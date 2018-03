Gala ZAiKS: Wielkie wzruszenia, wspaniali artyści

W poniedziałkowy wieczór w Teatrze Wielkim odbyła się wielka Gala Jubileuszowa 100-lecia Stowarzyszenia Autorów ZAiKS. W cišgu dwóch godzin zaprezentowano to, co najważniejsze w historii tej organizacji.

A zaczęła się ona niepozornie. W małej, modnej wówczas kawiarni „Udziałowa” spotkali się znajomi literaci, muzycy, satyrycy i konferansjerzy. Doszli do wniosku, że w jednoœci siła – i tak powstał komitet założycielski ZAiKS, który rozpoczšł starania o polepszenie sytuacji polskich twórców kultury. Sto lat póŸniej, wczorajszego wieczoru, w czasie dwugodzinnego koncertu widzowie usłyszeli ponad 70 znanych, często kultowych już piosenek w wišzankach opowiadajšcych poszczególne muzyczne dekady.

I choć formuła wydawała się karkołomna – to jednak udało się pomieœcić wiele wspomnień i wzruszeń. Szczególnie dotyczyły one specjalnie wydzielonej częœci dedykowanej Jonaszowi Kofcie, Wojciechowi Młynarskiemu, Agnieszce Osieckiej, Jerzemu Wasowskiemu, Jeremiemu Przyborze i Zbigniewowi Wodeckiemu. Wykonali je: Maryla Rodowicz, Hanna Banaszak i Stanisław Soyka. Niemilknšce brawa potwierdziły też klasę wybitnych polskich jazzmanów, którzy spotkali się na scenie, by oddać hołd Krzysztofowi Komedzie wykonujšc jego „Kattornę”. Aż żal było, że scenariusz nie przewiduje bisów, bo słuchanie grajšcych jednoczeœnie na scenie: Leszka Możdżera, Michała Urbaniaka, Zbigniewa Namysłowskiego, Wojciecha Karolaka, Tomasza Stańki – było prawdziwš ucztš.

Wręczone też zostały szczególne wyróżnienia honorujšce najwybitniejszych członków ZAiKS. Nagrody 100-lecia wręczono: Agnieszce Duczmal, Krzysztofowi Pendereckiemu, Tomaszowi Stańce, Krzysztofowi Zanussiemu, Ryszardowi Horowitzowi, Jackowi Cyganowi, Januszowi Gajosowi, Leonowi Tarasewiczowi, Wiesławowi Myœliwskiemu i Mirosławowi Bałce. Nadane zostały również honorowe członkostwa: Janowi A.P. Kaczmarkowi, Adamowi Makowiczowi, Jerzemu Maksymiukowi, Emilowi Wesołowskiemu, Janowi Kantemu Pawluœkiewiczowi, Januszowi Majewskiemu, a także nieobecnym na gali – Joannie Kulmowej i Jean-Michelowi Jarre owi. I aż żal, że była to uroczystoœć zbiorowa do tego stopnia, ze żaden z wyróżnionych nie miał szansy nawet powiedzieć: „dziękuję”.

Szefowie ZAiKS: Edward Pałłasz i Janusz Fogler przypomnieli, że uroczyste gale Stowarzyszenia honorowym patronatem obejmowali od poczštku polscy prezydenci – poczšwszy od Ignacego Moœcickiego, aż do obecnego Andrzeja Dudy. Wymieniajšc niektórych z nich – powitali obecnego na uroczystoœci Bronisława Komorowskiego, a aplauz zgromadzonych wzbudziło nazwisko Lecha Wałęsy.

Wzruszajšcy, ale i skłaniajšcy do zadumy był finał, którego tematem była młodoœć i nadzieja. Około dwustu dzieci ubranych na biało zaœpiewało piosenkę Jerzego Wasowskiego i Jeremiego Przybory „Już czas na sen”. Ostatnia zwrotka jeszcze długo dŸwięczała w uszach:

„Dobranoc, dobranoc ojczyzno

Już księżyc na czarnej lœni tacy

Dobranoc i niech Ci się przyœniš pogodni, zamożni Polacy

że luŸnym zdšżajš tramwajem, wytwornš konfekcjš okryci

i darzš uœmiechem się wzajem, i wszyscy do czysta wymyci

i wszyscy uczciwi od rana, od morza po góry, aż hen

Dobranoc, ojczyzno kochana już czas na sen”.

Tak ZAiKS wkroczył w swoje drugie stulecie.