Ludzie, którzy śpią za mało, cierpią na depresję

Ludzie, którzy œpiš mniej niż 8 godzin na dobę, częœciej cierpiš na depresję i lęki.

Uważa się, że negatywne myœli czyniš ludzi wrażliwymi na różnego rodzaju zaburzenia psychiczne, takie jak lęk czy depresja. Naukowcy z Binghamton University postanowili sprawdzić zwišzek między natrętnie powracajšcymi myœlami a dobowš iloœciš snu.

Okazało się, że regularne zakłócenia snu sš zwišzane z trudnoœciami w odwróceniu uwagi od negatywnych informacji. Może to oznaczać, że nieodpowiedni sen jest częœciš tego, co sprawia, że natrętne negatywne myœli przeszkadzajš ludziom w dziennej aktywnoœci.Uczestnikami badania były osoby ze skłonnoœciami do negatywnego myœlenia. Pokazywano im zdjęcia majšce wywołać okreœlonš reakcję emocjonalnš i obserwowano jej wpływ na zachowanie pacjenta. Okazało się, że zmniejszenie dobowej iloœci snu przyczynia się do zagnieżdżenia negatywnej myœli, która niechciana powraca wywołujšc złe emocje i obniżajšc nastrój.

"Odkryliœmy, że ludzie bioršcy udział w tym badaniu majš tendencje do tego, aby myœli utknęły w ich głowach, a ich podwyższone negatywne myœlenie utrudnia im pozbycie się negatywnych bodŸców, na które ich narażaliœmy" - powiedział szef projektu, profesor psychologii Meredith Coles. "Podczas gdy inne osoby mogš otrzymywać negatywne informacje i iœć naprzód, uczestnicy mieli problem z ich lekceważeniem."

Badania sš kontynuowane. Teraz badacze starajš się ocenić, w jaki sposób czas snu może przyczynić się do rozwoju zaburzeń psychicznych. Jeœli ich teorie sš poprawne manipulowanie czasem snu będzie mogło być zastosowane w terapii osób cierpišcych na lęki i depresję. Choć wiadomo, że najlepszym lekarstwem jest dobry sen, a z problemem trzeba się przespać.