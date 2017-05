Szaloną Noc Muzeów czas zaczynać

Nocy Muzeów nie trzeba reklamować, co roku dołącza do niej coraz więcej instytucji. Tego wieczoru można zwiedzać bezpłatnie tysiące muzeów, zamków, historycznych obiektów i innych instytucji. Na ulicach panuje atmosfera wielkiego kulturalnego pikniku. Na pewno do wydarzenia warto dołączyć, bo jest to niepowtarzalne przeżycie.

W Warszawie zaufaj syrenom znad Wisły

W stolicy udział w Nocy Muzeów zapowiedziało 233 instytucje, oferujących 300 wydarzeń.

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w swojej nowej siedzibie Muzeum nad Wisłą zaprezentuje wystawę „Syrena herbem Twym zwodnicza”, poświęconą nie tylko warszawskiej syrence, ale i wielu innym historycznym i współczesnym wcieleniom tej mitycznej istoty.

W Noc Muzeum będziemy świadkami tworzenia na żywo ogromnego malowidła (1600 m kw!) według projektu Sławomira Pawszaka – zwycięzcy w konkursie na projekt plastyczny fasady pawilonu. Każdy może dołączyć do twórczych zmagań.

Do odwiedzenia nocą Muzeum Narodowego nie trzeba nikogo zachęcać. Tu zawsze ustawiają się długie kolejki. W tym roku Noc Muzeów zbiega się ze 155. urodzinami Muzeum Narodowego w Warszawie, więc program jest związany z historią instytucji i jej bogatą kolekcją dzieł sztuki. Do północy można oglądać galerie stałe Faras, Galerię Sztuki Średniowiecznej, Sztuki Dawnej, Sztuki XIX Wieku, Galeria Sztuki XX i XXI Wieku. To także wyjątkowa okazja do poznania gmachu muzeum „od kuchni”, czyli pracowni i magazynów na co dzień niedostępnych.

Nastrojowych wzruszeń dostarczą Łazienki Królewskie, czynne do godz. 2 w nocy. Zwiedzać można Pałac na Wyspie Królewską Galerią Obrazów, Starą Oranżerię z Królewską Galerią Rzeźby i Teatrem Królewskim. Dodatkową atrakcją będzie koncert Motion Trio (Amfiteatr, godz. 21:30), wzbogacony multimedialną projekcją, opartą na malarstwie Jacka Sroki.

Dom Spotkań z Historią zaprasza w podróż po Ameryce burzliwych lat 60, którą przypomni muzyka, spotkania, filmy oraz wystawa „Amerykański wizjoner: życie i czasy Johna F. Kennedy’ego”.

Muzeum Historii Polski organizuje spacery śladami insurekcji kościuszkowskiej, a także zachęca do odwiedzenia specjalnego pawilonu przy Krakowskim Przedmieściu 66, w którym prezentuje swą przyszłą siedzibę na terenie Cytadeli Warszawskiej.

Muzeum Powstania Warszawskiego przygotowało również wyjątkowe wydarzenia, m.in. plenerowy koncert „nowOsiecka” z interpretacjami piosenek Agnieszki Osieckiej w wykonaniu Natalii Grosiak, Misi Furtak, Krzyśka Zalewskiego, L.U.C-a, zespołu Przemka Borowieckiego, chóru The Voices oraz kwartetu Grott String Quartet. Zaprasza też do udziału w grze miejskiej „Żoliborskim szlakiem”.

Po raz pierwszy w stolicy do Nocy Muzeów dołączają: Galeria Figur Stalowych, Warszawskie Muzeum Tańca, Muzeum Sue Ryder i Hala Koszyki.

W Krakowie odwiedź Damę z gronostajem

Krakowskie Muzeum Narodowe zaprasza w Noc Muzeów na otwarcie pokazu „Damy z gronostajem” Leonarda da Vinci w Gmachu Głównym, najcenniejszego obrazu w polskich zbiorach. Arcydzieło kupił około roku 1800 książę Adam Jerzy Czartoryski. Młoda dziewczyna, namalowana przez Leonarda to Cecylia Gallerani, ukochana księcia Mediolanu Ludovica Sforzy. (Do 22 czerwca wstęp na pokaz jest bezpłatny).

19 maja Muzeum Narodowe zaprasza również do odwiedzenia specjalnej wystawy „Cracovia – więcej niż hotel. Ceramika i ubiory” w budynku dawnego hotelu Cracovia. Zaprezentowane zostaną na niej manekiny gości hotelowych, ubranych w stroje projektu Jerzego Antkowiaka, dyrektora artystycznego „Mody Polskiej". Do architektury i dekoracji ceramicznych w budynku nawiązuje pokaz ceramiki z lat 60.

Przypominamy, że po raz pierwszy od lat będzie to okazja wejścia do wnętrz Cracovii (budynek niedawno powiększył wystawiennicze przestrzenie muzeum) i obejrzenia również imponującego marmurowego holu, ozdobionego tzw. „złotą mozaiką” projektu Krystyny Zgud-Strachockiej oraz fryzu „Miasta", zaprojektowanego przez Helenę i Romana Husarskich.

W Krakowie warto też wybrać się do Muzeum Interaktywnego Centrum Edukacji Teatralnej MICET, mieszczącym się w Narodowym Starym Teatrze im. Heleny Modrzejewskiej, które zaprezentuje z pomocą interaktywnych aplikacji dorobek teatralny wybitnych polskich twórców XIX, XX i XXI wieku, związanych ze Starym Teatrem.

Jest to też znakomita okazja do zobaczenia wystawy „Andrzej Wajda. Spojrzenia” przypominającej, że reżyser zrealizował w Starym Teatrze 18 sztuk, m.in. „Wesele”, „Noc listopadową”, „Zbrodnię i karę”, „Hamleta”.

Na dziedzińcu arkadowym Zamku Królewskiego na Wawelu odbędzie się pokaz multimedialny pt. „Muzeum Utracone”, przybliżający problematykę strat wojennych poniesionych przez Polskę w dziedzinie dóbr kultury (m.in. z opowieścią o arrasach wawelskich).

Zainteresowanych sztuką współczesną zaprasza MOCAK, gdzie warto obejrzeć wystawę „Sztuka w sztuce”, pokazującą, że artyści chętnie czerpią inspiracje z wielkiej tradycji. Dostępne są też nowe ekspozycje przygotowane w ramach Miesiąca Fotografii.

Na gości czekają również m.in. Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej „Manggha”, Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Maius, Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Muzeum Archeologiczne, Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli, Muzeum Inżynierii Miejskiej, Muzeum Armii Krajowej im. gen. Emila Fieldorfa „Nila”, Muzeum Żup Krakowskich w Wieliczce.

Po raz pierwszy do Nocy pod Wawelem dołącza Muzeum Witrażu (al. Krasińskiego 23), kontynuujące tradycje Krakowskiego Zakładu Witrażów S. G. Żeleński, perły młodopolskiego dziedzictwa artystycznego.

Pierwsza Noc Muzeów odbyła się w Berlinie w 1997. Sukces tej imprezy zachęcił wiele innych miast. W Polsce pierwszą Noc Muzeów zorganizowano w 2003 r. w Muzeum Narodowym w Poznaniu. W ubiegłym roku w Nocy Muzeów uczestniczyło kilkadziesiąt polskich miast.