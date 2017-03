Robbie Williams: Mogę reprezentować Rosję na Eurowizji

Kiedy mam prawo do pierwszego urlopu?

Fragmenty rozmowy z muzykiem ukazały się w pierwszym kanale rosyjskiej telewizji. Robbie Williams przyznał, że jest wielkim fanem konkursu Eurowizji i ze swoją żoną z ogromnym zainteresowaniem obserwują rywalizację artystów.

Brytyjczyk przyznał, że mógłby w takim konkursie reprezentować Rosję. - Śmiało, razem możemy wygrać - powiedział do telewidzów. Po chwili Williams dodał, że jego menedżer pewnie łapie się za głowę, gdy to słyszy.

Muzyka pochwalił również na antenie występ Siergieja Łazariewa, który w zeszłym roku na konkursie Eurowizji zajął trzecie miejsce. W ubiegłym roku ukazał się nowy album artysty. Na płycie znalazła się piosenka "Party Like a Russian". Rosjanie zarzucili artyście, że stereotypowo przedstawił ich naród.

W 2016 roku w finale 61. Konkursu Piosenki Eurowizji w Sztokholmie zwyciężyła reprezentująca Ukrainę tatarska piosenkarka Jamala. Polak Michał Szpak zajął ósme miejsce wśród wykonawców z 26 państw.

Pochodząca z zaanektowanego przez Rosję Krymu tatarska piosenkarka zaśpiewała piosenkę własnego autorstwa "1944", poświęconą stalinowskiej deportacji jej narodu. Rosja bezskutecznie domagała się dyskwalifikacji tego utworu, skarżąc się na jego polityczny wydźwięk.

Ukraina zdobyła w głosowaniu jury oraz widzów łącznie 534 punkty, co oprócz zwycięstwa dało jej prawo do organizacji Eurowizji w 2017 roku. Drugie miejsce zajęła artystka z Australii Dami In (511 punktów), trzecie - Rosjanin Siergiej Łazariew (491 punktów).

Konkurs Eurowizji zapoczątkowano w 1956 roku, wzorując się na włoskim festiwalu San Remo.