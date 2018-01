Muzyczna zabawa z „Kandydem”

Wrocławski spektakl jest taki, jak jego kompozytor Leonard Bernstein: szalony, zaskakujšcy, pełen witalnoœci i humoru.

Tš premierš Opera Wrocławska inauguruje Rok Bernsteina, którego setna rocznica urodzin wypadnie w sierpniu. Œwiat przygotował się do hucznych obchodów przypominajšcych najpopularniejszego kompozytora amerykańskiego, swobodnie poruszajšcego się między piosenkš, musicalem a wielkš symfonikš, a także znakomitego pianisty, dyrygenta i wspaniałego popularyzatora muzyki.

W Polsce rzadko można usłyszeć utwory Bernsteina, najczęœciej w telewizyjnym starym kinie, które lubi wracać do jego „West Side Story" czy musicalu „On The Town" („Na przepustce"). „Kandyd" też był dotšd wystawiony tylko raz, w Łodzi, a jest muzycznym arcydziełem, wymykajšcym się zaszufladkowaniu. Nie wiadomo, czy to musical, operetka czy opera komiczna, ważne, że w dwóch aktach mamy dwie godziny muzycznej zabawy, żonglujšcej rozmaitymi konwencjami, od groteskowej arii najeżonej koloraturami i walca jak u Straussa, ale przeznaczonego dla szulerów, aż do szyderczych kupletów, pełnych optymizmu, choć opowiadajšcych o... syfilisie.

Orkiestra Opery Wrocławskiej pod wodzš Macieja Nałęcz-Niesiołowskiego czuje energię muzyki Bernsteina. Bez najmniejszych trudnoœci zmienia konwencje, dajšc widzowi przyjemnoœć obcowania z jednš z najlepszych interpretacji orkiestrowych ostatnich lat w naszych teatrach.

ródłem literackim „Kandyda" jest słynna powiastka Woltera. Tytułowy bohater doœwiadcza niezliczonych przygód, wędrujšc przez pół œwiata. Musi przejœć te wszystkie niedole, by nie zgubić wiary, że żyje w najlepszym ze œwiatów.

Hanna Marasz, która do tej pory pracowała jako asystentka innych reżyserów, wykreowała scenicznš opowieœć bardzo prostymi œrodkami. Bezbłędnie jednak przenosiła Kandyda z Niemiec do Lizbony, Paryża czy Buenos Aires. Œwietnie poprowadziła sceny zbiorowe, więc spektakl ma tempo i wdzięk. Gdyby jeszcze wykonawcy lepiej czuli się w mówionych dialogach, a częœć z nich potrafiła ukazać wokalny urok „Kandyda", całoœć byłaby niekwestionowanym wydarzeniem nie tylko jednego sezonu.

A tak mamy godne przypomnienie o rocznicy Leonarda Bernsteina. Za Operš Wrocławskš pójdš zaœ inni. „Kandyda" w wersji koncertowej przygotowuje Jacek Kaspszyk w Filharmonii Narodowej, a już w marcu do Warszawy na Festiwal Beethovenowski przyjedzie Krystian Zimerman, by dwukrotnie zagrać partię solowš w II Symfonii „The Age of Anxiety", Bernsteina, inspirowanej poezjš W. H. Audena.