie goœcinnie występujšcych artystów w Nowym Jorku i Los Angeles. To intrygujšce postaci, ale tak już czasami w życiu bywa, że ważniejsze od tego co mamy, jest to co chcieliœmy mieć bezskutecznie.

Poœrednio opowiada o tym „Over and over and over". Piosenka figurowała długo na liœcie utworów, które White miał wykonać z raperem Jayem-Z, jednym z najbogatszych i najbardziej wpływowych ludzi œwiatowego showbiznesu. Do nagrania „duetu marzeń" nigdy nie doszło, bo Jay-Z odpłynšł w sinš dal. Co prawda, White zaœpiewał piosenkę „Don't hurt yourself " z jego żonš, Beyoncé na jej płycie „Lemonade", ale to nie to samo.

Tekst „Over and over" jest znamienny: White œpiewa o Syzyfie, któremu wydaje się, że zależš od niego losy œwiata, tymczasem nie ma wpływu nawet na własne życie. Z kolei „Everybody you've ever learned" przekonuje, że jeœli chcesz mieć wszystko, nie będziesz miał nic. „What's done is done" to zaœ blues o młodym człowieku, który utracił wiarę w sens życia, kupił broń i dokonał masakry.

„Hypersophoniac" brzmi jak nowa wersja „Sympathy for the devil" The Rolling Stones. Z kolei kompozycję „Ezmeralda steals the show" zaczyna pełna pesymizmu fraza „Cóż za melancholijna magia/Zmienił mnóstwo w papkę". Nie wiadomo, czy tytułowa Ezmeralda to bohaterka powieœci Tomasza Manna „Doktor Faustus", która przypieczętowała pakt głównego bohatera – skšdinšd kompozytora – z diabłem, co skończyło się katastrofš.

Humoreska Boga

Ewidentnie dominujšcym tematem na płycie sš jednak niespełnienie i depresja. Już otwierajšcy album monumentalny blues „Connected by love" brzmi, jak lament skierowany do ukochanej, z którš główny bohater chciałby przeżyć życie od nowa, naprawiajšc to, co popsuł. Czy White ma na myœli jednš z dwóch żon? Czy jest niš Meg White, z którš założył White Stripes? Nie wiemy, ale zgodnie z tytułem ostatniej ballady, życie wydaje się humoreskš wyreżyserowanš przez Boga.

A gdy już zdamy sobie sprawę, że nic nie jest dane na zawsze, możemy starać się tylko o to, by być kustoszem piękna i przekazywać je przyszłym pokoleniom. Chociaż płyta jest nierówna, Jack White gra tę rolę idealnie.