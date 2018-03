Swingujący Krystian Zimerman

Występ Krystiana Zimermana na inaugurację Wielkanocnego Festiwalu Beethovenowskiego to dowód, że czasami dobrze, jak wielka osobowoœć wykonawcy dominuje nad kompozytorem.

II Symfonia Leonarda Bernsteina „The Age of Anxiety”, którš Krystian Zimerman postanowił tym razem zagrać w Warszawie, nie bywa często wykonywana. I chyba wiadomo, dlaczego. Trzeba wielkiej indywidualnoœci pianistycznej, by ukazać jej wartoœć.

To nie jest zła muzyka, z mnóstwem pomysłów i zaskakujšcych rozwišzań. Zadziwia już sama forma, nie mamy do czynienia z klasycznš strukturš symfonii, a fortepian odgrywa w wielu partiach ważniejszš rolę niż orkiestra. Można wszakże odnieœć wrażenie, że to symfonia zbyt wykoncypowana, jakby Leonard Bernstein chciał w niej powiedzieć za dużo. W pištkowy wieczór w Warszawie Krystian Zimerman udowodnił, że to nieprawda.



Leonard Bernstein napisał II Symfonię w połowie XX wieku zauroczony poematem H. W. Audena „The Age of Anxiety”. W swoim dwuczęœciowym, ale rozpadajšcym się na szereg pomniejszych obrazów, utworze, próbował oddać muzykš rozważania, rozterki, refleksje bohaterów poematu oraz tytułowy wiek niepokoju. Zadanie zatem postanowił sobie karkołomne.



Krystian Zimerman przedstawił natomiast publicznoœci muzykę w stanie czystym. Znajomoœć literackiego pierwowzoru absolutnie nie była konieczna. Otrzymaliœmy natomiast pasjonujšcš narrację na przemian dramatycznš, radosnš, lirycznš lub posępnš. Każdy pojedynczy dŸwięk miał znaczenie, bo zresztš czasami Bernstein poprzestawał właœnie na jednej nucie czy akordzie fortepianu.



Ale też Leonard Bernstein jak typowy Amerykanin wiedział, że trzeba również publicznoœć olœnić, porwać, dlatego pod koniec swej II Symfonii dał oszałamiajšcš swingowš wariację fortepianowš (ten epizod nosi tytuł „Masque”). To niemal jazz w stanie czystym, rozpisany na klasyczne trio: fortepian, perkusja (tu w urozmaiconym orkiestrowym zestawie) oraz jeden kontrabas jako instrument rytmiczny. A Krystian Zimerman w tym momencie szalał przy klawiaturze jak rasowy jazzman.



Tak oto II Symfonia „The Age of Anxiety” objawiła się jak utwór mozaikowy, różnorodny i intrygujšcy. Wymaga tylko wielkie kreacji wykonawczej i takš publicznoœć otrzymała na inaugurację Wielkanocnego Festiwalu Beethovenowskiego, nie tylko za sprawš Krystiana Zimermana. Œwietnym partnerem pianisty była dyrygent Jacek Kaspszyk, perfekcyjnie dialogujšcy z solistš oraz cała orkiestra Filharmonii Narodowej, bo wiele instrumentów ma tu zadania indywidualne.



W pierwszej częœci wieczoru zaplanowano natomiast słynne dzieło patrona festiwalu – III Symfonię „Eroica”. Interpretacja Jacka Kaspszyka i orkiestry Filharmonii Narodowej była bardzo staranna, bogata w niuanse, choć żałuję, że częœć druga III Symfonii Beethovena dziwnie została pozbawiona dramatyzmu, za to snuła się zbyt spokojnie.



Nie zabrakło jednak tego wieczoru wielkiej muzyki i to ona zwyciężyła. Na szczęœcie, bo przecież Krystian Zimerman miał pomysł, by dodać do występu swe nieustajšce pretensje o nierozliczenie swych dawnych tras koncertowych w Polsce organizowanych przez zupełnie kogoœ innego.