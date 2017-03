Krystyna Pawłowicz do dziennikarzy RASP: Dlaczego nie strajkujecie?

Kiedy mam prawo do pierwszego urlopu?

Emocjonujący wpis na swoim profilu na Facebooku Krystyna Pawłowicz opublikowała w nocy, po tym jak „Wiadomości" TVP ujawniły list Marka Dekana, szefa Ringier Axel Springer Media AG do polskich dziennikarzy koncernu.

Oczekiwał on od polskich pracowników RASP publikowania krytycznych ocen braku poparcia polskiego rządu dla Donalda Tuska w wyborze na szefa Rady Europejskiej.

Według „Wiadomości" Dekan miał napisać, że „ideologie i prymitywne manipulacje przegrały z wartościami i rozsądkiem", a „wyłącznym zwycięzcą nie jest jednak Donald Tusk, tak jak Kaczyński nie jest jedynym przegranym. Razem z Tuskiem wygrali Polacy".

"W nadchodzącym czasie na autostradzie unijnej integracji pojawia się nie tylko pas szybkiego i wolnego ruchu, ale też parking. I to jest właśnie moment, gdy do gry włączają się wolne media, tak jak my" – tłumaczył w swoim liście Mark Dekan.

Podkreślił, że większość czytelników i użytkowników należy do tej miażdżącej większości, która popiera członkostwo Polski w UE. - Podpowiedzmy im co zrobić, żeby pozostać na pasie szybkiego ruchu i nie skończyć na parkingu – cytowały Dekana "Wiadomości".

W swoim poście posłanka PiS pyta wprost dlaczego polscy dziennikarze (z wyłączeniem Tomasza Lisa) pracujący dla Ringier Axel Springer w Fakcie, Newsweeku, Forbsie czy Onecie, po „upokarzającym ich i Polskę liście goebbelsowskiego, brunatnego mentalnie szefa ich niemieckiej firmy, nienawidzącego Polski i polskiej demokracji, Niemca Marka Dekana do jego polskich „koleżanek i kolegów" jeszcze nie odpowiedzieli mu strajkiem"?

I tłumaczy dlaczego powinni to zrobić: - Za szczucie „koleżanek i kolegów" na ich Ojczyznę, na ich własne państwo. Posłanka pyta: czy polskim dziennikarzom koncernu nie jest wstyd za „tego Dekana!"?

- Żadnej reakcji! Już was Niemcy przeciwko Polsce wychowali? Opłacili? – dodaje Krystyna Pawłowicz. - Wszystko, co robicie i jak się w tej sytuacji zachowujecie wobec swego państwa, wobec Polski - widzimy. I zapamiętamy – kończy swój wpis posłanka PiS.