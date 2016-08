Kamil Durczok będzie w nim rozmawiał z politykami. Potwierdził to sam dziennikarz. - Potwierdzam informację o współpracy z Polsat News. Szczegóły wkrótce. Dziękuję wszystkim którzy trzymali kciuki. Do zobaczenia – napisał na Twitterze.

Durczok wraca do telewizji po 1,5-rocznej przerwie, po rozstaniu w marcu 2015 roku z TVN, gdzie przez wiele lat był redaktorem naczelnym „Faktów".

Został zwolniony za porozumieniem stron, po tym, gdy komisja powołana przez telewizję potwierdziła, że Durczok dopuścił się wobec dwóch podlegających mu kobiet czynów noszących znamiona molestowania, a wobec czterech innych osób - mobbingu.

Takie zarzuty wobec szefa „Faktów" postawił tygodnik „Wprost" w serii artykułów na temat dziennikarza, za co Durczok pozwał wydawcę i autorów do sądu. Jedną ze spraw wygrał w pierwszej instancji.

Durczok był związany z TVN od maja 2006 roku. Wcześniej przez 13 lat pracował w Telewizji Polskiej - najpierw przez trzy lata w TVP Katowice, a potem w Warszawie, gdzie prowadził m.in. „Wiadomości", „Gościa Jedynki", „Forum" i „Debatę".

Jego 1,5-roczny zakaz konkurencji, jaki miał w TVN kończy się we wrześniu. Od października będzie miał program publicystyczny w Polsat News.

- Na pewno nie będzie to program stricte informacyjny. Bliżej mu będzie raczej do publicystyki niż informacji – powiedział branżowemu serwisowi press.pl rzecznik Polsatu Tomasz Matwiejczuk.

Podkreślił, że Kamil Durczok jest "doświadczonym dziennikarzem, profesjonalistą i dlatego zdecydowaliśmy się podjąć z nim współpracę".

- Nie komentujemy jego spraw sądowych. Jednak prześledziliśmy całą historię jego rozstania z TVN, rozmawialiśmy i doszliśmy do wniosku, że może prowadzić program w telewizji – stwierdził Matwiejczuk.

Nowy program Durczoka ma być emitowany w paśmie wieczornym i powinien wystartować w październiku.

To nie jedyny projekt medialny, w który zaangażował się były szef „Faktów". W połowie sierpnia branżowe portale doniosły, że pracuje on nad internetowym projektem i szuka ludzi do pracy.

Durczok zaprosił do współpracy "młodych, błyskotliwych, ambitnych, dynamicznych pasjonatów mediów", a jednym z warunków jest posiadanie profilu na co najmniej trzech portalach społecznościowych.