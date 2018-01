Jak kichać by uniknąć kontuzji

Niewłaœciwe posługiwanie się nosem może doprowadzić do ciężkiego urazu.

Zatykanie nosa i ust w celu powstrzymania kichnięcia nie jest dobrym pomysłem – ostrzegajš lekarze w styczniowym numerze czasopisma „BMJ Case Reports".

Artykuł opisuje przypadek 34-letniego mężczyzny, który kichnšł tak niefortunnie, że rozerwał gardło. Nie mógł przełykać ani mówić oraz odczuwał bardzo dotkliwy ból.

Spontaniczne pęknięcie tylnej częœci gardła jest niezwykle rzadkie i najczęœciej spowodowane przez uraz, odruchy wymiotne lub ciężki kaszel. Lekarze z pogotowia ratunkowego nie mogli uwierzyć w relację młodego człowieka. Wyjaœnił, że nagle doznał znanego nam wszystkim narastajšcego uczucia, zatkał nos i usta i kichnšł. Nieco póŸniej okazało się, że nie może przełykać i traci głos.

Badajšcy go lekarze usłyszeli trzeszczšce odgłosy wydobywajšce się z rozległego obszaru od szyi do klatki piersiowej. Oznaczało to, że powietrze znalazło ujœcie do głębokich tkanek mięœni klatki piersiowej. Przypuszczenie to zostało potwierdzone przez tomografię komputerowš.

Z powodu ryzyka poważnych komplikacji mężczyzna został przyjęty do szpitala, gdzie był karmiony przez sondę i podawano mu antybiotyki, aż do ustšpienia obrzęku i bólu.

Po siedmiu dniach czuł się na tyle dobrze, że został wypisany z radš, by w przyszłoœci kichał prawidłowo.

– Powstrzymanie kichania poprzez zaciskanie nozdrzy i ust jest niebezpiecznym zabiegiem, należy go bezwzględnie unikać – ostrzegajš autorzy artykułu. – Może to prowadzić do licznych powikłań, takich jak rozedma œródpiersia, perforacja błony bębenkowej, a nawet pęknięcie tętniaka mózgu.