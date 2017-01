Apel o pomoc dla chorej dziennikarki

Wieloletnia dziennikarka „Super Expressu" od trzech lat zmaga się z ciężką chorobą. Wsparcie potrzebne jest na opiekę medyczną oraz komunikator alternatywny, który pomoże Aleksandrze na kontakt z otoczeniem.

SLA zaatakowała ją nagle. Dziennikarka zaczęła najpierw utykać na jedną nogę, pobolewało ją biodro.

Potem choroba postępowała coraz bardziej gwałtownie. Aleksandra początkowo chodziła z kijkami do nordic walking, a później z balkonikiem, bo zwiotczały jej mięśnie. Zaczęła cierpieć na przykurcze rąk i nóg.

Mimo choroby dziennikarka długo radziła sobie sama, choć potrzebowała pomocy w codziennych sprawach takich jak ubranie, kąpiel czy chodzenie po schodach.

Dopiero po dwóch latach leczenia na inne choroby lekarze orzekli, że Aleksandra cierpi na SLA - stwardnienie zanikowe boczne.

To podstępna choroba. Najpierw odebrała Aleksandrze władzę we wszystkich kończynach, a później także spowodowała ogromne problemy z wysławianiem się, tak że dziś nawet najbliższa rodzina nie jest w stanie zrozumieć co mówi chora.

"Mimo to Ola cały czas walczy i z pomocą balkonu regularnie stawia się w redakcji, na miarę swoich mocno ograniczonych możliwości – pracuje" – relacjonuje rodzina kobiety na stronie fundacji „Równi wśród Równych", której podopieczną jest dziennikarka.

Wesołowska jest dziś osobą niesamodzielną. Przy wszystkich codziennych czynnościach pomaga jej mama, która sama z racji wieku jest schorowana i przepracowana. W 2016 roku w Olsztynie Aleksandra przeszła eksperymentalną terapię.

Jednak choroba cały czas się rozwija, a w ostatnich dniach stan dziennikarki znacznie się pogorszył.

Aleksandra nie poddaje się i walczy z chorobą. Nie pyta dlaczego właśnie ją to spotkało. - Zamiast użalać się nad sobą, walczę! - mówiła w jednym z wywiadów.

Obecnie trwa zbiórka pieniędzy na opiekę medyczną nad dziennikarką, oraz zakup komunikatora alternatywnego C-Eye, dzięki któremu chora będzie miała kontakt z otoczeniem.

- Ola potrzebuje profesjonalnej opieki w domu, więc jeśli jest taka możliwość i można by zaapelować do wszystkich, którzy mogliby w tym pomóc, to bardzo o to proszę – apeluje rodzina dziennikarki.

SLA to postępująca choroba neurologiczna. Jej istotą jest porażenie neuronów ruchowych, które prowadzi do stopniowego upośledzenia funkcji wszystkich mięśni ciała, a w konsekwencji do śmierci.

Choroba dotyka częściej mężczyzn niż kobiety - do jej ujawnienia się dochodzi głównie między 50. a 60. rokiem życia. Szacuje się, że w Polsce choruje na nią ok. 3 tys. osób.

Wsparcie dla Oli można kierować na konta: Fundacja Równi Wśród Równych, 20 8769 0002 06801632 2000 0050 z dopiskiem: dla Oli Wesołowskiej, oraz 54 8769 0002 0680 1632 2000 0020 na cele statutowe fundacji.

Poza tym trwa zbiórka na platformie siepomaga.pl czy poprzez Fundację AVALON, gdzie można przekazać 1 proc. podatku na konto 62 1600 1286 0003 0031 8642 6001 z dopiskiem Wesołowska.