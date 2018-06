Siła fake newsa

„Gulczasów" dwóch, czyli jak z gwiazdy TVN media zrobiły gangstera.

To samo imię, inicjał i ksywa – legenda pierwszego Big Brothera Piotr Gulczyński, pseudonim Gulczas, stał się ofiarą imiennika – znanego gangstera powiązanego z grupą mokotowską. Media nie zadały sobie trudu, by informację prokuratury zweryfikować.

29 maja Prokuratura Okręgowa Warszawa-Praga wydała komunikat, że funkcjonariusze Wydziału do Walki z Terrorem Kryminalnym Komendy Stołecznej Policji „zatrzymali – w związku ze śledztwem dotyczącym szeregu napadów na konwojentów – sześciu mężczyzn, w tym Piotra G. pseudonim Gulczas oraz Tomasza D. pseudonim Daca. Zatrzymani mężczyźni to osoby powiązane z tzw. grupą mokotowską oraz tzw. gangiem obcinaczy palców".

Grupa „Gulczasa" i „Dacy" trudniła się brutalnymi rozbojami od 1999 r. na terenie Grudziądza, Piaseczna, Pruszkowa i stolicy. Ostatni skok miał miejsce w grudniu 2016 r. przy ul. Błękitnej w Warszawie. Przestępcy ukradli ponad 735 tysięcy złotych. Jeden z konwojentów doznał 13 ran postrzałowych.

Niezweryfikowana informacja

– Kilka redakcji dzwoniło w tej sprawie i pytało, czy zatrzymany „Gulczas" to znana gwiazda telewizji. Oczywiście dementowałem, bo to nie ta osoba – przyznaje Marcin Saduś, rzecznik prokuratury. Wiele portali nie zadało sobie jednak tego trudu. O tym, że gwiazda TVN okazała się zwykłym bandziorem, można do dziś przeczytać m.in. na pikio.pl, kryminalnapolska.pl.

„Nikt nie mógłby się spodziewać, że ta legenda TVN skończy w taki sposób. Gwiazdor został zatrzymany przez antyterrorystów. Podejrzewają go o powiązania z grupą mokotowską" – napisał na swojej stronie wykop.pl.

Konsekwencje fake newsa

– Tę błędną informację podało siedem portali. Zostały wykorzystane również zdjęcia naszego klienta, a na niektórych z nich dodany charakterystyczny „czarny pasek" zakrywający mu oczy – podkreśla Michał Witczak ze spółki prawnej Lawyerline, którą wynajął Gulczyński.

Piotr Gulczyński, zwany Gulczasem był jednym z bohaterów pierwszej edycji „Big Brothera" emitowanego w TVN w 1999 r. – pierwszego w Polsce reality show i najbardziej popularnego. Choć odpadł z domu Wielkiego Brata po 85 dniach, przez wiele lat sława programu pozwalała mu być w centrum zainteresowania. Zagrał m.in. w teledysku Małgorzaty Ostrowskiej i w filmie o sobie „Gulczas, a jak myślisz", firmował też swoim wizerunkiem piwo.

Pochodzi z Poznania i tam mieszka – prowadzi z żoną studio kosmetyczne. O tym, że został groźnym gangsterem, dowiedział się z telefonów i esemesów od przyjaciół. – Myślałem, że to jakieś bzdury, żart, ale żona była przerażona. Nie uwierzyłem w to, że mogło dojść do takiego błędu, ale jak zacząłem sprawdzać internet, okazało się, że jednak mogło – opowiada nam Piotr Gulczyński. Sprawa, jak się okazało ma swoje konsekwencje. – Ja mam luz do życia, ale ta historia żyła swoim życiem – wśród klientów żony, dalszej rodziny, szkole. Ta łatka gangstera się do mnie przykleiła – dodaje.

Pełnomocnicy, których wynajął Piotr Gulczyński, wysłali do portali, które opublikowały nieprawdziwą informację wezwania do usunięcia naruszenia dóbr osobistych „Gulczasa". – Chcemy polubownego rozstrzygnięcia sporu oraz zapłaty zadośćuczynienia za szkody, jakie poniósł pan Gulczyński poprzez publikacje – mówi Michał Witczak, jeden z pełnomocników. Spółka nie wyklucza wystąpienia na drogę karną z prywatnym oskarżeniem o zniesławienie. – Jeśli portale odrzucą nasze warunki.

Jak podkreśla Witczak, sprawa jest wyjątkowo bulwersująca. Także dlatego, że fake newsy wciąż mimo upływu trzech tygodni wiszą na stronach. – Trudno sobie wyobrazić, że dziennikarze nie włożyli jakiegokolwiek wysiłku, by tę informację przed publikacją zweryfikować – podkreśla.

