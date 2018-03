"American Utopia": Kąśliwe piosenki rockmana

David Byrne nagrał pierwszy od 14 lat solowy album „American Utopia” i wystšpi 5 lipca na festiwalu Open’er w Gdyni.

Mało jest takich rockmanów jak założyciel The Talking Heads, którego sława wykracza daleko poza granice muzyki pop. Współpracował z gigantem œwiatowego teatru i opery Robertem Wilsonem, The Wooster Group, choreografkš Twylš Tharp, czołowš postaciš nowoczesnego tańca, autorkš choreografii do „Hair” Formana, a łšczyła ich też miłoœć.

Byrne ma na koncie takie szlagiery jak „Psycho Killer”, „She Was”, ale i Oscara za muzykę do „Ostatniego cesarza” Bertolucciego, liczne ksišżki, eksperymenty filmowe i muzyczne, nagrania z klasycznym instrumentarium i operowymi œpiewakami. Wydajšc pierwszš od „Grown Backwards” płytę, nie pozostawił wštpliwoœci co do przyszłej kariery.

Czas dojrzeć

– Widzę, co dzieje się z innymi muzykami, gdy wracajš do macierzystych zespołów i gwiazdorskich tournée, kiedy wykonujš swojej największe przeboje z przeszłoœci – powiedział David Byrne magazynowi „Rolling Stone”. – Potem jest udział w drugim comebacku, a potem następuje trzeci. Decydujšc się na takš formę muzykowania, każdy artysta przyznaje, że nie ma nic nowego do powiedzenia i wybiera ćwiczenia z nostalgii. A ja nie jestem tym zainteresowany.

Powiedział też, że czuje się komfortowo z muzykš zorientowanš na popularne rytmy, częœciowo dlatego, że jego teksty sš daleko od tego, co można usłyszeć w typowej popowej piosence. – Bardzo często rozmawiałem z wieloma artystami i tłumaczyłem im: musisz pisać o czymœ innym niż twój chłopak i twoja dziewczyna, nie masz już 18 lat, czas dojrzeć! – mówi muzyk.

O najnowszych piosenkach Byrne powiedział: – Sš szczere, a tytuł serio, wolny od utopii. Nie opisujš miejsca wyobrażonego lub niemożliwego, raczej próbujš zobrazować œwiat, w którym żyjemy i – jak mam prawo podejrzewać – wielu z nas nie jest zadowolonych z tego œwiata. Poprzez wyrażanie niezadowolenia, ale i ukrytych pragnień przypominam to, o czym często zapominamy. Wtedy rozglšdamy się dookoła i zadajemy sobie pytanie: Czy tak musi być? Czy istnieje inny sposób na życie? Interesuje mnie stawianie trudnych pytań. Słuchacze niech szukajš odpowiedzi”.

Najbardziej wartoœciowe w nowych piosenkach Byrne’a jest to, że w przeciwieństwie do innych muzyków mówišcych o niejasnoœciach zwišzanych z prezydenturš Donalda Trumpa w publicystyczny sposób Byrne stara się opisać perwersyjnoœć całej sytuacji, czyli wspierany w mediach społecznoœciowych mariaż szefa dużej korporacji z tak zwanš atrakcyjnš żonš o przeszłoœci modelki. Owocem takiego małżeństwa jest rzeczywistoœć na krawędzi politycznego thrillera i mydlanej opery, z pięknš i potworem, angażujšca emocje milionów ludzi. Ograniczajšcych się jak psy Pawłowa do mechanicznych reakcji na zewnętrzne bodŸce, bez próby refleksji nad tym, jaki jest œwiat.

Psi park rozrywki

Œpiewa więc w „Gasoline And Dirty Sheets”, że psuje to międzynarodowš atmosferę, zaœ tego rodzaju globalizm wdziera się do naszych mieszkań i domów, chcemy tego czy nie. To rodzaj politycznego odpowiednika smogu, przed którym nie uchroniš nas żadnego maski. Oddychamy każdego dnia powietrzem skażonym przez globalnš politykę.

– Oczywiœcie można się domyœlać, że stworzyłem piosenki, obserwujšc współczesny œwiat – powiedział w wywiadzie dla „Uproxx”. – Jednak nie lubię pisać na żaden temat w bezpoœredni sposób. Nawet jeœli jestem zaniepokojony sytuacjš politycznš, staram się unikać konkretów, żeby to, co robię, miało uniwersalny charakter. Nie będę ukrywał: nie mam pewnoœci, czy to skuteczny sposób działania.

Najostrzejsza jest piosenka „Dog’s Mind”: „Sędzia miał kaca/ Kiedy prezydent zajšł stanowisko/ Dlatego nie zauważył/ Kiedy spod kontroli wymknęło się wszystko/ Następnie chłopcy z mediów podziękowali prezydentowi/ A on powiedział, co majš robić/ Proponował wspólne zdjęcia/ A potem ich odesłał/ Jesteœmy psami w naszym własnym raju/ Psami w naszym własnym parku rozrywki”.

Ale Byrne nie odbiera nadziei. Œpiewa „Każdy dzień jest cudem/ Każdy dzień jest wyjštkowy/ Każdy dzień jest niezapłaconym rachunkiem/ Trzeba wymodlić sobie kolację/ I kochać się nawzajem”.

Ostatnie lata Byrne’a wypełniły nagrania z innymi artystami, wœród których był Brian Eno, St. Vincent i Fatboy Slim. Najdłużej, bo już cztery dekady, trwa współpraca z Eno, niegdyœ muzykiem Roxy Music, który od wielu lat ma opinię jednego z najbardziej twórczych poszukujšcych artystów i producentów. To on pchnšł muzykę U2 na nowe tory. Teraz jest współkompozytorem piosenki Byrne’a „Everybody’s Coming To My House”.

– Z Brianem współpracuje się znakomicie – uważa Byrne. – Mojej nowej płyty bez jego inspiracji by nie było. Nie miałem żadnych planów płytowych, ale on zaczšł przysyłać mi próbki motywów perkusyjnych. Zaczšłem odpowiadać na te muzyczne przesyłki, a on powiedział wtedy: „To już nie sš moje pomysły, to sš twoje nagrania”. I tak powstał album.

Sensacyjnie zapowiadajš się koncerty promujšce nowy album. – To będzie najambitniejsze widowisko od czasu, kiedy z The Talking Heads nakręciłem koncertowy film „Stop Making Sense” – podkreœla muzyk. Duże znaczenie ma mieć choreografia, dajšca lepsze efekty niż telebimy i pirotechnika. Połšczy dwunastoosobowy zespół, w którym znajdzie się szeœciu perkusistów i perkusjonistów. Nie powinno zabraknšć hitów „Burning Down The House” czy „Once in a Liftime”.